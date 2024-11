Tỷ phú Lý Gia Thành nói thẳng: Chăm chỉ không đủ làm nên giàu có, người khôn ngoan vẫn âm thầm làm 2 ĐIỀU mỗi ngày

Lý Gia Thành (SN 1928) là doanh nhân, nhà từ thiện, tỷ phú nổi tiếng châu Á. Ông từng được bình chọn là người đàn ông quyền lực nhất châu Á, “ông chủ của những ông chủ”.

Ông từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn CK Hutchison Holdings (tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu có trụ sở chính tại Hong Kong).

Năm 2006, tỷ phú Lý Gia Thành được tạp chí Forbes tôn vinh với giải thưởng “Thành tựu trọn đời”. Hiện vị tỷ phú này sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 35,5 tỷ USD (theo đánh giá của Forbes năm 2024).

Tỷ phú Lý Gia Thành được gọi là “siêu nhân” vì sự nhạy bén và tài hoa hơn người

Tỷ phú Lý Gia Thành từng chia sẻ: "Khi có thể kiếm được 20.000 hay 30.000 NDT mỗi ngày (khoảng từ 70 đến 105 triệu đồng), bạn sẽ nhận ra, sự chăm chỉ không đủ giúp chúng ta trở nên giàu có. Nó chỉ giúp con người thỏa mãn những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Muốn thành công và sở hữu khối tài sản lớn, chúng ta cần sử dụng trí óc, tầm nhìn và khả năng nắm bắt cơ hội của chính mình".

Con người sẽ không thể đạt được thành công lâu dài chỉ nhờ làm việc chăm chỉ. Khi chúng ta chăm chỉ cống hiến và cố gắng, ta sẽ mang lại một số thành tựu nhất định, và chỉ đủ để phục vụ cuộc sống chứ không thể trở nên giàu sang, sung túc.

Khi bạn gặp một người thông minh và giàu có, hãy cố gắng học hỏi cách họ tư duy và hành động. Bởi một lời nói hay bất kỳ chia sẻ của họ cũng khiến chúng ta thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời mở ra vô số cơ hội mới cho tương lai.

Người thông minh sẽ biết đặt ra mục tiêu và nỗ lực, kiên trì với mục tiêu đó. Bởi làm việc mù quáng mà không có kế hoạch rõ ràng sẽ chỉ khiến con người thất bại, không đạt được kết quả tốt.

Lý do nhiều người mãi nghèo, dù có tài nhưng cuộc đời lận đận không thể phất lên là bởi họ mãi do dự. Họ bị trói buộc trong vòng luẩn quẩn, không dám bước ra vùng an toàn, không tiếp xúc với những người giỏi hơn khiến họ bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội để xoay chuyển cuộc đời.

Tỷ phú Warren Buffett cũng từng nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ kiếm được đồng tiền vượt qua khả năng của mình”.

Trong xã hội hiện nay, sự giàu có chính là phần thưởng cho kiến thức và nhận thức của một người biết học hỏi và phấn đấu. Kiến thức và tư duy chính là chìa khóa quan trọng quyết định số phận của một người sẽ thành công, huy hoàng hay mãi thất bại, tầm thường.

Nhiều tỷ phú nổi tiếng không có xuất thân tốt nhưng họ có nhận thức phi thường, hiểu được tầm quan trọng của kiến thức và tư duy cho số phận của mình.

Như tỷ phú giàu nhất mọi thời đại Rockefeller cũng từng nói: "Những người bận rộn làm việc chăm chỉ cả ngày chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền. Bởi thành công, giàu có là phần thưởng của nhận thức và tư duy chứ không phải kết quả của sự siêng năng".

Câu nói này đã phá vỡ quan niệm truyền thống rằng cứ "làm việc chăm chỉ thì con người sẽ giàu".

Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, nếu không nhạy bén với thị trường, không có kiến thức và tư duy thì bạn sẽ mãi tầm thường, không thể có thành tựu gì nổi bật.

Vậy nên, hãy là người khôn ngoan, hiểu về quy luật xã hội, biết nắm bắt bản chất con người và không ngừng học tập, nâng cao nhận thức tư duy chờ đợi cơ hội để xoay chuyển tình thế, đạt tới thành công lớn.

Như Steve Jobs - nhân vật huyền thoại, nhà sáng tạo vĩ đại đã thay đổi cả thế giới. Ông và những người bạn đã bắt đầu xây dựng Apple - một công ty thành công nhất thế giới từ một gara nhỏ bé.

Với tầm nhìn vĩ đại cùng tinh thần sáng tạo, Jobs Sản xuất ra những chiếc máy tính cá nhân, điện thoại và rồi đưa internet “thu gọn” vào trong tay. Dù phải trải qua nhiều khó khăn lớn nhưng ông đủ dũng cảm để suy nghĩ khác biệt, đủ mạnh mẽ để tin tưởng vào bản thân và đủ tài năng để hiện thức hóa điều đó.

Hay giống tỷ phú Elon Musk - tỷ phú thành công từ những ý tưởng điên rồ. Ông đã sáng lập thành công Tesla, tạo nên cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp xe điện, đồng thời thành lập SpaceX - đưa giấc mơ chinh phục vũ trụ trở thành hiện thực.

Dù phải trải qua muôn vàn khó khăn, hoài nghi và thử thách nhưng Musk vẫn luôn kiên trì với mục tiêu của mình. Ông không ngừng đổi mới và biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể.