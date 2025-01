WeYoung Fair - sân chơi bùng nổ của WeYoung: Tái hiện đời sống trẻ đầy sắc màu với loạt trải nghiệm đặc biệt chưa từng có

WeChoice Awards 2024 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng mà còn mở ra một hành trình khám phá đầy màu sắc dành riêng cho thế hệ trẻ. Năm nay, sự xuất hiện của WeYoung phiên bản trẻ trung và phá cách của WeChoice Awards hứa hẹn mang đến làn gió mới. WeYoung là nơi tụ hội những ý tưởng sáng tạo, những hoạt động giải trí sôi động, phản ánh chân thực cuộc sống tràn đầy sắc màu của Gen Z. Bên cạnh các hạng mục tôn vinh trên nền tảng số, WeYoung còn mở rộng sang thế giới thực với các sự kiện nổi bật như chương trình Bắt Tour và hội chợ nghệ thuật WeYoung Fair.

Nếu WeYoung là một vũ trụ đầy màu sắc, thì WeYoung Fair 2024 chính là một trong những ngôi sao sáng đánh dấu cột mốc tổng kết hành trình WeYoung. Đồng hành cùng thương hiệu kem Celano "Dám thử, Dám chơi, Cùng khơi độc lạ" bắt nhịp những xu hướng mới nhất của giới trẻ, khám phá trọn vẹn cuộc sống GenZ cá tính, mới lạ và dám khác biệt, WeYoung Fair hứa hẹn mang đến một không gian vui chơi giải trí “đỉnh nóc kịch trần”. Lấy cảm hứng từ chủ đề YoungVerse, WeYoung Fair sẽ mở ra một không gian đa vũ trụ, nổi bật là sự xuất hiện của hàng loạt hoạt động thú vị. Ở đó bạn có thể khám phá những xu hướng mới, thưởng thức các màn trình diễn đỉnh cao, đến trải nghiệm không gian nghệ thuật và mua sắm đầy sáng tạo.

Loạt trải nghiệm đặc biệt chưa từng có tại WeYoung Fair

Tại WeYoung Fair 2024 có hai khu vực chính là Hội và Chợ. Ở phần “Hội”, sự kiện tập trung vào những nội dung cung cấp kiến thức thực tiễn và cơ hội tương tác với các chuyên gia, nghệ sĩ, và cộng đồng trẻ. Điểm nhấn lớn nhất ở khu vực này là The Moneyverse, một sân chơi tài chính mô phỏng, nơi người tham gia được trải nghiệm các khía cạnh cụ thể như kiếm tiền, tiêu tiền, tích lũy, đầu tư và bảo toàn tài sản. Các hoạt động được thiết kế như một chuỗi thử thách liên hoàn, đòi hỏi người chơi phải tư duy chiến lược, cân nhắc rủi ro và đưa ra các quyết định tài chính thực tế. Không chỉ mang tính trải nghiệm, The Moneyverse còn tạo cơ hội để giới trẻ học hỏi cách quản lý tài chính cá nhân một cách bài bản và trực quan, giúp họ hình dung rõ hơn về cách vận hành tài chính trong cuộc sống.

Song song đó, chương trình MoneyTalk mang đến một không gian chia sẻ từ các bạn trẻ đã thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn sẽ không chỉ được lắng nghe những câu chuyện thực tế mà còn có cơ hội đối thoại, đặt câu hỏi và nhận lời khuyên hữu ích từ những người đi trước. Đây không phải là nơi để "giảng bài", mà là cơ hội để bạn học hỏi từ trải nghiệm thật, gần gũi và áp dụng được ngay.

Nếu bạn yêu thích sự kết nối và năng lượng cộng đồng, đừng bỏ qua các chương trình như Show Me Your Community hay Best Fandom Forever. Những sự kiện này là nơi các nhóm bạn trẻ hoặc cộng đồng người hâm mộ thể hiện cá tính và sự gắn kết. Không khí ở đây tràn đầy năng lượng, với các màn trình diễn, hoạt động giao lưu đậm chất "team vibe".

Trong khi đó, khu triển lãm nghệ thuật hợp tác cùng ELLE Decoration là điểm nhấn dành cho những ai yêu cái đẹp và sáng tạo. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng 60 tác phẩm độc đáo của các nghệ sĩ trẻ, từ tranh, ảnh đến các hình thức nghệ thuật đa phương tiện. Một tác phẩm đặc biệt, được sáng tạo với sự tham gia của cộng đồng, sẽ trở thành biểu tượng cho sự kiện năm nay. Không chỉ là nơi thưởng thức, đây còn là dịp để bạn giao lưu trực tiếp với những người làm nghệ thuật và hiểu thêm về câu chuyện đằng sau từng tác phẩm.

