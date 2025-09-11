Ủng hộ các tổ chức, cá nhân sử dụng kênh khởi kiện với các tin giả trên mạng

Ảnh minh họa

Ngày 8/9 vừa qua, Tập đoàn Vingroup thông báo tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về Tập đoàn trên mạng internet.

Nhận định về việc này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, ông ủng hộ việc Vingroup khởi kiện. Ông Lê Quang Tự Do cũng bày tỏ hy vọng không chỉ Vingroup mà các tổ chức, cá nhân khác cũng nên sử dụng nhiều hơn kênh khởi kiện, đưa vụ việc ra tòa án để bảo vệ quyền lợi, danh dự, uy tín chính đáng của mình bởi đó là cách hành xử vừa đúng quy định, vừa phù hợp với xu thế văn minh của thời đại.

"Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã nhận được đề nghị của Vingroup khi Tập đoàn này khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân. Chúng tôi sẽ xem xét dựa trên các quy định hiện hành để làm rõ những nội dung có liên quan đến thông tin sai sự thật mà Vingroup đề cập. Đồng thời, chúng tôi cũng đang làm việc với các nền tảng xuyên biên giới như Meta, YouTube, TikTok… để xử lý những nội dung vi phạm pháp luật", ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đồng thời nhấn mạnh, những tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, không gian mạng để tung tin giả, tin sai lệch nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, những hành vi này bị nghiêm cấm và đã có chế tài xử lý mạnh mẽ, trong đó có biện pháp hình sự.

Trước đó, Thông cáo báo chí của Tập đoàn Vingroup nêu rõ, việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Theo đó, 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn - ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Tập đoàn Vingroup cho biết, các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: Tình hình tài chính tập đoàn; Chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; Vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và Thông tin cá nhân lãnh đạo.

Hiện tại, Vingroup đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng để làm bằng chứng xác thực. Đồng thời, Tập đoàn tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan.

Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.