Tuổi nổi loạn của con gái Choi Jin Sil: Báo cảnh sát bắt bà ngoại, vướng tin đồn lấy chồng năm 17 tuổi

Ngày 11/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jung Ok Soon - bà của Choi Jun Hee - bị cảnh sát điều tra, sau khi đơn vị chức năng nhận được đơn trình báo "xâm phạm khu dân cư" từ cháu gái. Hai người vốn không sống cùng từ lâu. Mối quan hệ cũng xấu đi từ khi Choi Joon Hee bước vào tuổi trưởng thành. Năm 2017, cô viết tâm thư trên mạng tố bà ngoại ngược đãi, bạo hành và cấm đoán cô yêu đương.

Choi Joon Hee - con gái của minh tinh quá cố Choi Jin Sil

Theo trang The Fact, bà Jung Ok Soon giải thích: "Cháu trai (anh trai Choi Joon Hee) nhờ tôi tới nhà chăm thú cưng vì vắng nhà vài ngày. Khi đang nghỉ ngơi ở phòng khách, Choi Joon Hee trở về nhà cùng bạn trai và nổi giận rồi tìm cách đuổi tôi đi. Tôi từ chối và cháu đã gọi điện báo cảnh sát".

Những nỗi đau quá khứ tạo nên đứa trẻ nổi loạn, bất cần?

Nhiều người cho rằng lý do chính khiến Choi Jun Hee có những hành động không phải phép với bà mình vì quá khứ bất hạnh. Cô trải qua tuổi thơ không trọn vẹn, gặp nhiều bi kịch. Jun Hee sinh năm 2003 là con thứ hai của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil và cầu thủ bóng chày Jo Sung Min. Khi còn sống, mẹ cô là một trong ngôi sao sáng của làng phim Hàn Quốc. Choi Jin Sil khởi đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu quảng cáo, ghi điểm với gương mặt ăn ảnh cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Cô nhanh chóng được mời đóng các quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn và dần lấn sân phim ảnh. Tên tuổi của cô vút cao sau thành công của bộ phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao đình đám một thời

Tuy sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, đời tư của Choi Jin Sil gặp nhiều trắc trở. Đang trên đỉnh vinh quang sự nghiệp, Choi Jin Sil hẹn hò và kết hôn với ngôi sao bóng chày Jo Sung Min năm 2000. Cô thậm chí bỏ dở sự nghiệp đang lên để cùng chồng sang Nhật định cư. Tưởng như tìm được hạnh phúc của đời mình, Jin Sil vỡ mộng khi chồng dần lộ bản chất là kẻ vũ phu, ngoại tình. Jo Sung Min từng là một cầu thủ bóng chày tài năng. Tuy nhiên, sau một lần bị thương nặng, sự nghiệp của ông đi xuống dẫn đến chán chường, nảy sinh nhiều tính xấu.

Choi Jun Hee ra đời khi cuộc hôn nhân của bố mẹ gần như đã đi đến hồi kết. Sự xuất hiện của cô là hy vọng cuối cùng của Choi Jin Sil nhằm giữ lại người chồng biến chất. Tuy nhiên, hai người họ cuối cùng vẫn quyết định ly dị vì đã cạn kiệt tình cảm. Jun Hee và anh trai sau đó sống với mẹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống của họ chưa yên ổn khi phải trả món nợ mà Jo Sung Min đã vay. Dù đã cố gắng trở lại làng giải trí để làm lại cuộc đời, Choi Jin Sil không chiến thắng được áp lực cuộc sống quá lớn từ mọi phía và quyết định tự tử cuối năm 2008, để lại hai con thơ chưa tròn 10 tuổi.

Ba mẹ con Choi Jin Sil

Bi kịch của Choi Jun Hee chưa dừng lại ở đó. Chỉ một năm rưỡi sau, ngày 29/3/2010, người chú Choi Jin Young tự tử vì trầm cảm. 5 năm sau khi mẹ qua đời, cha cô cũng quyết định tương tự sau quãng thời gian bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Trở lại Hàn Quốc giống Jin Sil, Sung Min tìm cách làm lại cuộc đời với nghề huấn luyện viên bóng chày. Tuy nhiên, áp lực quá lớn từ sai lầm quá khứ khiến ông không thể sống yên ổn. Một số nguồn tin cho rằng Sung Min chọn cách ra đi giống vợ cũ như một hành động chuộc lỗi.

Hàng loạt nỗi đau đó khiến Choi Jun Hee trở thành đứa trẻ nổi loạn, có phần bất cần. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Jung Ok Soon nói cháu gái bị khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì, rất bướng bỉnh và ngỗ ngược. Cô bé từng vật lộn với căn bệnh trầm cảm tuổi dậy thì. Jun Hee còn có một người anh hiện làm rapper nhưng thường xuyên vắng nhà để ra nước ngoài.

