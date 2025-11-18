Sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam sang Mỹ trong chương trình hợp tác giáo dục với Đại học Columbia

Biên bản Ghi nhớ (MOU) được ký bởi Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam và Tiến sĩ Liên-Hằng T. Nguyễn, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia.

Theo thỏa thuận, hai trường sẽ theo đuổi các cơ hội thúc đẩy nghiên cứu chung giữa giảng viên và sinh viên, đồng tổ chức các cuộc thảo luận và hội thảo học thuật, đón tiếp học giả quốc tế, và phát triển những chương trình mới trong các lĩnh vực công nghệ, nhân văn và khoa học xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân nhấn mạnh: "Thông qua hợp tác với Đại học Columbia, chúng tôi mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới, để văn hóa ấy được lan tỏa, tiếp cận rộng rãi và được hiểu đúng bởi bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là giá trị mà sự kết hợp giữa giáo dục và văn hóa mang lại cho chúng ta."

Cộng đồng Đại học Fulbright Việt Nam chụp hình lưu niệm với các đại diện của Đại học Columbia.

Hợp tác học thuật và chuyển đổi số di sản Việt

Sự kiện cũng đánh dấu bước hợp tác giữa Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) cùng Đại học Columbia (Mỹ) trong việc triển khai Chương trình Đào tạo Quản Lý Lãnh đạo (VLP) và các hoạt động học thuật, hướng tới đối thoại chính sách và phát triển bền vững. Sự kết hợp giữa nguồn lực học thuật và mạng lưới toàn cầu của Columbia với hiểu biết sâu sắc về Việt Nam của FSPPM hứa hẹn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ ngày càng gắn kết.

Bên cạnh đó, dự án "Digitizing Vietnam" (Số hóa Việt Nam), do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam của Đại học Fulbright Việt Nam phát triển cùng Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia, hướng đến bảo tồn và số hóa các tư liệu quý của Việt Nam bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Không chỉ là một kho dữ liệu, Digitizing Vietnam còn là nền tảng "nhân văn số" kết nối nghiên cứu truyền thống với công nghệ hiện đại – ứng dụng AI trong phân tích, tái dựng và trực quan hóa di sản, đồng thời đào tạo thế hệ học giả mới am hiểu cả văn hóa lẫn công nghệ. Với cách tiếp cận này, Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia cùng biến di sản Việt Nam thành "nguồn đối thoại sống" giữa quá khứ và hiện tại, góp phần lan tỏa văn hóa Việt trong kỷ nguyên số.

TS. Vũ Minh Hoàng (Giảng viên Lịch sử, Đại học Fulbright Việt Nam) và ông Thomas Vallely (Chủ tịch sáng lập Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam) cùng trao đổi về dự án "Digitizing Vietnam".

Song song, hai trường còn khởi động dự án "Vietnam Arts in Action" do đạo diễn Tony Bùi, thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu của Đại học Fulbright Việt Nam dẫn dắt, nhằm kết nối nghệ thuật Việt Nam với khán giả quốc tế.

Các chương trình trao đổi văn hoá

Bản ký kết hợp tác cũng thể hiện nỗ lực của Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia trong việc mở rộng trải nghiệm học tập và giao lưu văn hoá giữa sinh viên hai trường. "Chương trình Mùa hè Việt Nam" tạo cơ hội để sinh viên Columbia đến Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu đời sống bản địa và tham gia các dự án cộng đồng cùng sinh viên Fulbright.

Tại Đại học Fulbright Việt Nam, sinh viên luôn được khuyến khích học hỏi qua trải nghiệm thực tế và tiếp cận thế giới từ góc nhìn liên ngành. Môn học Developing Vietnam (Việt Nam trên đường phát triển) mang đến cơ hội thực địa một tuần tại Hoa Kỳ, giúp sinh viên khám phá văn hoá, đồng thời hiểu hơn về Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, từ đó tạo động lực cho việc cống hiến và phát triển đất nước. Ngoài ra, trường còn duy trì các chương trình trao đổi thường niên với Đại học Birmingham (Anh Quốc) hay Đại học Bard (Mỹ), tạo điều kiện để sinh viên học tập trong môi trường đa văn hoá và mở rộng trải nghiệm quốc tế.

Các bạn sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam chụp hình kỉ niệm chuyến tham quan thực địa tại Mỹ.

Buổi lễ ký kết với Đại học Columbia thể hiện cam kết dài hạn của Đại học Fulbright Việt Nam trong việc kết nối giáo dục trong nước với mạng lưới tri thức quốc tế. Thông qua lần hợp tác này, Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhấn mạnh định hướng phát triển các chương trình học tập liên ngành, đồng thời ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu. Bên cạnh đó, mục tiêu mũi nhọn của các dự án nhằm tìm hiểu, gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

