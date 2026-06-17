Tuyển Anh xui xẻo nhất World Cup: Vừa bị mất trộm, dính bão nay lại nhận hung tin một cầu thủ chấn thương trước giờ G

Đội tuyển Anh gặp hàng loạt vận đen trước trận mở màn World Cup.

Đội tuyển Anh đang trải qua những ngày tháng chuẩn bị cho chiến dịch vô địch thế giới đầy xui xẻo khi liên tiếp bị bủa vây bởi thiên tai, trộm cắp và mới nhất là tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Nỗi ác mộng mang tên "vận đen" bắt đầu ngay khi tuyển Anh vừa đặt chân tới nước Mỹ. Chiếc xe chở đồ của đội bóng này bị trộm lấy mất đồ đạc, rất may sau đó cảnh sát địa phương đã tìm ra thủ phạm. Chưa kịp hoàn hồn sau sự cố mất trộm, Tam Sư tiếp tục phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên khi đóng quân tại nơi ảnh hưởng của bão và lốc xoáy.

Khi những rắc rối ngoài sân cỏ chưa vừa giải quyết triệt để thì phòng y tế của tuyển Anh lại đón nhận tin dữ. Trong buổi tập nặng, hậu vệ cánh Tino Livramento dính chấn thương bắp chân nghiêm trọng. Sau khi tiến hành chụp chiếu và đánh giá y tế kỹ lưỡng vào ngày thứ Hai, các bác sĩ xác nhận anh không kịp bình phục và buộc phải nói lời chia tay sớm với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Livramento chấn thương (Ảnh: Getty)

Mất Livramento, HLV Thomas Tuchel đã phải kích hoạt điều khoản khẩn cấp của FIFA để triệu tập bổ sung trung vệ Trevoh Chalobah của Chelsea trong vòng 24 giờ trước trận đấu. Chalobah vừa trải qua một mùa giải vô cùng bền bỉ và thăng hoa trong màu áo Chelsea với 47 lần ra sân và đóng góp 3 bàn thắng. Dù mới chỉ có một lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu với Senegal vào năm 2025, sự đa năng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của trung vệ này được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Tam Sư.

Chalobah của Chelsea được trao cơ hội (Ảnh: Alamy)

Về mặt hậu cần, Chalobah đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để bay thẳng sang đại bản doanh của đội tuyển Anh tại Kansas City. Trong khi đó, toàn bộ phần còn lại của đội hình chính đã di chuyển đến Dallas, Texas để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Croatia tại Bảng L. Do hội quân muộn, tân binh của Chelsea gần như chắc chắn sẽ không tham gia vào trận đấu mở màn này mà sẽ hướng tới việc tích lũy thể lực cho các lượt trận tiếp theo.

Sau trận đấu đầy duyên nợ với Croatia, thầy trò Thomas Tuchel sẽ lần lượt chạm trán Ghana tại Boston vào ngày 23/6 và Panama tại New York/New Jersey vào ngày 27/6, trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới tại Bắc Mỹ.