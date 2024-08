Under Armour chính thức ra mắt BST “Unstoppable Woven” tại Việt Nam

Bộ sưu tập "Unstoppable Woven" – sự kết hợp giữa trang phục thể thao và phong cách đường phố

Nhịp sống hối hả của xã hội ngày càng đề cao sự năng động và linh hoạt. Chính vì vậy, nhu cầu thời trang của giới trẻ hiện nay không chỉ đòi hỏi trang phục phải có tính thời trang, thể hiện được phong cách cá nhân mà còn phải hữu dụng và đa dạng công năng. Bắt kịp xu hướng đó, thương hiệu Under Armour đã cho ra đời một bộ sưu tập thời trang đầy mới mẻ mang tên "Unstoppable Woven".

Cùng với thông điệp "Born on the field, worn everywhere" (Sinh ra từ sân đấu, tỏa sáng ở mọi nơi), bộ sưu tập Under Armour Unstoppable đã tạo nên dấu ấn đặc biệt đối với các tín đồ yêu mến thương hiệu. Tuy nhiên, sự ra đời của "Unstoppable Woven" lại tạo nên những khác biệt riêng. Dù vẫn mang tinh thần thể thao, năng động nhưng các thiết kế trong bộ sưu tập lại cực kỳ sáng tạo và cải tiến, bắt kịp xu hướng giới trẻ. "Unstoppable Woven" chắc chắn sẽ tiếp tục làm hài lòng các "fan hâm mộ" thương hiệu thời trang đình đám nước Mỹ này.

Phong cách thể thao kết hợp nhịp nhàng với mốt thời trang đậm chất "lifestyle"

Vừa thể hiện tinh thần thể thao, vừa thể hiện sự cá tính năng động, vừa đảm bảo phù hợp với phong cách ăn mặc thường ngày trong cùng một sản phẩm là yếu tố mang đến sự thoải mái trong các thiết kế trong bộ sưu tập "Unstoppable Woven". Trước đó, hãng thời trang này cũng vừa cho ra mắt chiến dịch "Feel Unstoppable" (Không giới hạn nào là không thể vượt qua) để quảng bá cho bộ sưu tập với sự góp mặt của các vận động viên UA Eddie Nketiah (Arsenal), Pedro Porro (Tottenham Hotspur) và Anna Patten (Aston Villa).

Thông điệp chính mà thương hiệu muốn truyền tải đó là tôn vinh sự tự tin, năng động, thoải mái và đa năng cho người mặc. Eddie Nketiah, tiền đạo Arsenal cho biết: "Tôi luôn muốn bản thân không chỉ chuẩn bị tinh thần thật tốt khi bắt đầu và kết thúc mỗi trận đấu mà tôi còn muốn thể hiện sự tin tin, cá tính của mình ngay cả khi ở ngoài sân. Chính vì vậy, tôi rất yêu thích các sản phẩm trong bộ sưu tập Unstoppable từ thương hiệu Under Armour."

Công nghệ tích hợp chất liệu cao cấp để đề cao tinh thần thể thao

Từ trước đến nay, Under Armour vốn nổi tiếng với các thiết kế lấy cảm hứng từ các vận động viên thể thao. Tuy nhiên trong lần ra mắt lần này, nhiều thiết kế trong bộ sưu tập "Unstoppable Woven" đã được thương hiệu đầu tư và nghiên cứu tỉ mỉ để phù hợp với đa dạng đối tượng người dùng, nhất là nhóm khách hàng trẻ, cá tính và năng động.

Được biết, "Unstoppable Woven" gồm gần 40 sản phẩm cao cấp dành cho cả nam và nữ, là một phần của bộ sưu tập Unstoppable. Các thiết kế thời thượng của "Unstoppable Woven" được sáng tạo từ màu sắc theo mùa và các kiểu phối đồ khác nhau cho phép các tín đồ thời trang nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách cá nhân cho mọi nhu cầu và cho nhiều dịp. Ngoài ra, chất liệu vải woven cao cấp, mềm mại, nhẹ, bền và thoáng khí, sẽ giúp mang lại cảm giác dễ chịu, tối ưu cho mọi chuyển động của người mặc.

Có thể nói Unstoppable Woven là bộ sưu tập được sinh ra để cải thiện hiệu suất sử dụng, giúp người mặc thu hút và trở thành tiêu điểm cho mọi ánh nhìn. Các thiết kế áo khoác có mũ có thể kết hợp với những mẫu quần hộp được làm từ chất liệu vải dệt woven cực kỳ thoải mái. Những mẫu quần thể thao này vốn đang là một xu hướng trang phục đường phố được giới trẻ yêu thích trên toàn cầu. Chính sự đột phá và độc lạ về trang phục thể thao khi kết hợp những món đồ táo bạo, có kiểu dáng mới mẻ và phong cách đã tạo nên điểm nhấn cho bộ sưu tập lần này. Bên cạnh đó, người hâm mộ thương hiệu vẫn sẽ tìm thấy những món đồ yêu thích quen thuộc, cơ bản vốn là "huyền thoại" của thương hiệu như áo thun, phụ kiện…

Hiện nay BST Unstoppable Woven đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam. Bạn đọc có thể tìm thấy các thiết kế của BST tại các cửa hàng của Under Armour ở các địa chỉ sau:

- Tầng 2, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

- Tầng 3, Crescent Mall, Quận 7, TP.HCM

- Tầng 4, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hoặc liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/UnderArmourVietnam để được tư vấn chi tiết.