U65 đi họp lớp, tôi vô tình tiết lộ lương hưu 22 triệu đồng/tháng, bạn học tranh cãi 7 ngày đêm: "Tôi không cần chứng minh với ai"

Buổi họp lớp và con số vô tình gây sóng gió

Vào cuối tháng 10 năm 2025, ông Trần Kiến Quốc đã tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp cấp hai cùng bạn bè cũ. Ông năm nay 62 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Trong cuộc trò chuyện, ông vô tình tiết lộ mức lương hưu của mình là 6.200 NDT (tương đương khoảng 22 triệu đồng). Không ngờ chỉ một con số tưởng chừng bình thường ấy lại gây ra làn sóng tranh cãi kéo dài suốt 7 ngày trong nhóm bạn học.

Buổi họp lớp được tổ chức tại khách sạn ở địa phương. Ông Trần Kiến Quốc từng là kỹ thuật viên cao cấp của một nhà máy cơ khí, nay đã nghỉ hưu. Khi tiệc gần tàn, thầy Vương, giáo viên dạy toán năm xưa của lớp, bất chợt hỏi ông về mức lương hưu hiện tại. Trước ánh mắt tò mò của cả lớp, ông Trần thẳng thắn đáp: “Tôi làm việc 42 năm, hiện tại mỗi tháng nhận lương hưu 6.200 NDT.”

Con số này được xem là vượt xa mức trung bình của một công nhân nghỉ hưu ở các thành phố hạng ba. Sau câu nói ấy, không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Dù lớp trưởng nhanh miệng khen ngợi đôi lời, nhưng Lý Vệ Đông - một người bạn học khác, lại trầm ngâm, im lặng, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc khó diễn tả.

Sau này ông Trần Kiến Quốc nhớ lại rằng, lúc ấy ông không hề nhận ra điều gì bất thường, chỉ nghĩ đó là cuộc trò chuyện thân tình giữa những người bạn học cũ. Ông không ngờ rằng chính buổi tiệc hôm đó lại âm thầm gieo mầm cho một cơn sóng gió sau này.

Ghen tị biến thành nghi kỵ – khi tình bạn cũ bị cuốn vào thị phi

Sau khi buổi họp mặt kết thúc, lớp trưởng đã tạo nhóm chat “Hội bạn lớp 9-2”, mời tất cả thành viên tham gia. Tối hôm ấy, khung trò chuyện ngập tràn hình ảnh chụp chung và những ký ức tuổi học trò, bầu không khí vẫn ấm áp, vui vẻ và đầy hoài niệm.

Sáng hôm sau, cuộc tranh cãi âm thầm bùng nổ trong nhóm bạn học. Lý Vệ Đông là người đầu tiên gắn thẻ nhắc tên Trần Kiến Quốc, nói rằng: “Nghe nói ông có lương hưu cao, tối qua tôi mất ngủ cả đêm đây.” Giọng điệu nửa đùa nửa thật, xen lẫn sự chua chát và ganh tị.

Ngay sau đó, ông Lý tiếp tục truy hỏi liệu ông Trần có đi “đường riêng nào đó” để được hưởng mức hưu cao như vậy hay không.

Trước những nghi ngờ ấy, ông Trần kiên nhẫn giải thích, rằng lương hưu được tính dựa theo thâm niên công tác, chức danh và quy định chung của ngành. Tuy nhiên, lời giải thích ấy lại không làm dịu được bầu không khí, ngược lại còn khiến Lý Vệ Đông cùng vài người khác như tỏ ý ngờ vực và cho rằng ông không thành thật.

Đến ngày thứ ba, Lý Vệ Đông đã gửi tin nhắn riêng cho ông Trần Kiến Quốc, nhờ vay 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng) với lý do “con trai ông ta sắp cưới vợ, còn thiếu tiền đặt cọc mua nhà”.

