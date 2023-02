Tưởng ế mà không phải: Galaxy S23 series bán chạy hơn 60% bản tiền nhiệm, tăng trưởng kỷ lục trong 3 năm qua

Dòng Galaxy S23 series mới đây đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam, gồm 3 phiên bản: Galaxy S23, Galaxy S23+ và Galaxy S23 Ultra. Mức giá niêm yết khởi điểm được Samsung công bố là từ 22,9 triệu đồng cho phiên bản rẻ nhất, và 44,9 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Galaxy S23 series không mang tới nhiều nâng cấp đáng chú ý so với phiên bản tiền nhiệm, ngoại trừ hiệu năng được nâng cấp với chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy được Qualcomm tối ưu hoá riêng cho điện thoại Samsung, kèm theo camera trên bản Ultra được nâng cấp mạnh về độ phân giải và chất lượng. Tuy vậy, theo thông tin từ các đại lý, dòng Galaxy S23 series năm nay có mức tăng trưởng mạnh so với thế hệ S22 tiền nhiệm. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với Samsung trong bối cảnh thị trường kinh tế đang có dấu hiệu đi xuống.

Doanh số tăng trưởng 60%

Theo thông tin từ Samsung, trong đợt trả hàng đầu tiên tại Việt Nam, doanh số Galaxy S23 series chứng kiến mức tăng trưởng chung toàn thị trường đạt mức hơn 60% so với Galaxy S22 series ra mắt vào năm ngoái, đồng thời đánh dấu sự tăng trưởng kỷ lục của dòng Galaxy S trong 3 năm trở lại đây, kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng nặng nề tới thị trường toàn cầu.

Tại các hệ thống bán lẻ, sức mua Galaxy S23 series cũng tăng trưởng ngay trong đợt đầu mở bán. Phiên bản được người dùng quan tâm nhất như thường lệ vẫn là Galaxy S23 Ultra, chiếc máy cao cấp nhất phù hợp với tâm lý sở hữu điện thoại flagship của người dùng Việt.

Galaxy S23 Ultra chiếm đa số sự quan tâm của người dùng Việt - Ảnh: Minh Đức

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS cho biết sau một tuần mở bán, Galaxy S23 series, đặc biệt là phiên bản Ultra có mức tăng trưởng tới 52% so với Galaxy S22 Ultra năm ngoái. Phiên bản Ultra chiếm tới 83% số lượng đơn hàng tại hệ thống này, trong đó tuỳ chọn màu xanh Botanic bộ nhớ 8GB/256GB chiếm 36%.



Giám đốc ngành hàng Samsung tại hệ thống FPT Shop, ông Trần Xuân Nam cũng xác nhận doanh số bán hàng Galaxy S23 series tại hệ thống tăng trưởng khoảng 10% so với phiên bản tiền nhiệm. Khách hàng tại hệ thống này cũng ưa chuộng phiên bản màu xanh Botanic của Galaxy S23 Ultra với tỷ lệ đơn hàng lớn.

Hệ thống Viettel Store cũng ghi nhận mức tăng trưởng trong doanh số Galaxy S23 series năm nay là khoảng 10%, mặc cho có sự chênh lệch về thời điểm trả hàng giữa Galaxy S23 và S22. Tại Hoàng Hà Mobile, hệ thống này cũng cho biết mức tăng trưởng Galaxy S23 series năm nay đạt khoảng 20%, chủ yếu là bản Ultra màu Botanic.

Những khách hàng đầu tiên nhận máy trong ngày mở bán Galaxy S23 series - Ảnh: FPT Shop

Như vậy, trái với những dự đoán tiêu cự về mức doanh số, dòng Galaxy S23 series năm nay chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục, vượt xa kỳ vọng của người dùng.



Thay đổi ít, nhưng là chiếc flagship tốt nhất

Trên thực tế, xét trong phân khúc flagship, Galaxy S23 Ultra là chiếc smartphone cao cấp duy nhất đủ sức cạnh tranh với iPhone. Đây cũng là chiếc flagship cao cấp duy nhất trong giai đoạn Quý 1/2023 mà người dùng có thể chọn mua. Máy trang bị nhiều ưu điểm như thiết kế sang trọng, cấu hình hàng đầu, camera siêu độ phân giải 200MP kèm bút S Pen độc quyền Samsung.

