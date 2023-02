Cuộc đời Choi Jin Sil - chết vẫn chưa hết bi kịch

Ngày 10/2 đánh dấu 15 năm ngày mất của Choi Jin Sil, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất showbiz Hàn Quốc thập niên 1990-2000.

Lúc sinh thời, mỹ nhân sinh năm 1968 có sự nghiệp rực rỡ, là niềm mơ ước của nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn cuộc đời cô lại chìm sâu trong bi kịch, từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành và thậm chí cả sau khi đã qua đời.

Choi Jin Sil có sự nghiệp thành công nhưng cuộc đời đầy bi kịch

Cuộc đời thị phi

Khi còn là một đứa trẻ, Choi Jin Sil thiếu vắng tình thương của cha, lớn lên trong gia đình nghèo khó với mẹ và anh trai.

Học xong trung học, cô bước chân vào ngành giải trí với công việc người mẫu. Cô được nhiều người biết đến nhờ xuất hiện trong quảng cáo của Samsung, đóng vai một bà nội trợ tận tuỵ.

Năm 1988, cô chuyển hướng sang đóng phim với vai phụ trong bộ phim truyền hình 500 Years of Joseon của đài MBC. Hai năm sau, cô đóng phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp North Korean Partisan In South Korea. Trong sự nghiệp diễn viên kéo dài 2 thập kỷ, Jin Sil tham gia 18 phim điện ảnh, 20 phim truyền hình, xuất hiện trong 140 quảng cáo và giành được Giải Grand Bell lần thứ 33 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khán giả gọi cô là nữ diễn viên quốc dân.

Thành công kéo theo chuỗi bi kịch cá nhân. Người đẹp Ước mơ vươn tới một ngôi sao là nạn nhân của những tin đồn độc hại trên Internet và bạo lực mạng.

Năm 1994, quản lý cũ Bae Byeong Su, nhân vật có ảnh hưởng trong ngành khi đó, bị quản lý đường (người chịu trách nhiệm đi lại cùng nghệ sĩ) của Choi Jin Sil sát hại. Jin Sil được cảnh sát triệu tập với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên, mạng xã hội lại lan truyền tin đồn rằng nữ diễn viên có dính dáng đến vụ giết người. Dù vô căn cứ, những suy đoán làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Jin Sil trong mắt công chúng. Năm 1995, cô may mắn sống sót trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, còn thường xuyên là nạn nhân của những kẻ rình rập. Năm 1994 và 1998, cô suýt bị bắt cóc.

Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Cho Sung Min. Họ có với nhau hai con, bé trai Hwan Hee (SN 2001) và bé gái Joon Hee (SN 2003). Những tưởng người đẹp có cuộc hôn nhân viên mãn nhưng hóa ra lại là khởi đầu cho bi kịch khủng khiếp nhất cuộc đời cô.

Choi Jin Sil rạng ngời trong hôn lễ cùng Cho Sung Min

Trong suốt 4 năm hôn nhân, Choi Jin Sil bị chồng bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Cho lợi dụng phương tiện truyền thông để nói xấu vợ, mô tả cô là người bạn đời tệ bạc trước công chúng, mặc dù anh ta mới là người có lỗi. Cho được cho là ngoại tình và nợ mẹ vợ cùng anh rể khoản tiền khổng lồ. Anh ta thường xuyên ngược đãi vợ, ngay cả khi cô đang mang thai con thứ hai vào năm 2002. Tuy nhiên, trên báo chí, Cho khẳng định vụ tấn công đến từ hai phía. Năm 2004, Cho tiếp tục hành hung Jin Sil và đệ đơn ly hôn vào tháng 9 cùng năm.

Vào thời điểm đó, Jin Sil cáo buộc chồng tội hành hung. Tuy nhiên, để được quyền nuôi con, cô phải rút lời buộc tội, thậm chí xóa nợ cho Cho. Kết quả, Choi Jin Sil giành được quyền nuôi con, còn Cho Sung Min có quyền thăm nom.

Chuyện chưa kết thúc tại đó, chồng cũ tạo ra chiến dịch bôi nhọ Jin Sil trên các phương tiện truyền thông. Cuối cùng, nữ diễn viên không thể chịu đựng hơn, quyết định đứng ra tố cáo chồng cũ với tư cách nạn nhân của bạo lực gia đình vào cuối năm 2004. Thế nhưng, thay vì được sự cảm thông, Jin Sil chỉ nhận thêm cay đắng.

Năm đó, Choi Jin Sil là đại sứ thương hiệu của Shinhan Engineering and Construction. Nhưng khi cô công khai hình ảnh bị bạo hành, công ty đơn phương hủy bỏ hợp đồng với lý do “không duy trì phẩm giá”. Shinhan còn đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại nhưng Choi Jin Sil thắng kiện.