Khu vực "Chợ" là một không gian hoàn toàn khác biệt, nơi mọi đam mê và ý tưởng được hiện thực hóa. Đấu Trường Pop-Up là sân chơi của các cộng đồng trẻ, nơi họ giới thiệu những sản phẩm do chính mình tạo ra, từ thời trang, phụ kiện đến các dự án kinh doanh độc đáo. Bạn không chỉ được mua sắm, mà còn có thể trò chuyện trực tiếp với những người đứng sau sản phẩm để hiểu thêm về quá trình sáng tạo. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để truyền cảm hứng cho chính mình, đặc biệt nếu bạn đang ấp ủ những ý tưởng khởi nghiệp.

Không gian Lô Cô Art Market lại mang đến một màu sắc rất riêng, với những sản phẩm thủ công và nghệ thuật bản địa đầy tính độc đáo. Đây là nơi để bạn chiêm ngưỡng, thử nghiệm và mang về những món đồ không đụng hàng, tất cả đều được tạo ra bởi các nghệ nhân trẻ và địa phương. Điểm cộng là khu vực ẩm thực phong phú ngay tại đây, với các món ăn và đồ uống mang đậm chất truyền thống lẫn hiện đại, giúp bạn vừa khám phá vừa thư giãn.

Nếu bạn là tín đồ của mua sắm và săn ưu đãi, KAM Gift sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Tại đây, mọi trải nghiệm mua sắm đều được kết hợp với các hoạt động giải trí, từ săn deal hấp dẫn đến những món quà bất ngờ mà bạn không thể tìm thấy ở nơi khác. Đây không chỉ là nơi bạn thỏa mãn nhu cầu mua sắm, mà còn là cơ hội để tận hưởng niềm vui trong từng giây phút.

Điểm thú vị nhất ở cả hai khu vực Hội và Chợ là mọi thứ đều được thiết kế để bạn có thể tương tác, từ các khu vực check-in siêu đẹp, những hoạt động thử thách nhỏ, đến các chương trình biểu diễn âm nhạc xen kẽ. Đặc biệt, các khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình khám phá đời sống GenZ của WeYoung sẽ được ghi lại bởi điện thoại OPPO Reno13 Series. Với định vị “Chuyên gia AI” - mang đến những chiếc điện thoại AI thực thụ, thế hệ Reno mới nhất sở hữu loạt đổi mới vượt trội cả về tính năng lẫn thiết kế, đem tới hình ảnh sống động, bắt kịp nhịp sống sôi nổi và chuyển động không ngừng của thế hệ trẻ Việt.

Sở hữu loạt tính năng đột phá như AI Live Photo, Công nghệ chụp ảnh dưới nước độc quyền, OPPO Reno13 Series không đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà còn là người đồng hành tinh tế, cùng WeYoung nâng đỡ sức sáng tạo không giới hạn và tinh thần khác biệt, độc bản của giới trẻ.

Có thể nói đến với WeYoung Fair không đơn thuần như một cuộc dạo chơi, tham quan thông thường mà còn kéo bạn vào trải nghiệm thực sự, khiến bạn không chỉ là người quan sát mà trở thành một phần của sự kiện. WeYoung Fair 2024 không chỉ là nơi để đến và đi, mà là hành trình để bạn cảm nhận và tham gia vào một thế giới sáng tạo đúng chất của Gen Z.

WeYoung - GenZ Area by WeChoice Awards là một không gian dành riêng cho GenZ, bao quát trọn vẹn đời sống GenZ thông qua hệ thống giải thưởng và các hoạt động giải trí hấp dẫn. Là cột mốc tổng kết hành trình WeYoung, WeYoung Fair quy tụ các xu hướng đời sống giới trẻ trong năm 2024, các hoạt động nổi bật như sân khấu biểu diễn và trao giải & vinh danh Young Stage, hội chợ Pop-Up Store, Lô Cô Art Market, khu mua sắm KAMGIFT, chương trình chung kết The Moneyverse... Bạn có thể mua vé tham gia sự kiện tại CTicket (https://cticket.vn/event/we-young-fair-2024-0937) hoặc website chính thức của WeYoung Fair (https://hybrid-event.vn/event/53/ticket). Đồng hành cùng WeYoung Fair, nhãn hàng kem Celano "Dám thử, Dám chơi, Cùng khơi độc lạ" bắt nhịp những xu hướng mới nhất của giới trẻ, khám phá trọn vẹn cuộc sống GenZ cá tính, mới lạ và dám khác biệt.





H. Trang