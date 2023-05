Tỷ tỷ khen Chi Pu "10 người Việt Nam thì 8, 9 người thích cô ấy": Tomboy cá tính lột xác quyến rũ, từng ngồi ghế nóng với Lisa (BLACKPINK)

2 tập đầu của show Đạp Gió 2023 đã chính thức khép lại với màn trình diễn của 33 thí sinh tham gia mùa giải này. Cuối cùng, người đạt được số điểm cao nhất, có quyền chọn bài hát cũng như thành viên cho team của mình đầu tiên là Ella nhóm S.H.E. Nữ ca sĩ đã chọn diễn ca khúc See Tình và chọn Chi Pu là thành viên đầu tiên cho team.

Khi chương trình còn chưa lên sóng, nhiều hint tung ra cho thấy Chi Pu có mối quan hệ khá thân thiết với Ella. Ở lần đầu gặp mặt, đại diện Việt Nam còn hóa cô "fan girl" bé nhỏ khi được gặp thần tượng Ella. Bên cạnh đó, Ella còn nhận xét về Chi Pu: "Em ấy nổi tiếng lắm. Cứ 10 người Việt Nam thì sẽ có khoảng 8, 9 người thích và theo dõi em ấy".

Chi Pu hóa fan girl khi gặp Ella

Ella (S.H.E) tung hô Chi Pu quá đà (Nguồn: me.occho)

Ella khen ngợi Chi Pu

Vậy Ella là ai mà khiến Chi Pu hóa "fan girl" ngay lần đầu gặp mặt?

Ella tên đầy đủ là Trần Gia Hoa, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1981. Cô được phát hiện trong cuộc thi hát của công ty HIM International Music vào tháng 8 năm 2000 và chính thức được ký hợp đồng, trở thành thành viên của nhóm nữ S.H.E cùng Selina và Hebe vào năm 2001.

Ngay từ album đầu tiên Ký Túc Xá Nữ Sinh, S.H.E đã nhanh chóng trở thành hiện tượng được giới trẻ yêu thích. Từ đó đến nay, nhóm đã ra mắt được 13 album với lượng sale hơn 10 triệu album, lập kỷ lục bán vé chỉ với 2 concert cá nhân. Bên cạnh đó, S.H.E còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai trò diễn chính như Hoa Hồng Tình Yêu, Vươn Tới Các Vì Sao...

S.H.E ngày ấy...

và bây giờ

Riêng bản thân Ella, ngay từ lúc mới debut đã gây ấn tượng cực mạnh bởi ngoại hình đậm chất tomboy cá tính. Cô cũng là người có nhiều hoạt động sôi nổi nhất trong nhóm. Đặc biệt, cô từng gây ấn tượng với khán giả Việt Nam khi "giả trai" đóng phim Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ cùng mỹ nam Ngô Tôn.

Tạo hình tomboy thời mới debut

Ella đóng phim cùng Ngô Tôn

Năm 2018, Ella rời công ty phát triển sự nghiệp solo cá nhân. Sau khi kết hôn, nữ thần tượng chuyển sang phong cách nữ tính, sexy và được nhận xét ngày càng mặn mà, xinh đẹp khi bước sang tuổi 42.

Chồng của Trần Gia Hoa, Lại Tư Tường (Alvin), là một doanh nhân người Malaysia làm việc tại Đài Loan. Ngày 12/4/2017, cô sinh con trai đầu lòng. Hiện tại, cô vừa chăm sóc gia đình vừa hoạt động nghệ thuật.

Ella bên ông xã điển trai

Tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ

Ella thay đổi hình tượng quyến rũ hơn xưa

Trước khi tham gia Đạp Gió 2023 với vai trò thí sinh, Ella từng ngồi "ghế nóng" cùng Lisa (BLACKPINK) tại chương trình Thanh Xuân Có Bạn. Ella từng khen ngợi "cỗ máy nhảy" của BLACKPINK đáng yêu, xinh như búp bê Barbie, mặc dù Lisa không biết tiếng Trung nhưng cũng cố gắng cùng với mọi người trò chuyện.

Ella từng ngồi ghế nóng cùng Lisa

Ở tiết mục đầu tiên của Đạp Gió, nữ ca sĩ khiến khán giả bồi hồi xúc động khi lựa chọn ca khúc đầu tiên trong album Ký Túc Xá Nữ Sinh của S.H.E năm 2001 - Not Yet Lovers (Người Yêu Chưa Trọn Vẹn, bản gốc Brown Eyes của Destiny's Child). Tiết mục này khiến Ella đạt số điểm cao nhất là 384 điểm và nhận được nhiều đặc quyền.

Ở vòng 2, nữ ca sĩ cùng team Chi Pu sẽ thể hiện ca khúc See Tình. Rất nhiều khán giả mong chờ sự kết hợp giữa 2 chị em thân thiết cùng bộ đôi visual Ngô Thiến - Trương Gia Nghê.

Ella diễn Not Yet Lovers

Cô đạt số điểm cao nhất cho vòng mở màn