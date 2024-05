Loạt tin tốt cho Samsung và 1 tin xấu cho iPhone?

Thông thường iPhone của Apple thường xuyên thống trị danh sách các mẫu smartphone (điện thoại thông minh) bán chạy nhất mỗi quý trong phạm vi toàn cầu.

Và mặc dù báo cáo mới nhất của Counterpoint Research về quý 1 năm 2024 (từ tháng 1 đến hết tháng 3) đã một lần nữa khẳng định thực tế này - thì nếu chúng ta khéo léo để những chiếc iPhone sang 1 bên, có vẻ như Samsung đã nhận được một số tin tốt.

Cụ thể 4 vị trí đầu tiên trong danh sách của Counterpoint Research là iPhone 15 Pro Max đứng đầu, tiếp theo là iPhone 15, iPhone 15 Pro và iPhone 14.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là đứng ở vị trí thứ năm là 1 mẫu flagship Android - cụ thể là Samsung Galaxy S24 Ultra có giá 1.300 USD.

So sánh số liệu Quý 1 năm 2024 và Quý 1 năm 2023 của Counterpoint Research

Việc mẫu flagship này lọt lên top đầu cũng rất bất ngờ khi các mẫu giá rẻ của Samsung thường sẽ trở thành mẫu Android bán chạy nhất mỗi quý. Để so sánh, vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Quý 1 năm 2023 của Counterpoint Research lại là Samsung Galaxy A13.

Cũng theo bảng xếp hạng năm nay, mẫu Samsung Galaxy S24 tiêu chuẩn cũng lọt vào danh sách và "hạ cánh ở vị trí thứ 9.

Thực tế là chỉ 1 năm trước, mẫu Galaxy S23 Ultra là chiếc flagship duy nhất của Samsung (và cũng của thế giới Android) lọt trong top 10. Điều này cho thấy dòng Galaxy S24 thực sự đang có doanh số tăng đáng kể so với chính các dòng Galaxy trước đây của Samsung.

Các mẫu Android đáng chú ý khác trong danh sách cũng đều đến từ Samsung bao gồm Galaxy A15 5G (thứ 6), Galaxy A54 (thứ 7) và Galaxy A34 (thứ 10).

Samsung Galaxy A15 5G đã tiếp nối thành công của người tiền nhiệm A13.

Thật không may, chúng ta không thấy bất kỳ thương hiệu Android nào khác trong top 10.

Nhưng điều thú vị là chúng ta đang thấy iPhone 15 Plus chỉ đứng ở vị trí thứ 8. Một năm trước iPhone 14 Plus cũng không khá khẩm hơn là bao và đứng ở vị trí thứ 7.

Chúng tôi (Android Authority) hiện đang tự hỏi mình rằng liệu cuối cùng thực tế này có khiến Apple có loại bỏ dòng Plus giống như việc họ từ bỏ dòng Mini hay không.

iPhone 13 Mini là mẫu cuối cùng thuộc dòng iPhone Mini và được Apple đưa ra khỏi Apple Store ngay khi dòng iPhone 15 ra mắt vào năm 2023.

Theo một số tin đồn gần đây thì có thể dòng iPhone 16 được ra mắt vào tháng 9 sắp tới vẫn sẽ có phiên bản Plus tuy nhiên khác biệt cơ bản là màn hình 6,7 inch tương tự iPhone 15 Plus sẽ nhỏ hơn 1 chút so với iPhone 16 Pro Max (hoặc Ultra) là 6,9 inch.

Ngoài ra cũng có một số tin đồn về việc Apple đang tính tung ra iPhone 17 Slim thay thế cho Plus vào đợt ra mắt năm 2025. Mẫu này được cho là có màn hình nhỏ hơn iPhone 15 và 16 Plus (6,7 inch) và chỉ dừng lại ở 6,55 hoặc 6,6 inch.