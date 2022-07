Tuyển thủ Peanut khẳng định: "Hạng 1 chỉ có ý nghĩa khi chúng tôi đánh bại T1"

Tại LCK Mùa Hè 2022 , thế cục vẫn gần như không có gì thay đổi so với ở Mùa Xuân trước đó. Cụ thể, DWG KIA (DK) dù có sự trở lại của Nuguri nhưng vẫn thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Trong khi đó, Gen.G Esports (Gen.G) và T1 vẫn giữ được phong độ như Mùa Xuân 2022. Cả 2 cái tên này đều lại đang biến LCK Mùa Hè 2022 thành cuộc đua song mã mà bất kỳ đội nào mắc sai lầm đều sẽ là cơ hội để đối thủ vươn lên.

LCK Mùa Hè 2022 gần như cũng chỉ là cuộc đua song mã giữa Gen.G và T1

Nhưng có 1 sự thật: kể từ LCK Mùa Xuân 2022 đến nay, Gen.G vẫn chưa một lần có thể giành chiến thắng trước T1 , dù Faker và các đồng đội cũng không phải luôn duy trì được phong độ tốt. Chính vì lẽ đó, T1 được xem như là vật cản lớn nhất, đối thủ quan trọng nhất mà Gen.G phải đánh bại nếu muốn xưng bá tại LCK. Tuy nhiên, điều này chắc chắn không dễ, nhất là khi Faker và các đồng đội cũng hạ quyết tâm giành nốt danh hiệu LCK Mùa Hè lần này.

Gen.G đang rất khát khao có được danh hiệu ở LCK Mùa Hè lần này

Ở thời điểm hiện tại, cả 2 đội đều đang so kè nhau từng chút một trên bảng xếp hạng (BXH) LCK Mùa Hè 2022. Dù có cùng 10 thắng - 1 thua trong tổng 11 trận đã đấu, nhưng T1 đang phải xếp sau Gen.G do Faker và các đồng đội có tới 8 ván thua, trong khi Gen.G chỉ có 6. Nhưng, khoảng cách này là vô cùng mong manh và chỉ một trận thua, cũng đủ kéo một đội tụt lại đằng sau so với đối thủ.

T1 sẽ là vật cản lớn nhất mà Gen.G buộc phải vượt qua nếu muốn giành danh hiệu

Chính vì lẽ đó, trong phần trả lời phỏng vấn mới đây cùng InvenGlobal, sau chiến thắng trước Liiv SANDBOX (LSB), tuyển thủ Đi Rừng của Gen.G là Peanut đã khẳng định tầm quan trọng trong việc đánh bại T1: "BXH luôn thay đổi nhưng tôi không quá tập trung vào nó. Bất kể điều gì xảy ra, chúng tôi cũng phải đánh bại T1 để bảo vệ vị trí đầu bảng. Cho đến khi chúng tôi có thể đánh bại T1, còn lại, hạng 1 hiện tại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng dù sao, tôi cũng vui vì chúng tôi đã thắng (LSB) 2-0."

Peanut hạ quyết tâm đánh bại T1

Phát biểu của Peanut đã quá đủ để cho thấy, chính các tuyển thủ Gen.G cũng ý thức được khoảng cách mong manh giữa mình và đội tuyển của Faker. Nhưng chính Peanut và các đồng đội cũng phải thể hiện tốt nhất khi đối đầu với T1 nếu không muốn kết quả của các trận thua trước lặp lại lần nữa.

