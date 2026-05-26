Bồ công anh là loại cây quen thuộc và được nhiều người sử dụng như một loại thảo dược hỗ trợ sức khỏe, vậy uống nước lá bồ công anh có tác dụng gì?

Bồ công anh là cây gì?

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, bồ công anh trong dân gian có khá nhiều tên gọi như diếp dại, diếp trời, rau mũi cày, bồ cóc, diếp hoang hay mũi mác. Tên khoa học của loài cây này là Lactuca indica. Đây là loài thân thảo thuộc họ cúc, vòng đời ngắn, thường chỉ kéo dài từ 1 đến 2 năm.

Bồ công anh khá dễ tìm, thường mọc hoang ở nhiều khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngoài tự nhiên, cây cũng có thể được trồng bằng hạt vào khoảng tháng 3–4 hoặc tháng 9–10, hoặc nhân giống bằng mẩu gốc, chỉ sau khoảng 4 tháng đã có thể thu hái sử dụng.

Uống nước lá bồ công anh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm viêm (ảnh minh họa)

Uống nước lá bồ công anh có tác dụng gì?

Lá bồ công anh từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền nhờ đặc tính thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm viêm. Dưới đây là một số tác dụng và cách dùng phổ biến của lá bồ công anh

Chữa sưng vú, tắc tia sữa

Chuẩn bị khoảng 20 – 40g lá bồ công anh tươi rồi rửa sạch, giã nát cùng một ít muối. Sau đó vắt lấy nước để uống, phần bã dùng đắp trực tiếp lên vùng vú bị sưng đau. Thực hiện đều đặn đến khi triệu chứng thuyên giảm.

Chữa ăn uống kém tiêu, hay bị mụn nhọt

Chuẩn bị 10 -15g lá bồ công anh khô, cho lá vào 600ml nước, sắc đến khi còn khoảng 200ml. Uống liên tục trong 3 - 5 ngày. Trường hợp mụn nhọt chưa giảm có thể tiếp tục sử dụng thêm.

Trị mụn nhọt, rắn độc cắn

Chuẩn bị lá bồ công anh tươi, sau khi sơ cứu và làm sạch vết thương, giã nát lá bồ công anh với một ít muối rồi đắp lên vùng da bị mụn nhọt hoặc vị trí rắn cắn. Dùng vải mỏng cố định lại. Thực hiện mỗi ngày 1 lần, liên tục trong khoảng 1 tuần.

Hỗ trợ điều trị viêm túi mật, polyp túi mật

Dùng khoảng 30g lá bồ công anh khô hãm với nước sôi như hãm trà và uống hàng ngày.

Hỗ trợ người bị tiểu đường

Hãm khoảng 35g bồ công anh khô với nước sôi để uống hàng ngày tương tự như trà.

Người mắc tiểu đường vẫn cần tuân thủ chế độ điều trị và kiểm soát đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lưu ý khi sử dụng bồ công anh

Bồ công anh là dược liệu quen thuộc trong Đông y và được nhiều người sử dụng để hỗ trợ sức khỏe . Tuy nhiên, khi sử dụng lá bồ công anh cần lưu ý một số vấn đề để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Đối với bồ công anh khô, nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Việc bảo quản không đúng cách có thể khiến dược liệu bị biến chất, giảm hiệu quả sử dụng.

Trong quá trình dùng bồ công anh để hỗ trợ điều trị bệnh, cần chú ý theo dõi các biểu hiện bất thường của cơ thể như: Viêm da tiếp xúc, nổi mẩn đỏ, dị ứng, mẫn cảm, ngứa ngáy hoặc khó chịu.

Nếu xuất hiện các triệu chứng trên, cần ngưng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán chính xác.

Những ai không nên sử dụng bồ công anh

Một số trường hợp không nên tự ý dùng bồ công anh chữa bệnh, bao gồm: Trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang cho con bú; người mẫn cảm với thành phần của dược liệu, người mắc hội chứng ruột kích thích, người bị tắc ruột và người bị tắc nghẽn ống mật.

Đối với những người đang điều trị bệnh lý nền hoặc sử dụng thuốc Tây, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bồ công anh để tránh xảy ra tương tác không mong muốn.

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, bồ công anh là dược liệu có nhiều công dụng đối với sức khỏe và được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên cũng tương tự như những loại thuốc khác, bồ công anh có thể gây ra những tác dụng phụ đối với sức khỏe. Vì vậy, cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất.