Ứng dụng ShopeeFood đã có mặt tại Tân An, đặt món gì để có deal hời?

Mỹ Tho, Long Xuyên và Tân An là 3 thành phố mới nhất trên bản đồ phủ sóng của ShopeeFood. Trong dịp này, ứng dụng đặt món màu cam mang đến các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng của mình. Nếu bạn đang ở Tân An (Long An) thì hãy nhanh tay tải ứng dụng trên App Store hoặc CH PLay và app mã MOIBAN50TA để được giảm ngay 50.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng nhé. Chương trình áp dụng từ 30/10 đến 05/11/2023, đừng bỏ lỡ!



Còn nếu đã có sẵn ứng dụng trên ShopeeFood mà vẫn còn phân vân chưa biết hôm nay ăn gì, hãy tham khảo danh sách quán ngon tại Tân An dưới đây nhé!

Cơm Gà Kenta

Nếu là "thổ địa" Tân An và yêu thích những món ăn từ gà thì chắc bạn đã từng một lần thử qua món Cơm gà xối mỡ trứ danh tại KENTA. Với lớp da gà giòn đều thấm đẫm nước sốt mắm tỏi cùng phần thịt bên trong vừa mềm nhưng không bị quá dai đã tạo nên một hương vị đặc biệt, ấn tượng khó phai mà bất kì thực khách nào một khi đã thưởng thức cũng không thể quên.

Nhanh tay nhập mã MOIBAN50TA để được giảm ngay 50.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 05/11/2023

Không chỉ có mỗi món cơm gà xối mỡ trứ danh mà tại KENTA, thực đơn cũng vô cùng đa dạng tựa như một thế giới cơm chiên dành cho bữa trưa của bạn. Đừng để bỏ lỡ cơ hội thử món cơm gà xối mỡ KENTA cùng voucher hấp dẫn của ShopeeFood nhé!

Hẻm Dessert

Sẽ còn gì tuyệt vời bằng khi những buổi trưa nóng nực hay xế chiều cạn năng lượng mà được "nạp đường" bởi một ly trà trái cây mắt lạnh hay một ly trà sữa thơm ngon béo ngậy. Nếu bạn tín đồ của trà sữa với gu trà đậm và tìm kiếm nhiều sự lựa chọn cho thực đơn đồ uống mỗi ngày của mình thì Hẻm Dessert có thể là một sự lựa chọn hấp dẫn đấy!

Với sự đa dạng trong từng ly trà, bạn sẽ dễ dàng đổi mới khẩu vị khi lựa chọn đồ uống tại đây. Vì trong mỗi ly trà của nhà Hẻm, ngoài việc đem đến cho bạn sự mát lạnh, giải khát ngay tức thì, trà còn giúp đem lại sự sảng khoái và hứng khởi cho một ngày đầy bận rộn.

Bún Đậu Hà Nội Gốc

Nhắc đến Bún đậu mắm tôm là ta sẽ nhớ ngay đến một món ăn thú vị này từ lâu đã được nhiều người ở khắp nơi ưa thích bởi hương vị thơm ngon, có nhiều đồ ăn kèm như đậu phụ, chả cốm, thịt luộc,... kết hợp cùng nước chấm tinh túy đặc trưng.

Giờ đây, bạn không cần phải đến tận Hà Nội mới có thể thưởng thức trọn vẹn món ăn này này bởi đã có quán Bún đậu mắm tôm Hà Nội Gốc ngay tại Tân An và trên ShopeeFood. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động của mình, cả mẹt bún đậu mắm tôm ngon lành sẽ có mặt trên bàn ăn nhà bạn trong tích tắc.

Tiệm Ăn Hào Ký

Thêm một lựa chọn ăn ngon nữa cho hội không mang cơm nhà tại Tân An! Tại Tiệm ăn Hào Ký, bạn có thể tha hồ đổi bữa với các loại cơm và mì khác nhau như: cơm xá xíu, cơm dương châu, mì xào giòn, mì vịt tiềm,... Đặc biệt, nếu đặt món của Tiệm Ăn Hào Ký trên ShopeeFood, bạn còn có thể tiết kiệm hơn với voucher 50.000 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng khi nhập mã MOIBAN50TA nữa đấy.

Bánh Tráng Sa Tế 79

Bánh tráng Long An là một sản phẩm ẩm thực đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng với hương vị độc đáo và sự đa dạng trong cách chế biến. Nếu ở Tân An, bạn chắc không nên bỏ lỡ món bánh tráng sa tế cay "thần sầu" từ Tiệm bánh tráng Sa tế Cay 79.

Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho các thực khác Tân An, bạn vẫn còn thêm bộ voucher mang tên VANNANG từ ShopeeFood. Đúng như tên gọi "vạn năng", bộ voucher này sẽ mang đến cho bạn ưu đãi cực lớn là săn hết món yêu thích chỉ với 0 đồng. Không cần ngụp lặn trong kho voucher hay lòng vòng qua nhiều bước áp mã, chỉ một thao tác nhập mã để được giảm thẳng từ 30.000 đến 130.000 đồng cho đơn từ 0 đồng.

Nhanh tay tải app trên ứng dụng App Store hoặc CH Play và hoàn tất các bước đăng ký. Sau đó, vào thanh tìm kiếm các quán yêu thích, order đồ ăn và nhập mã khuyến mãi như trên ngay tại mục "Thêm voucher". Và việc còn lại là ngồi chờ anh shipper "áo cam" may mắn đến và giao món cho bạn trong tích tắc.