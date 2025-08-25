Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!

Từ 20h 24/8, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng các khối xe cơ giới, khí tài hiện đại đã tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đông đảo người dân đã có mặt trên các tuyến phố từ sáng sớm, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được chứng kiến buổi luyện tập đặc biệt này.
Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành tiến bước giữa dòng người mang đến cảm xúc khó quên. Những bước chân đều tăm tắp, nghiêm trang, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của nhân dân hai bên đường. Không còn khoảng cách, đoàn quân như "đi giữa lòng dân", khiến không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp, gợi nên sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trong ngày hội lớn.
Những nụ cười, cái vẫy tay của chiến sĩ và ánh mắt háo hức của người dân tạo nên một khoảnh khắc thân thiện, gần gũi nhưng cũng đầy tự hào, khiến buổi luyện tập trở thành một trải nghiệm khó quên đối với tất cả những ai có mặt.