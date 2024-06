“Tuổi thọ” của ấm siêu tốc là bao lâu? Thấy 3 dấu hiệu này thì nên thay mới, tránh tiền mất tật mang

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng "tuổi thọ" của ấm siêu tốc là bao lâu chưa? Nếu đã từng đặt thắc mắc như vậy thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu lời giải đáp ngay sau đây.

"Tuổi thọ" của ấm siêu tốc là bao lâu?

Ấm siêu tốc là một trong những thiết bị quan trọng và quen thuộc với mỗi gia đình. Cũng là thiết bị được chúng ta thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng ấm siêu tốc đúng cách và an toàn. Đặc biệt trong đó có không ít người vẫn cho rằng ấm siêu tốc vẫn có thể đun sôi nước chứng tỏ ấm vẫn dùng bình thường.

Chính việc cho rằng ấm chưa hỏng thì vẫn sử dụng được khiến chúng ta "tiền mất tật mang" sau này. Theo đó, khi ấm siêu tốc xuất hiện 4 dấu hiệu sau thì mọi người cần lưu ý và nên thay ấm siêu tốc mới.

1. Ấm siêu tốc khi đun có mùi khét tỏa ra

Trong quá trình sử dụng nếu phát hiện ấm siêu tốc có mùi khét thì nên ngừng sử dụng. Bởi tình trạng này chỉ xảy ra khi điện bị rò rỉ hoặc quá tải. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ấm nước bị chập mạch hoặc đường dây điện có vấn đề. Do đó nên thay ấm siêu tốc mới để phòng tránh những trường hợp chập cháy không đáng có gây nguy hiểm cho người sử dụng.

2. Ấm siêu tốc có vết gỉ sét bên trong lòng ấm



Những vết gỉ sét bên trong lòng ấm là dấu hiệu cho thấy những chiếc ấm siêu tốc đã "lão hóa" và nên thay mới càng sớm càng tốt. Bởi những vết này sẽ làm giảm quá trình truyền tải nhiệt, tiêu hao nhiều năng lượng, kéo dài thời gian đun sôi nước. Không chỉ vậy, những dấu vết này còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng vì những chất kim loại nặng trong lớp gỉ có thể hòa trong nước. Nếu uống phải sẽ tích tụ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

3. Ấm siêu tốc không tự ngắt khi nước sôi



Đây là lỗi phổ biến mà không ít người đã từng bắt gặp. Lỗi này thường xảy ra do trong quá trình sử dụng, việc liên tục mở và tắt ấm khiến rơ-le. Khi rơ-le không hoạt động, ấm siêu tốc sẽ không thể tự tắt như bình thường. Việc này dễ dẫn đến tình trạng chập cháy do quá tải điện. Do đó, để tránh rủi ro, nếu phát hiện ấm không ngắt khi nước sôi, cần sửa chữa hoặc tốt nhất là nên thay mới thiết bị ngay lập tức.

Trên đây là 3 dấu hiệu cảnh báo ấm siêu tốc nhà bạn đã "lão hóa" cần lưu ý khi sử dụng và nên thay mới để đảm bảo an toàn.