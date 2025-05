Tuyệt đối điện ảnh: Isaac mở bát 2025 với thể loại kinh dị khiến cộng đồng mạng xốn xang

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi ca sĩ Isaac úp mở đoạn trailer mang màu sắc kinh dị với ánh sáng mờ ảo và cái kết đầy bất ngờ: tưởng chừng là một tác phẩm kinh dị rùng rợn, nhưng những âm thanh vui tươi lại vang lên, tạo hiệu ứng trái ngược đầy thú vị và khiến khán giả không khỏi háo hức chờ đợi. Nhiều người đoán già đoán non, phải chăng "anh Xái" đang chuẩn bị cho màn debut diễn xuất trong một bộ phim kinh dị?

Soi loạt hint từ đoạn phim 19s và dòng trạng thái bí ẩn

Chỉ với một đoạn teaser vỏn vẹn 19s trên trang cá nhân, anh trai Isaac đã hé lộ nhiều chi tiết thú vị trong dự án mới. Video mở đầu bằng ánh đèn chập chờn, âm thanh dồn dập và dần xuất hiện căn phòng Escape Room - một loại hình giải trí giật gân đang thu hút nhiều bạn trẻ hiện nay. Như một phép thử thách thức lòng can đảm, một cặp đôi đang tiến vào căn phòng, thì bất thình lình… một "bóng ma" xuất hiện khiến bạn nam "xỉu lâm sàng", và anh trai quốc dân Isaac xuất hiện như đã biết trước kết cục này. Phải chăng, anh chính là nhân vật "save the best for last" của cô gái trong câu chuyện kinh dị trên?

Isaac úp mở về dự án mới toanh nhuốm màu sắc kinh dị sắp được ra mắt.

Bên cạnh những chi tiết bí ẩn trong video, dòng trạng thái của Isaac cũng khiến khán giả đoán già đoán non về vai trò mới của chàng ca sĩ. Nhiều Lions (tên gọi fan của Isaac) gắn bó lâu năm với anh cũng bắt đầu nhớ những vai diễn để đời của chàng trai trên màn ảnh rộng.

Người hâm mộ vô cùng phấn khích, đồng loạt "manifest" sự trở lại của Isaac trong một dự án âm nhạc mới! Câu "Đã không uổng công chờ đời" vang lên càng củng cố niềm tin tươi rói rằng đây chính là lời hồi đáp đầy yêu thương mà Isaac dành tặng sau hai năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Hơn 10 năm vẫn chuẩn gu nam thần trong mắt fan lẫn netizen

Nhanh chóng nổi bật từ khi còn là thủ lĩnh tài năng của 365daband, cho đến nay, nam ca sĩ 1988 vẫn luôn duy trì phong độ đỉnh chóp với những sản phẩm cực bắt tai. Khi thì đa tình với "Nơi anh không thuộc về", lúc thì ngọt ngào trong "Yêu không nghỉ phép", và gần đây nhất là các bản hit trong chương trình Anh Trai Say Hi. Dù hóa thân vào hình tượng nào, Isaac vẫn luôn hết mình vì nghệ thuật, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả.

Trên màn ảnh, anh vẫn bền bỉ chinh phục khán giả với lối diễn xuất sâu sắc, đặc biệt là Linh Phụng trong "Song Lang", vai diễn khắc họa rõ một Isaac vừa lãng tử, vừa tinh tế. Gương mặt điển trai dễ gần, thần thái chuẩn soái ca cùng năng lượng vô cùng ấm áp, Isaac luôn khiến khán giả "lụi tim", ngay cả những lần tương tác bên ngoài. Năm 2024, Isaac lại một lần nữa khiến fan "nở mũi" khi tiến thẳng vào đội hình Best 5 trong chương trình Anh Trai Say Hi.

Hết mình với công việc, gần gũi với fan, Isaac đích thị là nam thần trong lòng người hâm mộ

14 năm qua đã là hành trình vô cùng hoàn hảo, vậy phải chăng, mở đầu hành trình 2025 - đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật, Isaac trong dự án mới sẽ gửi gắm trải nghiệm độc đáo chưa từng có đến khán giả?

Loạt hint kinh dị hài hước cùng visual tràn màn hình ở cuối video hứa hẹn Isaac sẽ mang đến nhiều bất ngờ dành cho khán giả trong thời gian tới. Cùng dõi theo và ủng hộ cho sự trở lại đầy thú vị của Isaac trong dự án "thổi bùng" cơn nóng mùa hè này vào lúc 19H ngày 15.05.2025!