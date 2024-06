3 thói quen dùng quạt tưởng tiết kiệm nhưng "ngốn điện ngang điều hòa": Thay đổi ngay kẻo tiền điện tăng "chóng mặt"

Quạt điện là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải sai lầm khi sử dụng quạt dẫn đến việc tiêu hao điện nặng quá mức và những hệ lụy không tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 3 sai lầm như thế mà nhiều người không biết:

1. Bật quạt số to

Nhiều người thường có thói quen bật quạt số to nhất ngay cả khi trời không quá nóng vì cho rằng bật quạt số càng to thì số lượng cuộn dây điện ít hơn (điện trở nhỏ hơn), nên điện năng tiêu thụ nhỏ hơn. Ngược lại khi bật số nhỏ, tốc độ quạt chậm hơn do dòng điện chạy qua nhiều cuộn dây hơn (điện trở lớn hơn), điện năng tiêu thụ nhiều hơn. Tuy nhiên trên thực tế, nếu bạn chọn tốc độ mạnh nhất có nghĩa là quạt hoạt động với công suất ở mức tối đa, đồng nghĩa với tiêu thụ điện tăng cao hơn.

Do đó, để tiết kiệm tối đa năng lượng điện, bạn chỉ nên bật quạt quay ở tốc độ vừa đủ làm mát cho nhu cầu cần thiết. Những nơi có không gian hẹp nên sử dụng loại quạt có công suất nhỏ, vừa tiết kiệm không gian lại vừa tiết kiệm điện.

2. Sử dụng nhiều chức năng cùng 1 lúc

Hiện nay, một số kiểu quạt có thêm một số chức năng như phun sương hoặc đèn chiếu sáng,... Cũng vì thế nên nhiều người thường tận dụng hết những tiện ích này cùng một lúc vì cho rằng như thế sẽ tiết kiệm điện. Tuy nhiên họ không biết rằng thói quen này sẽ khiến công suất hoạt động của quạt tăng lên, gây nên sự lãng phí.

Do đó, ngay cả khi quạt có nhiều tiện ích, bạn cũng chỉ nên sử dụng chức năng cần thiết nhất để hạn chế mức hao phí điện năng, tránh tình trạng "ném tiền qua cửa sổ" mà chẳng hay biết.

3. Tắt quạt không đúng cách

Tắt quạt khi không cần dùng tới vừa là thói quen tiết kiệm điện, lại vừa đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập cháy, hư hại quạt. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ tắt quạt mà không rút dây điện khỏi phích cắm. Điều này cũng gây ra sự hao hụt điện mà nhiều người hay bỏ qua.

Theo đó, ngay cả khi quạt không hoạt động nhưng dây cắm vẫn sẽ tiếp điện chờ cho quạt nếu không tháo khỏi phích cắm. Do đó, nếu bạn cũng có thói quen này thì nên thay đổi ngay bằng cách rút điện cho quạt khi không sử dụng. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm điện năng mà còn đảm bảo an toàn cho cả gia đình và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Mẹo sử dụng quạt giúp tiết kiệm điện và làm mát tối đa

Quạt điện là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình nhưng không phải ai cũng biết cách để sử dụng thiết bị này một cách hiệu quả và tiết kiệm điện. Tham khảo một số mẹo khi dùng quạt trong mùa nóng dưới đây để hạn chế chi phí tiền điện cho gia đình mà vẫn làm mát hiệu quả:

1. Đặt quạt ở vị trí hợp lý

Một số gia đình có thói quen đặt quạt sát vách tường, hoặc sát các vật cản như giá sách, tủ lớn... để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, vị trí đặt quạt như vậy sẽ làm cản hướng hút gió của quạt, làm cho luồng không khí không được lưu thông, khiến cho chúng ta cảm giác càng quạt càng nóng bức. Theo đó, mọi người nên đặt quạt ở những nơi lưu thông không khí tốt như giếng trời, cửa sổ,... để đảm bảo luồng khí nóng được thoát ra ngoài và làm mát tốt đa.

2. Hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng

Nếu ngôi nhà bạn có cửa sổ lớn hoặc có những vị trí có nhiều nắng chiếu vào thì nên kéo rèm che cửa lại. Nguyên nhân là vì ánh nắng mặt trời sẽ khiến nhiệt độ phòng tăng lên, gây ảnh hưởng đến việc làm mát của quạt.

3. Bảo dưỡng và thay quạt nếu quá cũ

Quạt sử dụng trong thời gian dài rất dễ bị nóng hoặc rò rỉ điện. Không những thế, những thiết bị điện cũ khả năng ngốn điện rất nhiều. Vì vậy, phải thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng động cơ để quạt luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Nếu quạt có dấu hiệu xuống cấp bạn nên thay chiếc mới để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện.

(Tổng hợp)