Bị "khịa" chuyện ngoại hình con trai, Lệ Quyên liệt kê luôn loạt điều "không giống ai" của bé Bo: Nhỏ khác biệt, giờ lớn lên xịn sò thế này

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đăng tải loạt ảnh so sánh con trai Kỳ Anh (tên thân mật: Bo) lúc 6 tháng tuổi và khi 14 tuổi. Trong ảnh quá khứ, bé Bo cười tươi, gương mặt tròn đầy đáng yêu; còn hiện tại, Bo đã trở thành một thiếu niên điển trai và có phần “cool ngầu”. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều khán giả gửi lời khen dành cho ngoại hình con trai “nữ hoàng phòng trà”.

Tuy vậy, bên dưới bài đăng, một số cư dân mạng bất ngờ thắc mắc về độ tuổi trong bức hình hồi bé. Nhiều người cho rằng Bo trông đã khá lớn, răng mọc nhiều, không giống trẻ 6 tháng tuổi: “6 tháng mà mọc đủ hàm răng đúng kiểu Thánh Gióng”, “Có nhầm không ạ? 6 tháng sao răng nhiều thế này, chắc phải 1–2 tuổi rồi…”.

Trước những bình luận hoài nghi, Lệ Quyên đã lên tiếng giải thích rõ ràng. Nữ ca sĩ cho biết Bo là một đứa trẻ phát triển khá đặc biệt: “Con mọc răng từ lúc 6-7 tháng, có 6 cái răng rồi thì ngưng một thời gian, không mọc thêm cái nào nữa. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đầu vui bao nhiêu thì sau khi thấy con có 6 cái răng sớm quá lại lo bấy nhiêu.

Đến khoảng 15 tháng thì con mọc răng ầm ầm, toàn 3-4 cái một lúc và hơn 2 tuổi thì đủ răng. Con không tập đi, chỉ bò rất nhanh. Rồi đến 15 tháng là chạy luôn.

Suốt ngày không nói gì, nhưng 2 tuổi rưỡi thì bắt đầu nói và nói không ngừng, dù còn ngọng. Bo đúng là một cậu bé khá lạ”. Đồng thời, ở một bình luận khác, cô cũng cho biết Bo khá già dặn, nhiều bức hình lúc 2 tuổi nhưng trông không khác gì… “ông cụ”.

Phản hồi của Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen vì sự bình tĩnh và chân thành. Đồng thời, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ rằng mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển khác nhau, việc mọc răng hay biết nói sớm - muộn là hoàn toàn bình thường.

Học hành xịn sò, giỏi thể thao lại chăm ngoan

Dù điều kiện hơn người nhưng Kỳ Anh được biết đến là một cậu bé ngoan ngoãn, tự lập và có đam mê với bóng rổ. Con trai Lệ Quyên hiện học một trường quốc tế ở TP HCM. Kỳ Anh yêu thích thể thao, đặc biệt bóng rổ, từng thi đấu giao lưu ở Singapore, Mỹ. Ngoài ra, cậu còn từng nhận được cúp vàng trong một giải thi đấu bóng rổ của trường.

Cậu cũng có thành tích học tập ở trường rất cao. Nữ ca sĩ từng tự hào khoe clip con trai thuyết trình trong buổi lễ tốt nghiệp tiểu học. Trong clip, cậu nhóc Bo có phong thái tự tin sử dụng tiếng Anh 100% để thuyết trình.

Ca sĩ dự định bốn năm tới khi Kỳ Anh hoàn thành chương trình học tại Việt Nam, đưa con sang Mỹ du học và sống tại nhà 400 m2 thuộc bang California, được Lệ Quyên mua năm 2017 với giá 1,5 triệu USD.

Lệ Quyên và con trai

Lệ Quyên và chồng cũ, doanh nhân Đức Huy, đã ly hôn nhưng cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con trai. Cậu bé sống xen kẽ giữa nhà bố và nhà mẹ, và thường xuyên có những chuyến đi du lịch cùng bố.

Ngoài việc được đầu tư khủng về chuyện ăn học thì trong cuộc sống hàng ngày, bé Kỳ Anh còn được bố mẹ dạy dỗ hết sức cẩn thận. Về điều này, Lệ Quyên từng có lần chia sẻ với báo chí. Nữ ca sĩ cho hay, ở tuổi lên 9, Bo đã dần nhận thức được nhiều điều về môi trường sống của mình. Cậu bé biết gia đình mình thuộc dạng có điều kiện. Tuy nhiên Bo không hề kiêu căng hay thể hiện ra ngoài. Ngược lại cậu bé sống rất giản dị, ngây thơ đúng với độ tuổi. Ở trường, thầy cô cũng như bạn bè không hề biết Bo là con người nổi tiếng.

"Các thầy cô giáo trong trường cũng không biết chuyện bé là con trai Lệ Quyên. Tôi không chủ động nói, cứ hành xử một cách bình thường nhất. Với lại, con trai tôi học trường quốc tế mà, thầy cô giáo đa phần đều là người nước ngoài, đâu có quan tâm nhiều đến showbiz Việt. Thậm chí họ còn không biết đến Lệ Quyên.

Chỉ đến khi gần cuối học kỳ, khi có những buổi gặp gỡ giữa phụ huynh và nhà trường thì mọi người mới biết về tôi", Lệ Quyên từng chia sẻ.

Trước đó, khi nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh căn biệt thự đắt giá tại Mỹ, sẽ dùng làm nơi ở cho Kỳ Anh để 6 năm nữa đi du học, một netizen phải cảm thán về cậu bé: "Sinh ra ở vạch đích". Trước lời bình luận trên, Lệ Quyên đã lên phản bác: "Không ạ, xuất phát dưới 0 nhưng bố mẹ cho ăn học đàng hoàng và giáo dục tử tế thôi. Thế là đủ rồi".