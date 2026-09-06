Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang rầm rộ xây dựng hàng loạt công trình tại đại học tinh hoa 15.800 tỷ đồng: Hướng đến mục tiêu vào top 100 thế giới

Các công trình này được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED - một trong những hệ thống đánh giá công trình xanh được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Theo thông tin từ trường Đại học VinUni, khuôn viên Giai đoạn 2 của nhà trường đang từng bước thành hình với 7 tòa nhà mới, được thiết kế đồng bộ với khuôn viên hiện hữu và hệ sinh thái học thuật của nhà trường.

7 toà nhà mới đang được xây dựng phục vụ các chức năng:

Tổ hợp toà nhà Nghiên cứu và Đổi mới sáng gồm 3 tòa nhà cao 6 tầng được kết nối với nhau, với tổng diện tích gần 50.000 m², được thiết kế như một trung tâm liên ngành dành cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác với doanh nghiệp. Toà nhà có chức năng:

- Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo: Hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở dùng chung phục vụ nghiên cứu liên ngành, thử nghiệm và phát triển nguyên mẫu.

- Hợp tác doanh nghiệp: Không gian kết nối nghiên cứu học thuật với các doanh nghiệp công nghệ và đối tác công nghiệp.

- Thương mại hóa: Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với ứng dụng thực tiễn.

- Khởi nghiệp: Trung tâm Khởi nghiệp và Trung tâm Chuyển giao Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ và thương mại hóa nghiên cứu.

Tổ hợp toà Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo

Ký túc xá sinh viên mới bao gồm 8 tầng nhà với gần 900 giường, được thiết kế nhằm mở rộng trải nghiệm sinh viên từ nơi lưu trú thành một cộng đồng cùng sinh hoạt, học tập gắn kết. Toà nhà có hệ thống kiểm soát ra vào điện tử tại cả tầng và phòng nhằm bảo đảm an ninh cho sinh viên. Toà nhà sẽ có đầy đủ các chức năng:

- Bếp chung, khu ăn uống và không gian sinh hoạt chung khuyến khích kết nối và tương tác hằng ngày.

- Các không gian chung linh hoạt dành cho làm việc nhóm, dự án, sự kiện và các sáng kiến sinh viên.

- Phòng học chung tại mỗi tầng phục vụ tự học, học hỏi lẫn nhau và trao đổi kiến thức.

Khu vực Ký túc xá sinh viên mới

Trung tâm Hội nghị & Khu Ẩm thực là tổ hợp đa chức năng dành cho các hoạt động học thuật, chuyên môn và cộng đồng, kết hợp giữa không gian hội nghị và khu ẩm thực linh hoạt. Toà nhà có chức năng:

- Trung tâm Hội nghị: Không gian sự kiện với sức chứa lên tới 1.000 khách, bao gồm phòng hội nghị, phòng hội thảo, khu vực đón tiếp khách VIP và không gian kết nối.

Khu Ẩm thực: Khu ẩm thực 600 chỗ ngồi, phục vụ các món Việt Nam, châu Á, phương Tây, món chay và thực đơn Halal.

Không gian sự kiện linh hoạt: Phục vụ hội nghị, hội thảo, đào tạo điều hành, hoạt động kết nối và các sự kiện của Nhà trường.

Khu Lưu trú Khách & Căn hộ Dịch vụ cung cấp không gian lưu trú thuận tiện ngay trong khuôn viên trường dành cho giảng viên, nhà nghiên cứu khách mời, đại biểu hội nghị, chuyên gia, đối tác và khách của nhà trường.

Trung tâm Hội nghị & Khu Ẩm thực và khu Lưu trú Khách & Căn hộ Dịch vụ

Khu Tuyển sinh & Phòng học là tòa nhà học thuật cao 3 tầng, kết hợp không gian phục vụ Tuyển sinh, Đào tạo điều hành và không gian học tập linh hoạt. Toà nhà có các chức năng

- Tuyển sinh & Trung tâm Đón tiếp: Điểm tiếp cận đầu tiên dành cho sinh viên tương lai, phụ huynh và khách đến thăm VinUni.

- Đào tạo: Các phòng học MBA chuyên biệt, Phòng Mô phỏng Tài chính và không gian kết nối dành cho học viên MBA.

- Giảng dạy & Học tập: 8 phòng học với tổng sức chứa khoảng 700-900 người học, trong đó có các không gian học tập cộng tác dành cho tối đa 200 người.

- Học tập Chủ động: Không gian linh hoạt cùng hệ thống nghe nhìn hiện đại, hỗ trợ tương tác, làm việc nhóm và trao đổi kiến thức.

Khu Tuyển sinh & Phòng học

Các công trình mới này sẽ tạo nên một môi trường kết nối hơn cho nghiên cứu, học tập, lưu trú và hợp tác, đồng thời đáp ứng sự phát triển của cộng đồng VinUni cả về quy mô và mức độ quốc tế hóa.

Các tòa nhà mới được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – một trong những hệ thống đánh giá công trình xanh được công nhận rộng rãi trên thế giới với các giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, giảm tác động đến môi trường, hướng tới một khuôn viên xanh và bền vững hơn.

Hồi tháng 8, VinUni là một trong những trường đại học có trong Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô. Theo Đề án, VinUni là cơ sở giáo dục đại học được giao mục tiêu vào top 100 châu Á vào năm 2030 và top 100 thế giới vào năm 2035.

Trong hành trình hoàn thành mục tiêu do Chính phủ giao phó, khuôn viên giai đoạn 2 là một bước tiến quan trọng nhằm củng cố nền tảng hạ tầng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của nhà trường.

Theo đó, VinUni là trường đại học do Vingroup đầu tư với với vốn đầu tư ban đầu là 6.500 tỷ đồng. Trong đó, 3.500 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và 3.000 tỷ dành để cấp học bổng tài năng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên cũng như bù lỗ vận hành cho 10 năm đầu tiên. Năm 2025, nhà trường tiếp tục nhận thêm 9.300 tỷ đồng từ tập đoàn với quyết tâm lọt top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Như vậy, sau 7 năm hoạt động, Vingroup đã nâng tổng vốn đầu tư vào VinUni là 15.800 tỷ đồng.