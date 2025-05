Tuyên bố cứng rắn của MC Anh Thơ về lòng se điếu

Những ngày vừa qua, drama lòng se điếu trở thành chủ đề hot trên cõi mạng, được dân tình bàn tán rôm rả. Ngoài việc những vấn đề liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, mức độ hiếm có hay vị ngon của món ăn này thì những ai đã từng ăn thử, review lòng se điếu cũng được netizen “hỏi thăm” nhiệt tình.

Trong đó, đoạn clip ăn lòng se điếu của MC Anh Thơ được quay từ năm 2024 cũng bất ngờ viral trở lại, thu hút tới gần 4 triệu lượt xem. Nữ MC nổi tiếng cho biết đã mua lòng se điếu với giá 1,6 triệu/kg để ăn thử. Tuy nhiên, trải nghiệm của cô là: “Sao nó dai vậy? Lòng se điếu là nó dai vậy hả?”, “Ăn lòng se điếu mà tưởng ăn lốp xe không đó chứ”,...

MC Anh Thơ từng đăng clip ăn thử lòng se điếu vào tháng 3/2024

Cho đến mới đây, vì liên tục được réo tên và chia sẻ lại video cũ, MC Anh Thơ đã chính thức lên tiếng, giải đáp thêm thắc mắc từ cộng đồng mạng. Cô cho biết câu hỏi được nhận được nhiều nhất từ netizen chính là: “Chị có còn ăn lòng se điếu thêm lần nào nữa không?”. Đáp lại điều này, nữ MC thẳng thắn khẳng định: “Không phải bây giờ đâu mà ngay sau khi mình đăng video lòng se điếu năm ngoái, mình đã quyết định sẽ không bao giờ ăn lòng se điếu thêm một lần nào nữa”.

MC Anh Thơ cũng cho biết, cô và cả gia đình vốn là “tín đồ” của những món ăn được chế biến từ nội tạng của con heo. Nhưng vì trong lòng hay nội tạng có chứa nhiều cholesterol, ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ nên chỉ thỉnh thoảng, nữ MC mới “đổi gió”. Và đặc biệt, khi ăn cô cũng sẽ yêu cầu chế biến chín, kỹ mới thưởng thức.

Nữ MC lên tiếng về đoạn clip ăn lòng se điếu bỗng viral trở lại, khẳng định không bao giờ ăn lại món ăn này

“Khi mà mình order món lòng se điếu đó, lúc giao tới mình thấy họ chỉ chần sơ qua thôi để giữ được độ phồng đẹp. Mọi người mua về sẽ thấy còn hồng hồng luôn, nhìn đoạn lòng se điếu đó mới đẹp. Nhưng để ý trong video của mình, khi nhờ nhân viên nhà mình luộc thêm cho chín thì mọi người cũng thấy nó teo lại, không còn phồng hay se điếu đẹp nữa”, MC Anh Thơ nói.

Cũng chính bởi tính chất của món ăn nên nữ MC cho biết đó là một phần lý do cô sẽ không ăn lại lòng se điếu vì không được chần kỹ. Ngoài ra, lý do thứ hai khiến MC Anh Thơ quyết định “từ bỏ” là vì mức giá khá đắt đỏ nhưng so với một số món ăn khác chẳng hạn như dồi trường cũng được chế biến từ nội tạng heo thì không hấp dẫn hơn là bao.

Nữ MC cho biết sau video từ năm 2024, cô cũng không ăn thêm món này một lần nào nữa

“Vừa nấu không kỹ, cảm giác không tốt mà vừa mắc nữa cho nên sau video đó là hơn 1 năm rồi, mình không ăn lại lòng se điếu thêm 1 lần nào nữa. Mình cũng không có nhu cầu luôn”, MC Anh Thơ bày tỏ.

Ngoài ra cô cũng chia sẻ thêm: “Ai cũng biết ăn nội tạng động vật, ăn lòng,... không tốt nhưng thỉnh thoảng ăn thì mình nghĩ vẫn chấp nhận được. Đây vẫn là món yêu thích của mình, chỉ có điều là tất cả mọi thứ đều cần ăn chín, uống sôi. Nhất là lòng, nội tạng càng cần phải nấu chín kỹ”.

Không chỉ MC Anh Thơ mà nhiều TikToker khác từng thưởng thức, review món ăn này cũng liên tục được netizen bình luận lại clip cũ. Nga Sumo (tên thật là Nga, SN 1990, ở Đồng Nai) nổi tiếng với biệt danh “Thánh ăn”, “Thánh mukang” cũng là cái tên được dân tình “réo gọi”. Năm 2024, Nga Sumo từng ra Hà Nội và ăn thử món lòng se điếu, thậm chí clip cô “mukbang” món này cũng được sử dụng để quảng cáo cho quán lòng đang hot hiện tại.

TikToker Nga Sumo cũng lên tiếng về tình hình sức khoẻ hiện tại sau khi netizen bình luận lại loạt clip cũ khi "mukbang" lòng se điếu

Vì vậy khi video viral trở lại, đông đảo dân tình gửi bình luận hỏi han về cảm nhận của nữ TikToker về món ăn này và tình hình sức khỏe hiện tại của cô. Trả lời một bình luận của dân mạng, Nga Sumo cho hay: "Chị vẫn bình thường. Chị mới đi bác sĩ khám tổng quát, kết quả chị bị tụt canxi do nhớ khán giả ở Việt Nam không ngủ được thôi”.

Hiện tại, từ khoá “lòng se điếu” vẫn đang được tìm kiếm phổ biến trên các trang MXH. Cùng với đó, những thông tin về chất lượng, nguồn gốc của lòng se điếu liên tục được netizen cập nhật, quan tâm sát sao.