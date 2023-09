Từng ở thuê, vợ chồng Việt mua 2 căn nhà sau 4 năm định cư Mỹ: Căng thẳng vì tài chính, thành quả đáng mơ

Thảo Đoàn (30 tuổi) “hay mọi người còn gọi mình là May” đã quyết định dời Việt Nam sang Mỹ định cư vào năm 26 tuổi.

Sau 4 năm với sự nỗ lực phấn đấu ở nước ngoài, “dĩ nhiên là có thêm chút may mắn”, thì May đã thuận lợi sở hữu cho mình 2 căn nhà tại thành phố được mệnh danh là “nơi đáng sống nhất nước Mỹ” - Austin, Texas.

Hành trình mua nhà này không dài, và đối với May cũng không khó nếu nắm rõ những điều này!

May chia sẻ về động lực mua nhà

Chồng từng sụt 10kg vì mua nhà



May hiện tại đang là một nhân viên Digital Marketing cho một công ty công nghệ ở Mỹ, chồng cô làm Software Engineer (kỹ sư phần mềm). Thời điểm trước khi mua nhà, May cùng chồng ở nhà thuê tại Mỹ hơn 2,5 năm: Lần đầu là thuê phòng, sau đó lên studio khi mà tất cả công năng cần thiết của một căn nhà được dùng chung trong một không gian. Cuối cùng là một căn hộ thuê có 2 phòng ngủ.

“Thời gian đầu, lúc mới qua Mỹ vì thu nhập không ổn định cộng thêm giá thuê nhà ở Los Angeles cao nên mình không có nhiều sự lựa chọn. Khi đó, bản thân mình chỉ nghĩ tìm được một nơi trú mưa tránh nắng là đủ. Sau đó thì cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mỗi lần dọn nhà có thêm lựa chọn!”, May chia sẻ về khoảng thời gian đầu khá bất tiện khi còn sống ở nhà thuê.

Cứ như vậy cho đến khi May và chồng đều làm việc tại nhà, cả hai đã bắt đầu cần đến một không gian thoải mái hơn. Nhưng lúc này, giá nhà ở California rất đắt đỏ mà khả năng tài chính cũng không cho phép, nên vợ chồng May quyết định chuyển hướng sang Austin, Texas. Đây là một thành phố có rất nhiều người trẻ và đồng hương sinh sống, nhiều công ty công nghệ đúng chuyên môn, hoạt động ngoài trời thú vị, quan trọng nhất là giá cả hợp lý.

Thời điểm có được một góc làm việc riêng trong căn nhà của chính mình, May đã rất vui!

Vậy nên, bước đầu của kế hoạch mua nhà: Lựa chọn nơi phù hợp để gắn bó!

Tháng 12/2021, May mua căn nhà đầu tiên tại Austin năm 28 tuổi. Căn nhà đầu tiên May mất 60 ngày để tìm nhà, offer, làm hồ sơ vay, kiểm tra nhà,... Căn nhà này có diện tích là 195m2: 3 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm và 1 lầu. Giá mua vào 399K (hơn 9,6 tỷ đồng), trả trước 20%, vay 80%, kế hoạch trả nợ 30 năm.

Căn nhà đầu tiên tại Texas, Mỹ của vợ chồng May

Bên trong căn nhà đầu tiên. Hiện tại căn nhà này vợ chồng May đã cho thuê lại, và dọn đến căn nhà thứ 2 để sống

Tháng 2/2023 sau hơn 1 năm ở Austin, May lại thấy có cơ hội mua căn nhà thứ hai. Đây cũng là căn mà 2 vợ chồng May đang ở. Căn thứ 2 có diện tích là 230m2: 1 phòng làm việc, 3 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm và 1 lầu. Căn nhà này thì May cùng chồng ở tầng dưới, có 1 phòng ngủ master và 1 phòng làm việc. Tầng trên thì hai vợ chồng cho thuê 1 phòng dài hạn và 1 phòng cho thuê airbnb. Giá mua vào 412K (gần 9,9 tỷ đồng), trả trước 10%, vay 30 năm.

Căn nhà thứ hai của vợ chồng May, được mua sau khoảng 1 năm sở hữu căn nhà đầu tiên. Đây cũng là nơi sống hiện tại của 2 vợ chồng

Bên trong căn nhà thứ 2, vợ chồng May đầu tư cho không gian sống tương đối kỹ

Việc đi mua nhà gặp nhiều khó khăn nhất ở thủ tục vay. Hồ sơ vay mua nhà khá phức tạp, cần nhiều giấy tờ. May cho biết cũng suýt nữa đã không mua được nhà và phải thuê nhà mới ở. Vì lúc thủ tục vay vốn gặp rắc rối thì căn nhà 2 vợ chồng đang thuê đã ký hợp đồng thuê mới. Khoảng thời gian này vì làm hồ sơ mua nhà và chuẩn bị dọn nhà vì quá mệt nên chồng May đã sụt gần 10kg.

Nhưng trong cái khó thì ló cái khôn. May tiếp tục chia sẻ về hành trình mua nhà: "Đợt đó mình làm việc cùng lúc với 2 lenders (người cho vay) khác nhau. Nên khi lender đầu tiên trượt thì mình vẫn còn lender thứ 2 để dự phòng. Trộm vía vì chuẩn bị kỹ càng nên cuối cùng mình cũng chốt được căn nhà hiện tại".

Kinh nghiệm rút ra là phải chịu khó tìm thông tin và hỏi thật nhiều nguồn nhất có thể. Không phải chỉ mới một người nói mình không làm được là mình tin liền. Lúc nào cũng phải check lại thông tin với nhiều nguồn khác nhau”.

Một điều cực kỳ quan trọng trong bước tiếp theo để mua nhà, đó là tài chính!

“Mua nhà ở Mỹ thì cần khoản tiền down payment (trả trước) ban đầu, nếu mua nhà để ở thì chỉ cần down thấp nhất là 3%, sau đó là chứng minh thu nhập đủ để trả khoản vay mỗi tháng. Có một công thức là debt to income ratio (DTI), được tính bằng cách lấy tổng số nợ phải trả mỗi tháng (tiền nợ xe, nợ thẻ tín dụng, các khoản nợ khác,...) chia cho thu nhập mỗi tháng trước thuế.

Nếu số DTI dưới 36% thường là sẽ có khả năng vay để mua nhà, và con số đẹp là 30%. Nên lúc mua nhà phải tính toán kỹ các con số để không bị mơ hồ và căng thẳng trong quá trình làm hồ sơ vay”, May chia sẻ kinh nghiệm sau 2 lần mua nhà thành công tại Mỹ.

Căn nhà thứ 2 này có diện tích rộng hơn, là nhà mới và được mua nhanh hơn nhờ May đã có kinh nghiệm mua nhà từ lần trước

Việc mua đến căn nhà thứ 2 là vì vợ chồng May muốn xây dựng portfolio bất động sản. Thị trường BĐS thời điểm nhà May mua đã bão hòa, giá giảm mạnh, lại có nhiều chương trình khuyến mãi cho người đi mua nhà nên vợ chồng May tính toán đó là lúc thích hợp nhất để mua căn thứ 2.

Thêm nữa, giá nhà cho thuê căn đầu tiên cũng đang rất tốt, dễ cho thuê và đủ chi phí cover khoản trả sau, thậm chí còn có dư để xoay xở dòng tiền. Căn thứ 2 mặc dù xa trung tâm một chút nhưng lại là nhà mới nên không cần sửa chữa gì nếu dọn vào ở. Hiện tại, toàn bộ chi phí chi trả các khoản nợ nhà cũng như cuộc sống của vợ chồng May đến từ thu nhập từ lương và các khoản tiền cho thuê nhà.