"Năm nay model Galaxy S23 Ultra được khách hành đánh giá là chiếc flagship tốt nhất khi so với các dòng khác. Kèm theo đó, các chương trình thu cũ đổi mới của FPT Shop cũng rất hấp dẫn và người dùng được khuyến khích lựa chọn phương án này", ông Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Samsung tại hệ thống FPT Shop cho biết.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cũng khẳng định Galaxy S23 Ultra là chiếc smartphone phù hợp với thị hiếu chung của người dùng Việt. "Chiếc điện thoại to nhất và xịn nhất sẽ được ưa chuộng nhiều hơn tại thị trường Việt Nam dù có giá cao, tuy nhiên điện thoại kích thước lớn mới phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân của người dùng Việt, tương tự như trường hợp iPhone Pro Max. Tâm lý chung của nhiều người đã lỡ mua phải mua đồ xịn nhất, bỏ thêm một vài triệu không đáng kể", ông Huy nhận định.

Galaxy S23 Ultra sở hữu cấu hình vượt trội so với các dòng flagship khác trên thị trường - Ảnh: Minh Đức

Đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cũng cho biết khách hàng tại hệ thống lựa chọn Galaxy S23 Ultra nhờ tính năng bút S Pen độc đáo chỉ có trên dòng Galaxy S Ultra, kèm theo cụm camera thông số ấn tượng, ảnh chụp chất lượng cũng là tiêu chí hàng đầu được người dùng quan tâm khi lựa chọn điện thoại mới của Samsung.



Anh Phạm Đức (Hoàng Mai, Hà Nội), là người dùng Galaxy S22 Ultra gần một năm, tuy nhiên anh quyết định nâng cấp lên Galaxy S23 Ultra để trải nghiệm camera 200MP và con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. "Mình hay chụp ảnh nên camera 200MP khá hữu ích trong nhiều trường hợp. Galaxy S23 Ultra cũng có con chip mới hiệu năng mạnh hơn rõ rệt so với S22 Ultra hiện tại. Tham gia chương trình thu cũ đổi mới, mình chỉ phải bù khoảng hơn 8 triệu nữa là có máy mới dùng", anh Hoàng chia sẻ.

Galaxy S23 Ultra là smartphone duy nhất thành công với bút cảm ứng - Ảnh: Minh Đức

Đồng quan điểm, chị Quỳnh Anh (Bắc Ninh) lựa chọn đổi sang Galaxy S23 Ultra từ iPhone 13 Pro Max vì có bút S Pen. "Công việc của mình chủ yếu cần tới tính năng ghi chú ghi đi khảo sát thực nghiệm. Vì iPhone cũ mình không thể viết được nên mình đổi sang chiếc Galaxy S23 Ultra có chiếc bút S Pen, đáp ứng tốt nhu cầu công việc", chị Quỳnh Anh cho biết.



Chưa có đối thủ

Như chúng tôi đã đề cập, Galaxy S23 Ultra hiện tại đang là sự lựa chọn duy nhất của người dùng Việt trên thị trường flagship Android. Trong thời gian tới, sẽ có thêm sự xuất hiện của dòng Xiaomi 13 series, tuy vậy, tính thương hiệu, cộng thêm phần cứng có phần kém hơn, dòng điện thoại của Xiaomi được dự đoán khó có thể vượt mặt Galaxy S23 Ultra về mặt doanh số.

Đối với iPhone 14 Pro Max, chiếc iPhone cao cấp của nhà Táo đang chứng kiến mức doanh số suy giảm kể từ khi Tết Nguyên Đán kết thúc. Nhu cầu thấp, lượng hàng tồn lớn khiến các đại lý liên tục giảm giá mẫu iPhone này để kích cầu, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng về mặt doanh số của dòng Galaxy S23 năm nay.

"Có nhiều điều khiến Galaxy S23 Ultra trở nên hấp dẫn trong mắt người dùng, trong đó, lý do quan trọng nhất chắc chắn phải nói đến hệ thống camera mắt thần bóng đêm "siêu phân giải" 200MP, được hỗ trợ bởi công nghệ AI tăng cường tân tiến nhất hiện nay", đại diện hệ thống MT Smart nhận định. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng cho biết Galaxy S23 Ultra với con chip Snapdragon 8 Gen 2 mang đến hiệu năng mạnh mẽ và cho thời lượng pin tốt cũng là điểm nhấn quan trọng khiến người dùng quan tâm tới sản phẩm này so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường.