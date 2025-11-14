Từng thi lại đại học, chàng trai 23 tuổi thành thủ khoa Đặc công nước

Thi lại đại học để vào ngôi trường mơ ước

Vũ Xuân Cường, 23 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công nước, Trường Sĩ quan Đặc công, với điểm học tập 8,02/10, hàm Trung úy. Chàng trai quê Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) còn 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đây là kết quả từ quá trình nỗ lực không ngừng của Cường, dù những bước đầu chưa như kỳ vọng.

Trước khi tốt nghiệp ngôi trường mơ ước này vào năm 2020, Cường thi đại học lần đầu vào ngành Chỉ huy tham mưu lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng thiếu 0,3 điểm.

Trượt trường quân đội, Cường quyết định nhập học Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Học gần 1 học kỳ, nam sinh nhận thấy đây không phải con đường mình muốn theo đuổi, nên quyết định bảo lưu kết quả, ôn thi vào Trường Sĩ quan Đặc công.

Vũ Xuân Cường tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công nước.

Nuôi trong mình mơ ước học trường quân đội, Cường cho hay: "Bố mẹ em vốn làm nghề nông. Những ngày tháng nông nhàn, bố mẹ phải vào miền Nam kiếm sống từ khi em còn nhỏ. Thi thoảng lắm, bố mẹ mới về quê.

Vậy nên tư tưởng em chỉ quẩn quanh ở việc làm sao phải vào được quân đội, vừa thỏa ước mơ là quân nhân, vừa đỡ đần được cho gia đình. Đấy là lý do khiến em quyết tâm bỏ ngang đại học.

Thế nhưng, khi về quê, em đối mặt với những lời dị nghị của hàng xóm láng giềng. Họ nghĩ em đua đòi nên bỏ học giữa chừng, không làm gì và chỉ ở nhà chơi.

Trước những lời bàn tán xì xào của hàng xóm, em vẫn tự ôn để thi lại. Ngoài học thêm một số 'lò' trực tuyến và một số trung tâm ở quê, em dành phần lớn thời gian tự học", Cường cho biết.

Nhờ ý chí kiên cường và vượt qua rào cản về tâm lý, Cường nỗ lực tự học và học thêm một số lớp online. Nhờ vậy, năm 2021, Cường trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Xuân Cường và mẹ.

Khi đỗ vỗ vào Trường Sĩ quan Đặc công, Cường luôn trân trọng quãng thời gian rèn luyện và học tập tại trường. Do đặc thù của ngành, ngoài học lý thuyết trên lớp, học viên phải tham gia các nội dung huấn luyện khắc nghiệt như rèn thể lực hay hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình.

Ý chí rèn luyện "sắt đá"

Thời gian học tổng cộng ở Trường Sĩ quan Đặc công của Cường kéo dài 4 năm. Đặc biệt, cuối năm thứ ba, các học viên Trường Sĩ quan Đặc công bắt đầu chọn chuyên ngành, gồm Đặc công bộ, Đặc công biệt động và Đặc công nước.

Với nền tảng thể lực tốt, cộng với việc bố mất bất ngờ vì một tai nạn vào năm 2022, Cường mong muốn công tác gần nhà để chăm sóc mẹ nên quyết định chọn chuyên ngành Đặc công nước.

Trong quá trình học tập, Cường được tham gia các nội dung như bơi dài trên biển, bơi thả bí mật tiếp cận đảo, lặn sâu, lặn không sủi tăm, bất chấp thời tiết có thể khắc nghiệt. Nội dung khó nhất anh được trải nghiệm khi đi thực tập là thả trôi trên biển 24 giờ, mục đích là thử sức chịu đựng và quan sát sự thay đổi của cơ thể trong 24 giờ trên biển.

"Học viên tập luyện từ sáng đến đêm, sẽ ôm phao ống và thả trôi liên tục. Mọi hoạt động giải lao, ăn uống đều diễn ra trên biển", Cường chia sẻ ngâm mình dưới nước biển trong thời gian dài, da anh cháy nắng, bong tróc.

Hay với nội dung lặn không sủi tăm, yêu cầu lấy áp suất và giữ hơi dưới nước trong 3-5 phút mà không để lại bất kỳ gợn sóng hay bọt khí nào, những ngày đầu lặn, Cường vẫn để lại gợn sóng. Nhưng sau quá trình huấn luyện, anh thuần thục động tác, làm chủ môi trường dưới nước.

Cường nhớ lại khoảng thời gian ấy, thời tiết mùa đông buốt giá khoảng 7-8 độ C, các học viên chỉ mặc quần cộc và cởi trần. Không ít học viên nhụt ý chí từ lần diễn tập đầu. Tuy nhiên, được các thầy và ban chỉ đạo động viên, hướng dẫn khởi động kỹ trước khi xuống nước, thậm chí cho ngậm nước mắm, uống nước gừng để giữ ấm cơ thể, tất cả đều bơi được đến mục tiêu.

Cuối khóa, học viên thực hiện diễn tập vòng tổng hợp trong 10 ngày. Với chuyên ngành Đặc công nước, diễn tập bao gồm các trận đánh như đánh đảo, đánh cảng…

Đặc biệt, các trận đánh thường diễn ra vào ban đêm, Cường kể các học viên sẽ bơi trong thời tiết tháng 12 rét đậm, chỉ mặc quần cộc và cởi trần. Dù khắc nghiệt, anh luôn tự nhủ phải làm thật tốt.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, trường Sĩ quan Đặc công, nhận xét Cường là học viên toàn diện, bơi rất giỏi và đặc biệt xuất sắc trong bài tập yêu cầu kéo vật nặng 20-25 kg trong khoảng 30-35 km.

"Học viên phải có thể lực và kỹ năng tốt mới đáp ứng được nội dung này", thượng úy Khiêm nói.

Không chỉ có thể lực tốt, v ới loạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện như 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, giấy khen gương mặt trẻ tiêu biểu, 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Cường đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững danh hiệu này để được xem xét tăng quân hàm trước niên hạn trong thời gian tới.

Hiện trung úy Vũ Xuân Cường công tác tại Tiểu đoàn Đặc công 41, Bộ Tham mưu Quân khu. Anh cho biết mục tiêu trước mắt là tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua để nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong năm nay.

T/h Dân Trí, Vietnamnet, Tri Thức