Tổng kết lại, May đưa ra quan điểm: “Thật ra việc mua nhà ở Mỹ mình thấy không khó, chủ yếu là cần tìm hiểu kỹ quy trình mua nhà và có thu nhập ổn định mỗi tháng thì việc mua nhà là trong tầm tay”.

Mua nhà khiến mình tự hào 1 thì bố mẹ tự hào 10

Khi có nhà riêng, May cho biết “lại càng yêu bố mẹ và nhớ nhà, nhớ quê hơn. Hồi xưa ở Việt Nam, bố mẹ cũng phấn đấu mua nhà để mình có nơi trú mưa tránh nắng, nuôi mình lớn khôn và cuộc sống tốt như bây giờ.

Mua được nhà mình tự hào 1 thì bố mẹ tự hào 10. Vì bố mẹ cũng bắt đầu an tâm hơn khi mình dần ổn định khi tự thân vận động ở nước ngoài sau một thời gian”.

Về căn nhà, May cũng muốn biến nó thành tổ ấm nhỏ, nơi vỗ về cảm xúc, xoa dịu nỗi nhớ nhà và ba mẹ. Vậy nên một không gian nhỏ ấm cúng là điều mà 2 vợ chồng trẻ luôn nỗ lực vun đắp!

Đó là lý do đến căn nhà thứ 2, May đã đầu tư nhiều hơn cho không gian sống.

Kiến trúc ở Mỹ thường xây trần thấp nên khi xem căn nhà hiện tại có trần cao khiến May rất thích.

Căn nhà thứ 2 có trần cao nên không gian sống rất thoáng

Dù không có ý tưởng thiết kế cố định hay decor theo một phong cách nào đó, nhưng vợ chồng May rất thích đồ gỗ cùng các gam màu trung tính, "những items lớn như sofa, bàn, kệ, giường tụi mình đều chọn trắng, nâu, beige. Xen kẽ những item nhỏ màu sắc nổi trội hơn vì thú thật là mình vẫn là con người thích màu sắc", May chia sẻ.

Thời gian hoàn thiện decor cho căn nhà thứ 2 với May là… không xác định. Vì cả hai vợ chồng đều bận nên cứ thấy cái gì đẹp, hợp là mang về nhà và ghép vào. “Nhà mình thì mình cứ làm đến khi nào mình vừa ý thì thôi!”

Toàn cảnh phòng khách

Khu vực làm việc

Gian bếp đầy đủ tiện nghi

Các gian phòng ngủ

Góc nhỏ để chill

Cô cũng cho biết: "Đồ trong nhà mình toàn ít tiền thôi! Vì nội thất ở Mỹ mình thấy giá cao nên chủ yếu mình mua đồ cũ từ các chợ online, hoặc mua hàng outlet giảm giá vì đồ bị hư hoặc trầy ở những chỗ khó để ý.

Nói chung May nghĩ không gian sống của mình thì hãy tự do làm những thứ mình thích. Bản thân cũng muốn thử tự trang trí nhà cửa xem khả năng của mình đến đâu. Nên quá trình trang trí nhà cũng rất vui và thú vị với hai vợ chồng”.

Sau khi mua nhà, chính bản thân May bỗng thấy trưởng thành hơn rất nhiều, vì giờ đây đã có bao áp lực trên vai: “Phải trả góp mỗi tháng, lo chuyện sửa chữa từ điện, gas, cắt cỏ, để ý mọi ngõ ngách trong nhà,...

Dù vậy, bản thân mình cũng tự hào vì đã làm rất tốt rồi. Mua nhà ở Mỹ không phải chuyện khó, nhưng đó là thành quả của sự cố gắng không ngừng, ngày một gần hơn với mục tiêu đã đặt ra. Bản thân mình cũng không muốn so sánh với bất cứ ai, nên chỉ cần sống tốt hơn mình của quá khứ đã là một chuyện cực kỳ hạnh phúc!”.