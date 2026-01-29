Tuyệt đối không làm điều này khi nhận được cuộc gọi từ Công an

Công an phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) vừa phát đi cảnh báo nóng về sự xuất hiện của nhóm tội phạm công nghệ cao với kịch bản lừa đảo hoàn toàn mới. Lợi dụng chủ trương số hóa dữ liệu quốc gia đang được đẩy mạnh, các đối tượng này tự xưng là cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế hoặc Tài nguyên - Môi trường để tiếp cận người dân. Lý do chúng đưa ra thường rất hợp lý và gây hoang mang: hồ sơ đất đai của người dân đang bị sai sót, chưa đồng bộ dữ liệu hệ thống hoặc cần cập nhật gấp để tránh bị xử phạt, thu hồi giấy tờ.

Điểm nguy hiểm nhất của chiêu trò này nằm ở sự chuẩn bị công phu. Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng không chỉ gọi điện hay nhắn tin suông mà còn gửi kèm hình ảnh "Giấy mời" giả mạo có đầy đủ con dấu và chữ ký của cơ quan chức năng. Khi người dân đã tin tưởng và lo lắng việc giao dịch nhà đất sau này gặp khó khăn, chúng bắt đầu giăng bẫy.

Giấy mời giả mạo được các đối tượng làm giả

Các yêu cầu sau đó sẽ leo thang dần. Ban đầu, kẻ gian yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, Căn cước công dân và hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) để "đối chiếu". Sau khi đã nắm được thông tin nhạy cảm, chúng dẫn dụ nạn nhân cung cấp mã OTP ngân hàng, nộp phí xử lý hồ sơ online hoặc nguy hiểm hơn là truy cập vào các đường link chứa mã độc. Chỉ cần một cú click chuột hoặc nhập mã OTP, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử của nạn nhân có thể "bốc hơi" trong tích tắc.

Trước tình hình này, cơ quan Công an khẳng định một nguyên tắc bất di bất dịch: Cơ quan nhà nước tuyệt đối không thực hiện việc rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Các cán bộ cũng không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền hay cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thủ tục liên quan đến đất đai bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền với sự hiện diện của chính chủ.

Người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa trước các cuộc gọi lạ xưng danh cán bộ yêu cầu làm việc online. Khi nhận được thông báo nghi vấn về sai sót hồ sơ đất đai, cách xử lý an toàn nhất là ngắt liên lạc và đến trực tiếp cơ quan Tài nguyên - Môi trường hoặc Công an địa phương để xác minh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.