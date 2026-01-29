359 chủ phương tiện vi phạm quá tốc độ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

1. 30M-006.75 01-01-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

2. 36A-495.49 01-01-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. 30E-822.50 01-01-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4. 30E-533.24 01-01-2026 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

5. 26A-108.98 01-01-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6. 30H-319.64 01-01-2026 10:19 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-793.12 01-01-2026 10:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-2699 01-01-2026 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-085.94 01-01-2026 10:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-532.27 01-01-2026 10:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-428.18 01-01-2026 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-789.75 01-01-2026 10:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-411.80 01-01-2026 10:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90A-360.20 01-01-2026 10:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-865.05 01-01-2026 10:58 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-132.74 01-01-2026 10:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-912.08 02-01-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-990.09 02-01-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-786.83 02-01-2026 09:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-377.71 02-01-2026 09:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-333.70 02-01-2026 09:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-739.06 02-01-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-854.56 02-01-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-237.92 02-01-2026 09:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-806.09 02-01-2026 09:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-137.57 02-01-2026 09:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-096.10 02-01-2026 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-854.13 02-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-958.74 02-01-2026 09:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-050.09 02-01-2026 10:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-664.49 03-01-2026 07:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-580.74 03-01-2026 07:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-847.20 03-01-2026 07:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-133.92 03-01-2026 07:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15A-219.79 03-01-2026 07:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-349.95 03-01-2026 07:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-014.58 03-01-2026 08:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-271.29 03-01-2026 08:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-683.16 03-01-2026 08:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34H-047.34 03-01-2026 08:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-735.91 03-01-2026 08:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-282.07 03-01-2026 08:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88B-032.37 03-01-2026 08:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-043.42 03-01-2026 08:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14F-003.75 03-01-2026 09:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-026.12 03-01-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-538.66 03-01-2026 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21H-029.26 03-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-594.33 06-01-2026 06:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98B-028.76 06-01-2026 07:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-270.90 06-01-2026 07:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-116.87 06-01-2026 07:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-821.27 06-01-2026 07:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-186.20 06-01-2026 07:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-926.40 06-01-2026 07:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-988.75 06-01-2026 07:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-683.23 06-01-2026 07:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-093.02 06-01-2026 07:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-673.90 06-01-2026 07:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-687.02 06-01-2026 07:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-971.73 06-01-2026 07:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-192.81 06-01-2026 08:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-239.02 06-01-2026 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-755.14 06-01-2026 08:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-200.33 06-01-2026 08:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-219.27 06-01-2026 08:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-712.43 06-01-2026 08:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-814.22 06-01-2026 08:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18C-141.11 06-01-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-982.56 07-01-2026 08:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35H-013.43 07-01-2026 08:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-099.88 07-01-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-309.38 07-01-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-273.32 07-01-2026 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14H-110.30 07-01-2026 09:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-676.82 07-01-2026 09:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-339.17 07-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18C-141.11 07-01-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-162.41 07-01-2026 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-896.94 07-01-2026 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-408.17 07-01-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-087.89 07-01-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-203.83 07-01-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-761.40 07-01-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-727.82 07-01-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-617.28 07-01-2026 10:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-794.89 07-01-2026 10:31 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-826.49 08-01-2026 07:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-288.82 08-01-2026 08:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-015.83 08-01-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-256.08 08-01-2026 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-123.46 08-01-2026 08:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-605.76 08-01-2026 08:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-517.93 08-01-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-145.22 08-01-2026 08:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-469.06 08-01-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-143.03 08-01-2026 09:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-401.76 08-01-2026 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A- 28488 08-01-2026 09:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-282.52 08-01-2026 09:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-291.89 08-01-2026 09:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C-289.34 08-01-2026 09:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-082.60 08-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-029.55 08-01-2026 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-579.68 08-01-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-664.56 08-01-2026 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-581.13 08-01-2026 09:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-221.07 08-01-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-891.50 09-01-2026 08:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-713.30 09-01-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-710.39 09-01-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-441.29 09-01-2026 09:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-213.68 09-01-2026 09:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29K-032.90 09-01-2026 09:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-407.99 09-01-2026 09:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18H-032.14 09-01-2026 09:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-313.62 09-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-010.00 09-01-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-288.10 09-01-2026 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-528.86 09-01-2026 09:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-334.59 09-01-2026 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-862.69 09-01-2026 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90T-7184 09-01-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-319.33 10-01-2026 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-160.52 10-01-2026 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-053.35 10-01-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-928.30 10-01-2026 10:20 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28A-173.29 10-01-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-354.42 10-01-2026 10:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-532.75 10-01-2026 10:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30K-367.04 10-01-2026 11:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99H-010.73 10-01-2026 11:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-384.94 10-01-2026 11:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-369.85 10-01-2026 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.04 10-01-2026 11:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-977.76 11-01-2026 07:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-100.34 11-01-2026 07:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-005.24 11-01-2026 08:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-093.67 11-01-2026 08:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-477.52 11-01-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-112.64 11-01-2026 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-100.52 11-01-2026 08:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-949.67 11-01-2026 08:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-747.93 11-01-2026 08:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-543.05 11-01-2026 08:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-677.28 11-01-2026 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30S-7581 11-01-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99A-770.94 11-01-2026 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-938.84 11-01-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-311.66 11-01-2026 09:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-424.84 11-01-2026 09:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-230.26 11-01-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-326.87 11-01-2026 09:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-985.54 12-01-2026 07:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-927.26 12-01-2026 07:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-990.76 12-01-2026 07:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47F-001.13 12-01-2026 07:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-913.24 12-01-2026 07:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-507.74 12-01-2026 07:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81H-038.41 12-01-2026 07:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-484.64 12-01-2026 07:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-656.43 12-01-2026 08:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36E-009.89 12-01-2026 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-857.81 12-01-2026 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-166.04 12-01-2026 08:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-346.27 12-01-2026 08:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-027.86 12-01-2026 08:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-097.96 12-01-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-009.28 12-01-2026 08:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-171.92 12-01-2026 08:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-060.47 12-01-2026 08:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-709.78 12-01-2026 08:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-380.03 12-01-2026 09:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-129.06 13-01-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-392.55 13-01-2026 08:32 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-261.40 13-01-2026 08:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-681.73 13-01-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-486.87 13-01-2026 09:18 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-525.97 13-01-2026 09:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.40 13-01-2026 09:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

52S-2126 13-01-2026 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-729.50 13-01-2026 09:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36A-804.93 13-01-2026 10:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17B-012.28 13-01-2026 10:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-848.60 13-01-2026 10:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-101.46 13-01-2026 10:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-010.49 13-01-2026 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-816.77 13-01-2026 10:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-882.11 13-01-2026 11:00 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-407.56 13-01-2026 11:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15H-040.62 13-01-2026 11:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34LD-012.15 13-01-2026 11:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-162.63 15-01-2026 09:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-219.25 15-01-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-065.48 15-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-324.25 15-01-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-394.57 15-01-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-419.93 15-01-2026 10:13 .Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-035.71 15-01-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90C-073.65 15-01-2026 10:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-531.44 15-01-2026 10:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-421.65 15-01-2026 10:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-605.93 15-01-2026 11:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-468.78 15-01-2026 11:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h