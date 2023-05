UOB khởi động cuộc thi nghệ thuật cấp khu vực ‘UOB Painting of the Year’ tại Việt Nam

Người đoạt giải UOB Painting of the Year tại quốc gia sẽ được nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.

Cuộc thi vẽ tranh thường niên UOB Painting of the Year do Ngân hàng UOB tổ chức lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam trong năm nay, chính thức đón nhận các tác phẩm dự thi của tất cả các cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú nhân tại Việt Nam. Buổi Công bố cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên tại Việt Nam đã quy tụ hơn 150 nghệ sĩ và nhà hoạt động nghệ thuật từ khắp cả nước, cùng với Khách mời danh dự, ông Ngô Tuấn Phong, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 30 năm UOB có mặt tại Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng mang cuộc thi nghệ thuật hàng đầu khu vực của UOB đến Việt Nam trong năm nay, khi chúng tôi tiếp tục thực hiện mục tiêu chung của Ngân hàng là xây dựng tương lai của ASEAN. Chúng tôi tin rằng cuộc thi này sẽ giúp cho các nghệ sĩ bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật trong họ và đóng góp vào sự phát triển của nền nghệ thuật thị giác tại Việt Nam dù cho họ là những nghệ sĩ đã có tên tuổi hay chỉ đơn thuần là những người có khát vọng về nghệ thuật".

Ý nghĩa thiết kế nhận diện của cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam và Lời kêu gọi các bài dự thi

Thiết kế nhận diện cuộc thi UOB Painting of the Year lấy cảm hứng từ tác phẩm đạt giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á năm 2022 mang tên Dystopia của họa sĩ người Thái Lan Chomrawi Suksom, các tầng tiến hóa trong bức tranh tượng trưng cho thế giới của chúng ta luôn trong trạng thái thay đổi và đổi mới liên tục, đại diện bởi các nền văn hóa và bản sắc khác nhau.

Kêu gọi tham gia dự thi cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam

Cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam dành cho tất cả công dân Việt Nam và thường trú nhân tại Việt Nam, với thời hạn nhận hồ sơ dự thi kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2023. Việc tham gia cuộc thi là hoàn toàn miễn phí. Một hội đồng giám khảo bao gồm những nghệ sĩ danh tiếng trong nền nghệ thuật Việt Nam sẽ tham gia đánh giá các tác phẩm dự thi dựa trên các tiêu chí: Thông điệp, tính sáng tạo, bố cục và kỹ thuật. Những người đoạt giải sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải và những bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm mở cho cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2023.

Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500.000.000 VND và cơ hội tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka ở Nhật Bản. Xem thêm thông tin về cuộc thi tại UOBandArt.com và Phụ lục A.

Về UOB và Nghệ thuật

Cuộc thi UOB Painting of the Year (UOB POY), lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 tại Singapore, sau đó được mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan và năm 2023 được mở rộng sang Việt Nam.

Để ghi nhận cam kết lâu dài của Ngân hàng đối với nghệ thuật, UOB đã được trao Giải thưởng Người bảo trợ Nghệ thuật Xuất sắc của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore năm thứ 18 liên tiếp vào năm 2022.

Về Ngân hàng UOB Việt Nam

UOB là một ngân hàng con của Ngân hàng UOB tại Singapore, một ngân hàng hàng đầu tại châu Á với mạng lưới hơn 500 văn phòng ở 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. UOB thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1993 và là ngân hàng Singapore đầu tiên thành lập chi nhánh tại TP.HCM năm 1995. Ngân hàng UOB Việt Nam bắt đầu hoạt động như một ngân hàng độc lập ngày 2/7/2018. Năm 2019, UOB Việt Nam mở rộng ra thị trường phía Bắc với việc khai trương văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

Trong gần chín thập kỷ, UOB tạo ra giá trị lâu dài bằng việc áp dụng phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm cũng như như duy trì sự phù hợp thông qua tinh thần dám nghĩ dám làm và phương châm làm điều đúng đắn vì khách hàng. UOB tập trung vào việc xây dựng tương lai của ASEAN – cho con người và doanh nghiệp bên trong ASEAN hoặc có kết nối với ASEAN.