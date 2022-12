Tỷ suất người xem Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 9 giảm mạnh: Nữ chính phủ sóng, Song Joong Ki thua cuộc?

Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 9 ra mắt tối 11/12 là mở đầu cho giai đoạn 2 của phim, khi các cuộc chiến kịch tính hơn và nam chính không thể phụ thuộc quá nhiều vào việc biết trước tương lai nữa. Thêm vào đó, nữ chính Shin Hyun Bin cũng chính thức tham gia vào cuộc chiến sau 8 tập phim xuất hiện đầy nhạt nhoà. Những tưởng điều này sẽ giúp phim khởi sắc nhưng không, rating lập tức giảm mạnh, từ 19,4% xuống còn 17%.

Tập 9 mở đầu khi sự cố máy tính năm 2000 (hay còn có tên Y2K) diễn ra vào thời khắc đầu tiên bước sang thế kỷ mới khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Tập đoàn Soonyang cũng phần nào điêu đứng khi không thể ước tính thiệt hại từ sự cố này. Chỉ có Do Joon (Song Joong Ki) là đầy tự tin, thậm chí còn lấy việc sự cố sẽ được giải quyết ổn thỏa ra để cá cược với ông nội. Thời khắc bước sang thế kỷ 21, mọi thứ đều yên bình ngoài dự kiến, không có vấn đề gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra, thậm chí chủ tịch Jin còn kiếm được thêm 10 tỷ. Vì “thua cược”, chủ tịch Jin nợ Do Joon một món quà tốt nghiệp.

Để lấy lại cổ phần đã thế chấp ở chỗ Do Joon, Jin Hwa Young vẫn lao đầu vào việc đầu tư vào cổ phiếu New Data Technology. Không lâu sau đó, chủ tịch New Data Technology bị bắt vì hành vi gian lận, giá cố phiếu lập tức tụt dốc không phanh, giảm tới 98% so với đỉnh điểm. Nhận tin này, Hwa Young điên cuồng lao vào rượu chè.

Cùng lúc này, Seo Min Young (Shin Hyun Bin) vừa được bổ nhiệm làm công tố, chuyên điều tra chống tội phạm tham nhũng. Vấn đề là suốt 3 tháng thực tập, cô không hề được giao bất kỳ nhiệm vụ nào. Hóa ra sự tồn tại của cô ở văn phòng chỉ là để cho thấy văn phòng luật vô cùng "thân thiện với phụ nữ", là lớp vỏ bọc cho việc bình đẳng giới một cách giả dối.

Giữa lúc đang ấm ức với chuyện việc làm, Min Young lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Người gọi tới chính là Do Joon, hai người chính thức gặp lại nhau sau bao năm bỏ lỡ. Tại buổi gặp mặt, Jin Do Joon đã "mách nước" cho Min Young điều tra vụ giám đốc Jin Hwa Young biển thủ công quỹ.

Ngay sau đó, Min Young bắt đầu điều tra và phát hiện ra việc Trung tâm thương mại Sooyang chuyển tiền vào hàng loạt tài khoản khác nhau, sau đó là tìm ra Trang trí Soonyang - "công ty ma" mà Jin Hwa Young lập ra để biển thủ công quỹ. Ngay lập tức văn phòng của Hwa Young bị khám xét. Ngay cả chồng của Hwa Young cũng từ chối can thiệp thì giờ đây anh ta đã là thị trưởng. Hwa Young đành tìm đến giám đốc Oh Se Hyun và nhận về lời đề nghị bán 25% cổ phần Trung tâm thương mại để đổi lại con số 140 tỷ (số tiền mà Hwa Young dùng để đầu tư). Chưa kể theo như thế chấp ban đầu, khi cổ phiếu Trung tâm thương mại xuống dưới 15.000 won thì 30% cổ phần của Jin Hwa Young sẽ thuộc về tay Miracle. Lúc này, Jin Hwa Young đành xuống nước "làm nũng" với Do Joon nhưng không thành. Vậy là Hwa Young đứng trước nguy cơ mất trắng 55% cổ phần của Trung tâm thương mại Soonyang vào tay cháu út.

Khi phát hiện ra mình bị Do Joon dắt mũi, Hwa Young đành muối mặt về quỳ gối xin tiền bố nhưng không được. Chủ tịch Jin Yang Cheol không hề tin việc Do Joon đã hại bác ruột cũng cho rằng việc lấy tiền để giúp con gái thì không khác gì biển thủ, tham ô.

Cuối cùng cũng đến ngày Jin Hwa Young đến gặp công tố viên Seo Min Young. Tại đây, cô bất ngờ được được cháu dâu mới "nhắc nhở" rằng Min Young là bạn học của Do Joon. Với thông tin này, giám đốc Jin bất ngờ trở thành kẻ "không sợ trời không sợ đất", thậm chí còn tuyên bố với Min Young rằng có người cố tình tiếp cận công tố viên để tung tin giả về việc biển thủ. Cùng lúc này, Min Young nhận tin Trang trí Soonyang không phải công ty ma nên việc biển thủ là không có cơ sở. Dĩ nhiên việc bày ra công ty Trang trí Soonyang chỉ trong "phút mốt" là do nàng dâu mới nhà Soonyang - Mo Hyun Min - bày ra. Vì điều này, niềm tin của Min Young dành cho Do Joon phần nào bị lung lay.

Dù thuận lợi thoát tội nhưng giám đốc Jin vẫn đứng trước một cuộc biểu tình của người lao động, khi họ muốn cô từ chức. Chuyện này khiến Do Joon nhớ lại khoảng thời gian mình là Hyun Woo đã phải sống nghèo khổ thế nào sau khi mẹ mất, phải chứng kiến cảnh bố ăn trộm đồ siêu thị để lo bữa cơm cho 2 anh em. Vì chuyện này, Hyun Woo đã từ bỏ việc thi đại học. Những ký ức này khiến Do Joon quyết định đến tìm ông nội để đòi món quà 10 tỷ và được trả lại bằng việc tập đoàn sẽ họp cổ đông để quyết định sa thải giám đốc Trung tâm thương mại. Trước thông tin này, Jin Hwa Young quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên giám đốc tài chính Im Myung Sook. Do Joon đã tiếp cận Myung Sook và nhận ra người này rất giống mình khi còn là Hyun Woo, trung thành tới mức ngu ngốc với chủ nhân. Với những gì mình từng trải qua, Do Joon khiến giám đốc Im phần nào thay đổi quyết định.

Tại buổi họp cổ đông, giám đốc Im lẽ ra sẽ tới làm chứng tố tội Jin Hwa Young nhưng lại bị bắt cóc. Bất ngờ ở phút chót, Seo Min Young xuất hiện và tuyên bố đã có chứng cứ xác thực về việc cung cấp thông tin giả của Do Hyun. Chưa biết thông tin mà Min Young đưa ra là gì nhưng Jin Hwa Young lại vô cùng đắc ý. Phải chăng Do Hyun sẽ bị chính Min Young "đâm sau lưng"?

Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC