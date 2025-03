Tuyến cáp treo đầu tiên tại “thủ phủ” du lịch Hòa Bình

Trong năm 2025, một địa điểm mới đầy hấp dẫn đã xuất hiện trên bản đồ du lịch của giới trẻ đam mê khám phá – Lạc Thủy, một vùng đất sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kết hợp với những điểm đến tâm linh cổ kính, linh thiêng.

Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 80 km, Lạc Thủy không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc. Vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa đạo Phật và tín ngưỡng thờ Mẫu – hai dòng chảy văn hóa tâm linh có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Chùa Tiên – nơi giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và vẻ đẹp tâm linh.

Nổi bật nhất ở nơi đây chính là quần thể danh thắng Chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa, nơi gắn liền với truyền thuyết và những câu chuyện linh thiêng về Đền Trình, đền Mẫu Âu Cơ, Chùa Tiên… Người dân địa phương truyền tai nhau rằng, nếu hành hương về đây với lòng thành tâm, cầu tài, cầu lộc hay cầu duyên thì đều sẽ được linh ứng. Đây cũng chính là lý do mỗi dịp đầu xuân, hàng vạn du khách thập phương lại tìm đến Chùa Tiên để cầu may mắn, bình an và thành công trong năm mới.

Không chỉ có giá trị tâm linh, quần thể Chùa Tiên còn sở hữu hơn 20 hang động dọc theo núi Tung Xê và Hương Tích với những khối thạch nhũ tự nhiên muôn hình vạn trạng, tạo nên một không gian kỳ bí, huyền ảo. Động Ông Hoàng Bảy, Động Cô Chín, Động Suối Vàng Suối Bạc, Động Cậu Bé, Động Ông Hoàng Mười, Động Cung Tiên… đều là những điểm đến không thể bỏ qua, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng những tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng.

Với những ai yêu thích mạo hiểm và khám phá, Lạc Thủy cũng là điểm đến lý tưởng với các cung đường leo núi, những bậc thang cheo leo men theo vách đá để chạm đến những hang động huyền bí. Đặt chân đến đây, du khách không chỉ có cơ hội hòa mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ mà còn có thời gian lắng lại, chiêm nghiệm về những giá trị tinh thần và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.

Hành trình khám phá Lạc Thủy sẽ không trọn vẹn nếu du khách không thử trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của người Mường – dân tộc có nền văn hóa lâu đời tại Hòa Bình. Những điệu múa sạp rộn ràng, các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đánh đu, tung còn… không chỉ là những hoạt động giải trí mà còn là dịp để mỗi người thêm hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đến với Lạc Thủy, du khách cũng không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng như thịt lợn Mường, thịt trâu lá lồm, gà đồi, rượu cần Hòa Bình… Những hương vị dân dã nhưng đậm đà sẽ để lại dấu ấn khó quên, khiến mỗi chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Tuyến cáp treo Hương Bình kết nối chùa Hương và chùa Tiên.

Điểm nhấn đặc biệt của Lạc Thủy trong năm 2025 chính là sự ra đời của tuyến cáp treo Hương Bình – tuyến cáp treo đầu tiên tại Hòa Bình, nối liền hai khu danh thắng Chùa Tiên – Đầm Đa (Hòa Bình) và Chùa Hương (Hà Nội).

Tuyến cáp treo này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra một trải nghiệm đầy thú vị: chỉ trong hơn 10 phút, du khách có thể băng qua những tầng mây trắng, chiêm ngưỡng những thung lũng xanh tươi và đỉnh núi hùng vĩ. Không cần mất hàng giờ đi bộ đường rừng hay leo núi, du khách vẫn có thể dễ dàng đặt chân đến những vùng đất linh thiêng, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc từ một góc nhìn hoàn toàn mới.

Tuyến cáp treo Hương Bình mang lại cho du khách trải nghiệm vô cùng thú vị và nhanh chóng.

Tuyến cáp treo Hương Bình không chỉ giúp kết nối hai quần thể du lịch tâm linh lớn mà còn mở ra một hành trình trọn vẹn – từ nét đẹp hoang sơ, thanh tịnh của Lạc Thủy đến với sự tráng lệ của quần thể Chùa Hương, nơi được mệnh danh là một trong những danh lam thắng cảnh Phật giáo đẹp nhất Việt Nam.

Hàng ngàn du khách đổ về nơi đây trong dịp đầu năm.

Với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa tâm linh và tín ngưỡng dân gian, cùng với sự xuất hiện của tuyến cáp treo hiện đại, Lạc Thủy chính là lựa chọn hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm và khao khát chinh phục. Hãy thử một lần đặt chân đến Lạc Thủy, thử một lần trải nghiệm cảm giác bay bổng giữa bầu trời trên tuyến cáp treo đầu tiên của Hòa Bình, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp an yên, hùng vĩ và tinh thần thanh tịnh mà vùng đất này mang lại.