Năm 2018, một điều tai hại tiếp tục xảy đến với Jun Hee khi phát hiện mắc lupus ban đỏ. Việc điều trị bệnh khiến cô bị tăng cân mất kiểm soát, dẫn đến ngoại hình mập mạp. Choi Jun Hee mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, tập luyện để về vóc dáng như hiện nay. Cô cho biết quãng thời gian đó rất áp lực khi phải đối mặt với hàng loạt lời miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội.

Màn biến đổi ngoại hình gây ấn tượng của Jun Hee

Càng lớn, Choi Jun Hee càng lộ rõ những bất ổn về tâm lý khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Khi đến độ tuổi trưởng thành, cô nổi tiếng với lối sống nổi loạn, ngang tàn hay gây sốc. Con gái của Choi Jin Sil đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với loạt ảnh hở hang, khoe thân. Cô còn từng vướng tin đồn lấy chồng ở tuổi 17 nhưng sau đó đã nhanh chóng phủ nhận.

Đầu năm 2022, Jun Hee bất ngờ thông báo sẽ nối nghiệp mẹ, tham gia giới giải trí. Cô ký hợp đồng với công ty Y Bloom trong vai trò diễn viên. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, con gái Choi Jin Sil xin chấm dứt hợp đồng với lý do chưa tìm thấy đam mê với nghề. Nhiều người lo lắng khi Jun Hee liên tục có những quyết định bốc đồng. Trước đó, cô nhiều lần thậm chí úp mở việc muốn tìm một sự giải thoát khỏi áp lực cuộc sống giống như mẹ mình.

Sau đó, Jun Hee chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội và sản xuất nội dung trên trang YouTube cá nhân. Những năm gần đây, cô có cuộc sống yên bình hơn bên bạn trai, không dính vào nhiều thị phi như trước. Jun Hee cũng khẳng định rằng bản thân sẽ theo đuổi sự nghiệp viết lách, trở thành một nhà văn trong tương lai thay vì đóng phim.

Đứa cháu ngỗ ngược, hỗn xược?

Thông tin về vụ tranh cãi giữa hai bà cháu Choi Jun Hee trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Đa phần ý kiến cho rằng dù có chuyện gì xảy ra, việc cháu báo cảnh sát đuổi bà ra khỏi nhà là không thể chấp nhận. Nhiều người chỉ trích cô gái trẻ tuổi bất hiếu, hỗn xược. "Điều quái quỷ gì đang xảy ra với văn hóa tôn trọng người lớn tuổi vậy?", một người bình luận. "Thật là một đứa cháu gái tồi tệ. Chắc lại là một người ảnh hưởng trên mạng đây mà", một người khác mỉa mai.

Mối quan hệ giữa Choi Jun Hee và các thành viên gia đình vốn được cho là rất phức tạp, đặc biệt từ khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Cô từng tố bà ngoại hành hạ mình suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai, cảnh sát cho biết rất khó để xác định hành vi bạo hành của bà ngoại với cô.

Bà ngoại và anh trai của Choi Joon Hee

Mới đây, Choi Joon Hee còn tố bà ngoại từng bòn rút rất nhiều tiền từ tài sản mẹ để lại cho cô. Con số đưa ra lên đến 300 triệu won (khoảng 5,5 tỷ đồng). Cô cũng tung ra hàng loạt tin nhắn trong đó bà ngoại yêu cầu anh trai cô không ra làm chứng việc bạo hành năm xưa. Từ đó, nhiều người hiểu rằng ở nhà Choi Joon Hee cũng phần nào bị cô lập khi hai người còn lại vẫn thân thiết và ủng hộ nhau. Ngược lại, cô nói bà ngoại là người "trọng nam, khinh nữ", luôn có sự phân biệt đối xử giữa hai anh em cô từ lâu.

Đầu năm nay, Choi Joon Hee từng lấy đi nước mắt của nhiều người khi đăng loạt ảnh cô đơn trong ngày lễ tốt nghiệp. Khi những bạn học khác đang vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng người thân thì Choi Joon Hee lại bơ vơ một mình. Cô chia sẻ trong buồn bã: "Không có người thân nào trong gia đình tôi tới buổi lễ. Anh trai tôi đang ở Canada. Những người khác vui vẻ chụp ảnh tự sướng còn tôi thấy cô đơn quá. Tôi đến đây mà chẳng có lý do gì cả".

Những người hiểu rõ hơn về xuất thân và hoàn cảnh của Choi Jun Hee lên tiếng kêu gọi mọi người không nên phán xét trước khi biết rõ các thông tin chi tiết của sự việc. "Một cô gái đáng thương! Tôi hiểu cảm giác bị những người thân xung quanh bạo hành và ngược đãi là như thế nào. Thật dễ hiểu khi đa phần sẽ đứng về phía người lớn tuổi bị xúc phạm nhưng tôi tin cô ấy", một người khác bình luận.