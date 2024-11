UNIQLO Việt Nam trình làng 2 bộ sưu tập đặc biệt mang đậm tinh thần Việt nhân dịp kỉ niệm 5 năm

Với thông điệp "Cảm ơn Việt Nam - Luôn vẹn tin yêu", chương trình diễn ra từ 29/11 đến 05/12/2024 trên khắp 26 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến của UNIQLO, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thú vị thay lời tri ân gửi đến tất cả khách hàng đã cùng đồng hành trong chặng đường 5 năm qua.

Nhìn lại hành trình phát triển của UNIQLO, ông Nishida Hideki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ: "Năm 2019, chúng tôi đã chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Việt Nam, và sau 5 năm, UNIQLO đã hiện diện tại các tỉnh thành lớn khắp cả nước. Đây là cột mốc mang ý nghĩa quan trọng khi thương hiệu UNIQLO luôn nhận được sự ủng hộ và tin yêu của khách hàng Việt".

BST độc quyền UT Mickey Mouse In Vietnam Và UTME! Dân Gian Ký Sự đậm chất Việt Nam

Nhân sự kiện ý nghĩa này, UNIQLO hợp tác cùng The Walt Disney mang đến BST UT Mickey Mouse in Vietnam, lấy cảm hứng từ ẩm thực và trang phục truyền thống. BST tôn vinh sự độc đáo của văn hóa đường phố Việt Nam với các mẫu họa tiết tái hiện lại hình ảnh chiếc nón lá, tà áo dài, cho đến các món ăn như bánh mì, cá - bò viên chiên.

BST bao gồm 04 mẫu thiết kế dành cho cả nam và nữ, được mở bán từ 29/11/2024 tại toàn bộ các cửa hàng bán lẻ của UNIQLO tại Việt Nam và UNIQLO Online.

BST UT Mickey Mouse In Vietnam được lấy cảm hứng từ ẩm thực và trang phục truyền thống của Việt Nam

Bên cạnh đó, với tinh thần tôn vinh bản sắc Việt, UNIQLO kết hợp với họa sĩ trẻ Chung Phạm ra mắt BST UTme! Dân Gian Ký Sự. BST được thiết kế với những mẫu họa tiết dân gian độc đáo, tái hiện lại những hình ảnh quen thuộc như đôi quang gánh, xe xích lô và nghệ thuật múa rối nước, mang đến hơi thở văn hóa gần gũi nhưng đầy ấn tượng, hiện đại.

Họa sĩ trẻ Chung Phạm mang đến BST UTme! Dân Gian Ký Sự với những hoạ tiết dân gian đặc trưng của Việt Nam

Nói về BST UTme! Dân Gian Ký Sự, họa sĩ trẻ Chung Phạm chia sẻ: "Từ góc nhìn của một người trẻ, và cũng là một họa sĩ yêu thích việc sử dụng chất liệu dân gian để thể hiện thông qua ngôn ngữ hội họa, tôi mong muốn mang những nét văn hóa lâu đời này đến gần hơn với nhiều bạn trẻ và bạn bè quốc tế hơn nữa".

BST UTme! Dân Gian Ký Sự sẽ chính thức có mặt tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre (TP. Hồ Chí Minh), và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 29/11/2024.

Chương trình kỷ niệm 5 năm với nhiều ưu đãi mua sắm và quà tặng độc quyền

Bên cạnh những BST đặc biệt, UNIQLO còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm LifeWear biểu tượng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng trong 3 ngày từ 29/11 đến 1/12/2024.

Với hóa đơn từ 1.699.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được 01 túi tote "Made in Vietnam" 100% với họa tiết độc đáo được UNIQLO kết hợp cùng Vườn Illustration sáng tạo nên. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày còn có cơ hội nhận những quà tặng tri ân độc quyền khác như Pin cài phiên bản giới hạn (UNIQLO Đồng Khởi) và Tò He truyền thống do Nghệ nhân Đặng Văn Hậu sáng tạo (UNIQLO Hoàn Kiếm).