Ông Trần khéo léo từ chối, giải thích rằng con trai ông vừa đổi xe, gia đình cũng đang cần tiền, mong bạn thông cảm. Không ngờ, ngay sau đó Lý Vệ Đông lại lên nhóm chat than phiền, viết rằng “tình bạn thời học trò giờ mỏng như tờ giấy”, bóng gió ám chỉ ông Trần có tiền mà không chịu giúp bạn.

Lời nói ấy nhanh chóng được vài người khác hùa theo. Từ đó, bầu không khí trong nhóm chuyển từ nghi ngờ sang áp đặt đạo đức, biến ông Trần thành tâm điểm của những lời trách móc và phán xét.

Ảnh minh hoạ

Trước sự im lặng của ông Trần Kiến Quốc, Lý Vệ Đông và những người khác lại càng đẩy căng thẳng lên cao. Dù một vài bạn học lên tiếng bênh vực Trần Kiến Quốc, khẳng định ông là “người thật thà, làm việc nghiêm túc”, nhưng lại bị chỉ trích là “nịnh bợ người có tiền”.

Ông Trần sau đó cố gắng phản ứng mạnh mẽ trong nhóm, tuyên bố sẽ khởi kiện nếu tiếp tục bị vu khống, song lại bị Lý Vệ Đông chế giễu: “Không dám công khai chứng minh thì tức là có tật giật mình.”

Vợ ông thấy thế thì vô cùng bức xúc, khuyên chồng rằng: “Giải thích vô ích thôi, càng nói càng bị bôi nhọ thêm.”

Chọn rời đi để giữ bình yên tuổi hưu

Ngày thứ năm, khi biết chuyện tranh cãi trong nhóm, thầy Vương đã chủ động gọi điện xin lỗi ông Trần Kiến Quốc, nói rằng: “Lẽ ra thầy không nên hỏi chuyện lương hưu hôm đó.”

Thầy cũng cho biết thầy đã nhắc nhở Lý Vệ Đông, bởi sau khi mất việc và làm ăn thất bại, lại thêm áp lực cưới vợ cho con trai, nên tâm lý ông ta bất ổn, sinh ra ghen tị.

Nhờ lời giải thích và sự hòa giải của thầy Vương, cơn giận của ông Trần dần nguôi, nhưng ông cũng nhận ra bầu không khí trong nhóm bạn học nay đã không còn như xưa.

Sáng ngày thứ bảy, sau khi cùng vợ đi chợ sớm trở về, ông Trần Kiến Quốc mở điện thoại và thấy tin đồn trong nhóm vẫn còn đang tiếp diễn. Lúc này, ông không còn do dự nữa, ông mở phần cài đặt nhóm, nhấn nút “Xóa và rời nhóm”, chấm dứt hoàn toàn chuỗi ồn ào kéo dài suốt một tuần.

Sau khi rời khỏi nhóm chat, cuộc sống của Trần Kiến Quốc dần trở lại yên bình. Ông có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cây cối, nghiên cứu cờ tướng, mỗi ngày cùng vợ dạo công viên, trò chuyện với hàng xóm, còn cuối tuần thì quây quần bên con cháu.

Ảnh minh hoạ

Trong thời gian đó, một vài bạn học thân thiết có gọi điện hỏi thăm. Ông Trần chỉ mỉm cười nói: “Phải dọn bớt những thứ tiêu cực thì cuộc sống mới có thể nhẹ nhõm hơn.”

Khi con trai nhắc đến việc “Lý Vệ Đông vẫn đang lan truyền tin đồn bên ngoài”, ông Trần Kiến Quốc chỉ bình thản đáp: “Khác đường thì không thể đi cùng.” Ông trầm ngâm nói thêm, đến tuổi này mới thật sự hiểu, điều đáng quý nhất không phải là những mối quan hệ đã biến chất, mà là gia đình và những người bạn chân thành.

Ông còn nói thêm: “Khoản lương hưu 6.200 NDT là công sức cả đời tôi làm việc mà có. Tôi không cần phải chứng minh điều đó với ai, và càng không để họ làm phiền cuộc sống nghỉ hưu của mình.”

Theo 163