Hình ảnh Choi Jin Sil bị chồng bạo hành gây sốc dư luận

Chết vẫn chưa hết bi kịch

Năm 2005, sự nghiệp của mẹ hai con khởi sắc trở lại với phim truyền hình gia đình My Rosy Life. Phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình và khán giả. Năm 2008, cô tiếp tục gặt hái thành công nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Last Scandal. Nhà sản xuất thậm chí cân nhắc thực hiện phần 2. Không may, ý định đó không thể thành hiện thực.

Tháng 9/2008, Ahn Jae Hwan, chồng của diễn viên hài nổi tiếng Jeong Sun Hee, được tìm thấy tử vong trong ôtô. Cảnh sát kết luận đây là vụ tự tử, nguyên nhân được cho là do nợ nần. Tại đám tang bạn thân, Choi Jin Sil xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng. Điều không ngờ là ngay sau đám tang, cô bị đồn là cho Ahn Jae Hwan vay nặng lãi, dẫn đến cái chết của nam diễn viên. Choi buộc phải nhờ cảnh sát điều tra để tìm ra nguồn gốc của tin đồn. Sau đó, nhà chức trách bắt giữ một nhân viên công ty an ninh đứng sau lời buộc tội vô căn cứ.

Căng thẳng nối tiếp căng thẳng khiến Choi Jin Sil đi đến quyết định cực đoan nhất. Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên được tìm thấy tử vong do treo cổ tự tử.

Cái chết của cô kéo theo loạt báo cáo về những vụ tự tử bắt chước tại Hàn Quốc. Min Seong Gil, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Severance của Đại học Yonsei, cho biết sự ra đi của Choi gây ra cái gọi là hiệu ứng Werther, khiến tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc tăng đột biến 16,23%.

Choi Jin Sil lựa chọn cái chết sau loạt biến cố đời tư

Ngay cả khi lựa chọn buông bỏ tất cả, Choi Jin Sil vẫn không được yên ổn. Ngày 4/6/2009, Toà án Tối cao Hàn Quốc đảo ngược phán quyết của tòa án dân sự trong vụ kiện của Shinhan gần 5 năm trước đó. Theo phán quyết sửa đổi của Toà án Tối cao, Choi Jin Sil có lỗi vì không duy trì “danh dự xã hội và đạo đức” đúng đắn khi tiết lộ mình là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Vài ngày sau đó, hai tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Korea Womenlink và Korea Women's Association United đưa ra tuyên bố chung chỉ trích phán quyết.

“Khi một người bị tổn thương, người đó cần khôi phục phẩm giá và danh dự xã hội bằng cách công khai thiệt hại và tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý thích hợp như Choi đã làm”, giám đốc Korea Womenlink nhấn mạnh.

Ngày 15/8/2009, tro cốt của Choi Jin Sil bị đánh cắp khỏi nghĩa trang. Cảnh sát truy lùng tên trộm và phát hiện ra chiếc bình đựng tro cốt nữ diễn viên trong nhà kẻ phạm tội. Sau đó, chiếc bình được đặt trong một ngôi mộ mới ở Nghĩa trang Công viên Gapsan, nơi có công viên tưởng niệm nhỏ dành riêng ngôi sao bạc mệnh.

Chuỗi bi kịch vẫn chưa khép lại. Không lâu sau khi Choi Jin Sil ra đi, em trai và người quản lý của cô cũng tự tử, được cho là do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái chết của nữ diễn viên. Năm 2012, chồng cũ của Jin Sil, Cho Sung Min, tự kết liễu cuộc đời.

Hai con của Jin Sil do bà ngoại nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Joon Hee công khai tố cáo bị bà ngoại ngược đãi. Năm 2019, Joon Hee sau đó tiết lộ mắc bệnh Lupus, một căn bệnh tự miễn dịch không thể chữa khỏi và gây đau đớn. Thuốc chữa bệnh khiến Joon Hee bị tích nước, nặng gần 100 kg.

Hiện tại, nhờ tích cực giảm cân, Joon Hee lột xác trở thành cô gái xinh đẹp. Ngày 8/2, cô đăng lên kênh YouTube cá nhân video ghi lại cảnh tốt nghiệp trung học. Dù tươi cười rạng rỡ, cô chỉ có một mình.

“Không có người thân nào trong gia đình tôi tới buổi lễ. Anh trai tôi đang ở Canada. Những người khác vui vẻ chụp ảnh còn tôi thấy cô đơn quá. Tôi đến đây mà không có lý do gì ”, cô viết.

Theo Joon Hee, cô từng có nhiều kỷ niệm đẹp ở trường cũ, nhưng khi chuyển đến trường mới, cô không có bạn.

Con gái Choi Jin Sil cô đơn trong ngày tốt nghiệp trung học. Ảnh cắt màn hình

Theo Koreaboo