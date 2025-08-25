Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!

Từ 20h 24/8, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng các khối xe cơ giới, khí tài hiện đại đã tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đông đảo người dân đã có mặt trên các tuyến phố từ sáng sớm, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được chứng kiến buổi luyện tập đặc biệt này.

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành tiến bước giữa dòng người mang đến cảm xúc khó quên. Những bước chân đều tăm tắp, nghiêm trang, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của nhân dân hai bên đường. Không còn khoảng cách, đoàn quân như "đi giữa lòng dân", khiến không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp, gợi nên sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trong ngày hội lớn.

Những nụ cười, cái vẫy tay của chiến sĩ và ánh mắt háo hức của người dân tạo nên một khoảnh khắc thân thiện, gần gũi nhưng cũng đầy tự hào, khiến buổi luyện tập trở thành một trải nghiệm khó quên đối với tất cả những ai có mặt.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến bước đều tăm tắp giữa lòng Thủ đô

Tiếng reo hò vang dội hai bên đường, hòa cùng nhịp chân nghiêm trang của đoàn quân

Ánh mắt nghiêm trang, bước chân đồng đều là kết quả của những ngày tháng rèn luyện trên thao trường.

Mỗi nhịp chân đều tăm tắp, mỗi ánh mắt hướng về phía trước, toát lên khí thế kỷ luật của đoàn diễu binh

Người dân từ sáng sớm kiên nhẫn chờ đợi buổi tổng hợp luyện lần thứ hai.

Khối nữ chiến sĩ tiến bước uy nghiêm, nụ cười vừa kiêu hãnh vừa đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân

Người dân háo hức giơ cao điện thoại, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ

Không khí náo nhiệt và trang nghiêm cùng hòa quyện trong buổi luyện tập tổng hợp lần hai.

Các khối diễu binh tiến qua phố, kết nối gần gũi với vòng tay chào đón của nhân dân

Sự nghiêm trang và kỷ luật của chiến sĩ hòa cùng không khí gần gũi, thân thiện với nhân dân

Khối diễu binh tiến bước giữa lòng dân, vừa trang nghiêm vừa ấm áp, để lại dư âm khó quên

Mỗi khối diễu binh tiến qua, người dân hai bên đường lại đồng loạt vỗ tay, reo hò cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ.

Tiếng reo hò hòa cùng nhịp bước nghiêm trang, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa sôi nổi, thể hiện tình cảm gắn bó và sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân Thủ đô.

Không khí trên các tuyến phố và trong các khối luyện tập vẫn đầy hứng khởi, nghiêm trang.