Uống sữa trước khi nhậu để “giải rượu”: Mẹo lan truyền dịp Tết có thực sự hiệu quả?

Liên quan tới thông tin trên, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khẳng định với rượu bia, không có loại thực phẩm hay “mẹo” nào giúp uống thoải mái mà không gây hại cho sức khỏe.

Theo chuyên gia, khi bụng không đói, quá trình hấp thu cồn có thể diễn ra chậm hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc có thể uống rượu bia “vô tư” mà không gặp rủi ro. Rượu bia cần được hạn chế chứ không khuyến khích sử dụng, và quan trọng nhất là mỗi người phải biết rõ giới hạn của bản thân.

“Việc ăn cơm hoặc uống sữa trước khi uống rượu chỉ có thể làm chậm quá trình hấp thu cồn nếu lượng rượu bia đưa vào cơ thể ở mức nhỏ. Khi đã uống nhiều, không có cách nào ‘giải rượu’ hay bảo vệ gan một cách thần kỳ”, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng nhấn mạnh.

Uống rượu.

Theo khuyến cáo, nam giới chỉ nên uống ≤ 2 đơn vị cồn/ngày, nữ giới ≤ 1 đơn vị cồn/ngày. 1 đơn vị cồn tương đương khoảng 14 gam cồn tinh khiết, tương ứng với 354 ml bia 5% độ cồn, 150 ml rượu vang 12%, hoặc 45 ml rượu mạnh 40%.

PGS Hưng cũng cho biết, các sản phẩm được quảng cáo là “bổ gan, giải rượu” trên thị trường chủ yếu chỉ bổ sung vitamin, không có cơ chế giúp trung hòa hay loại bỏ nhanh cồn ra khỏi cơ thể.

Uống có chừng mực, tuyệt đối không lái xe

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cho rằng, thay vì cấm đoán tuyệt đối, điều quan trọng là giáo dục và xây dựng ý thức tự kiểm soát.

"Rượu bia chỉ nên sử dụng ở mức độ vừa phải, tuân thủ khuyến cáo an toàn và đặc biệt là đã uống thì không lái xe. Môi trường gia đình, sự nhắc nhở và gương mẫu của người lớn có vai trò rất lớn trong việc hình thành thói quen lành mạnh”, PGS Hưng nói.

Tết không nên là quãng thời gian “thả lỏng” hoàn toàn trong ăn uống. Việc ăn quá nhiều, uống quá mức chỉ trong vài ngày có thể kéo theo những hệ lụy sức khỏe phải xử lý suốt nhiều tuần sau đó.

Mọi người nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein như thịt, cá… vì nhóm thực phẩm này có thể làm chậm quá trình hấp thu cồn. Bên cạnh đó, cần uống nhiều nước hoặc nước trái cây để góp phần giảm nồng độ cồn trong cơ thể.

Vị chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, trong dịp Tết, nhu cầu sử dụng rượu tăng cao, vì vậy người dân cần chọn mua rượu ở những địa chỉ uy tín, tránh hàng giả, hàng kém chất lượng. Không nên sử dụng các loại rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bởi có thể tiềm ẩn nguy cơ chứa methanol hoặc hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Chúng ta nên hướng tới ăn chất lượng, ăn vừa đủ để tận hưởng Tết một cách trọn vẹn và khỏe mạnh. Tết là để vui, để nghỉ ngơi và gắn kết, chứ không phải để đánh đổi bằng sức khỏe”, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng chia sẻ.