Decox bước vào kỷ nguyên mới, rực sáng Thủ Thiêm

"Bước Vào Kỷ Nguyên Mới - The New Generation", Year End Party 2024 của Decox là sự kiện kick off cho một năm mới 2025 sẵn sàng mở ra một kỷ nguyên mới đầy tiềm năng, sáng tạo, và bền vững, nơi Decox sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy đất nước để chinh phục những đỉnh cao mới.

Toàn thể Ban lãnh đạo và nhân sự Decox tại YEP 2024

Decox phủ sóng Skyled Thủ Thiêm dài bậc nhất Việt Nam

Diễn ra tại vị trí đắc địa, tọa lạc ở khu phức hợp bậc nhất tại khuôn viên bên bờ sông Sài Gòn, YEP Decox được bao phủ bởi hệ thống màn hình skyled Thủ Thiêm, vị trí quảng cáo độc tôn của TP. Hồ Chí Minh - màn hình quảng cáo lớn bậc nhất Đông Nam Á. Với ba màn hình skyled có kích thước lần lượt là 600m2, 1000m2, 3000m2, hình ảnh Bước vào kỷ nguyên mới đã đem lại nguồn năng lượng đặc biệt cho hành trình hơn 11 năm hình thành và phát triển của Decox, để đón đầu cơ hội năm 2025.

Decox rực sáng Thủ Thiêm cùng màn hình Skyled

Khát khao vươn tầm, khẳng định vị thế tại Việt Nam

Tại sự kiện, CEO Cao Hưng chia sẻ sự tin tưởng của đối tác và khách hàng là động lực để đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và đội ngũ thi công kiến tạo nên những dự án mang dấu ấn riêng của công ty, Với mục tiêu "Tất cả vì chất lượng thi công xuất sắc".

CEO Cao Hưng tâm huyết chia sẻ tại sự kiện

Bên cạnh sự kiện kick off, Ban lãnh đạo Decox ghi nhận đóng góp và cống hiến, vinh danh những cá nhân và tập thể có thành tích vượt trội như: Giải thưởng nhân viên có sáng kiến xuất sắc, Nhân viên trẻ triển vọng, giải thưởng Cống hiến,... Đây là thành quả cho những nỗ lực và phấn đấu vì sự phát triển công ty.

Không khí đêm YEP sôi động, bùng cháy với các tiết mục văn nghệ được đội ngũ nhân sự Decox trình diễn công phu. Qua đó, các thành viên thêm gắn kết, đem lại những trải nghiệm đặc biệt và nhiều cung bậc cảm xúc cho khoảnh khắc "chơi" hết mình của các Decox-er.

Không khí hào hứng tại thảm đỏ YEP Decox 2024

Tiên phong thiết kế bền vững, nâng tầm giá trị không gian

Được thành lập năm 2013, Decox là một trong những tổng thầu thiết kế thi công kiến trúc nội thất hàng đầu Việt Nam. Với phương châm đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và đội thi công Decox luôn tâm huyết trong từng dự án, hướng tới mục tiêu tìm kiếm giá trị trong không gian sống cho những khách hàng thượng lưu tại Việt Nam.

Bước sang năm 2025, với mục tiêu quốc gia xây dựng Việt Nam bền vững, Decox tối ưu quy trình từ thiết kế - thi công kiến trúc nội thất. Đồng thời, tích cực hợp tác, đồng hành và xây dựng mạng lưới sinh thái để truyền tải thông điệp về các giải pháp bền vững.

Tìm hiểu thêm thông tin Decox tại đây: https://decoxdesign.com/