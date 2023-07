Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil tung clip bà ngoại có hành vi gây sốc, tố bà bòn rút gần 6 tỷ

Vào ngày 11/7, con gái Choi Jin Sil - influencer Choi Joon Hee - liên tục có động thái bóc phốt bà ngoại (bà Jung Ok Soon). Trong cuộc phỏng vấn ngắn với tờ Wikitree vào chiều 11/7, con gái Choi Jin Sil đã cung cấp thông tin gây sốc: "Ngày hôm đó (hôm Joon Hee báo cảnh sát về việc bà ngoại xâm nhập gia cư trái phép), bà ấy bị bắt đi là do chửi mắng và xô đẩy cô cảnh sát đó".



Ngay trong tối 11/7, Choi Jin Sil đã đăng tải lên Instagram cá nhân đoạn video quay lại cảnh bà ngoại chửi mắng, có nhiều lời lẽ xúc phạm mình vào hôm hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong video, cảnh sát có mặt tại hiện trường đã ra sức ngăn cản bà Jung Ok Soon: "Dừng lại đi bà, đừng chửi bới nữa".

Con gái Choi Jin Sil tung video bà ngoại chửi bới trong nhà cô (đã được xử lý âm thanh để tránh lời lẽ tiêu cực). Cô còn cho biết cảnh sát đã ra sức can ngăn bà mình

Drama giữa Choi Joon Hee và bà Jung Ok Soon đang thu hút được sự quan tâm từ công chúng

Choi Joon Hee còn tố bà ngoại từng bòn rút rất nhiều tiền của cô: "Lúc tôi ở độ tuổi vị thành niên, bà ấy lấy hẳn 300 triệu won (5,5 tỷ đồng) từ tài khoản của tôi và nói rằng cần làm mới nội thất. Bà ấy còn dùng tiền của tôi để đóng học phí cho anh trai tôi nữa".

Chưa hết, trong ngày 11/7, Choi Joon Hee còn đăng lên trang cá nhân loạt bài đăng đáng chú ý khác nhằm tố cáo bà ngoại. Con gái Choi Jin Sil gay gắt tố bà Jung Ok Soon nói dối: "Bà ấy nói tôi bước vào nhà cùng bạn trai cơ đấy. Đây rõ ràng là lời nói dối. Hôm ấy tôi trở về nhà một mình. Sau khi nhận thấy không thể kháng cự lại những lời chửi bới của bà ngoại nên tôi mới gọi bạn trai và cảnh sát tới".

Choi Joon Hee tung ảnh cô trở về nhà một mình để chứng minh bà ngoại đã nói dối. Ngoài ra, cô tố bà ngoại bòn rút gần 6 tỷ đồng tiền riêng của mình

Choi Joon Hee còn tung ra tin nhắn tố bà ngoại lôi kéo Choi Hwan Hee (anh Joon Hee) nhằm đưa ra lời khai có lợi cho bà trong lùm xùm bạo hành hồi năm 2017. Tin nhắn có nội dung như sau: "Nếu cảnh sát gọi tới thì cháu cứ nói là không có chuyện như vậy (chuyện bà Jung Ok Soon bạo hành Choi Joon Hee). Cháu phải nói là bà luôn đối xử rất tốt với con bé Joon Hee. Nói chuyện với cảnh sát thì đừng có mà ngập ngừng, do dự đấy". Còn nhớ nhờ những lời khai của Choi Hwan Hee mà bà Jung Ok Soon đã thoát khỏi tội bạo hành Choi Joon Hee.

Choi Joon Hee tung tin nhắn tố bà Jung Ok Soon lôi kéo nam rapper Choi Hwan Hee đứng về phía bà

Giữa lúc mâu thuẫn giữa Choi Joon Hee và bà Jung Ok Soon lên tới đỉnh điểm, phía rapper Choi Hwan Hee đã chính thức lên tiếng về sự việc. Trả lời với báo chí Hàn Quốc, đại diện nam rapper sinh năm 2001 có động thái ủng hộ bà Jung Ok Soon: "Từ những gì chúng tôi thấy, bà ngoại Hwan Hee đã làm tròn vai trò của người nuôi nấng, chăm sóc cháu trai mình. Hwan Hee lớn lên dưới tình yêu thương ấm áp của bà. Chúng tôi lo lắng rằng bà cháu họ sẽ xảy ra hiểu lầm vì những bài báo hiện tại".

Phía Choi Hwan Hee có động thái bênh vực bà ngoại nam rapper

Nguồn: Kbizoom, Wikitree