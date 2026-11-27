Từng là món đồ gia dụng khiến nhiều chị em sẵn sàng chi vài triệu đồng để sở hữu, nồi gang tráng men giờ lại nằm im trong góc tủ của không ít gia đình. Đẹp mắt, giữ nhiệt tốt, nấu món hầm ngon nhưng sau một thời gian sử dụng, nhiều người mới nhận ra 6 nhược điểm khiến chiếc nồi đắt tiền này không còn hấp dẫn như

Ngày chuyển nhà, khi dọn đến ngăn sâu nhất trong tủ bếp, tôi tìm thấy chiếc nồi gang tráng men từng được mình nâng niu như báu vật. Trên nắp nồi đã phủ một lớp bụi mỏng, màu sắc vẫn đẹp như ngày mới mua, chỉ có điều tôi không thể nhớ nổi lần cuối sử dụng nó là khi nào.

Vài năm trước, chiếc nồi này từng là niềm tự hào trong căn bếp của tôi.

Khi ấy, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh những chiếc nồi gang tráng men đủ màu sắc. Các blogger ẩm thực dùng chúng để hầm thịt bò, nấu súp, làm món om. Chỉ cần mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên dưới là những miếng thịt mềm trong nước sốt sánh đặc.

Nhìn những hình ảnh ấy, tôi cũng muốn sở hữu một chiếc. Tôi tin rằng chỉ cần có chiếc nồi đẹp, việc nấu nướng mỗi ngày sẽ trở nên thú vị hơn.

Thế nhưng, sau vài lần sử dụng đầy hào hứng, chiếc nồi dần bị thay thế bởi những dụng cụ quen thuộc. Và đây là 6 lý do khiến tôi hiểu rằng nồi gang tráng men không phù hợp với tất cả mọi gia đình.

1. Quá nặng, mỗi lần sử dụng chẳng khác nào tập thể lực

Nhược điểm đầu tiên cũng là điều dễ nhận thấy nhất: Nồi gang tráng men rất nặng.

Một chiếc nồi gang tráng men cỡ trung có thể nặng khoảng 4–5kg khi chưa chứa thực phẩm. Riêng phần nắp đã có trọng lượng đáng kể. Khi thêm nước, thịt và rau củ, tổng trọng lượng có thể lên tới 7–8kg.

Việc nhấc nồi từ bếp xuống bàn ăn không còn đơn giản. Người sử dụng phải dùng cả hai tay, đặc biệt khi bên trong là món canh hoặc món hầm đang nóng.

Đến lúc rửa nồi, mọi chuyện còn vất vả hơn. Chiếc nồi nặng khiến việc nghiêng đổ nước, cọ rửa và di chuyển trở nên bất tiện.

Với người lớn tuổi, người có cổ tay yếu hoặc thường xuyên nấu ăn một mình, đây thực sự là trở ngại.

Một chiếc nồi đáng lẽ giúp việc bếp núc nhẹ nhàng hơn, cuối cùng lại khiến người sử dụng phải tốn thêm sức lực.

2. Giá thành cao nhưng chưa chắc được sử dụng thường xuyên

Một trong những lý do khiến nồi gang tráng men từng được xem là món đồ bếp cao cấp chính là giá bán.

Trên thị trường, các sản phẩm phổ thông có thể có giá vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó, những thương hiệu nổi tiếng có thể bán một chiếc nồi với giá vài triệu, thậm chí trên 10 triệu đồng tùy kích thước và dòng sản phẩm.

Vấn đề nằm ở chỗ: Bạn thực sự cần chiếc nồi ấy để làm gì?

Nếu thường xuyên hầm thịt, nấu súp hoặc chế biến các món om, nồi gang tráng men là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu gia đình chủ yếu nấu những bữa cơm đơn giản, một chiếc nồi inox hoặc nồi áp suất có thể đáp ứng nhu cầu thuận tiện hơn.

Nồi đất cũng là lựa chọn phù hợp với một số món kho, món hầm, dù khả năng giữ nhiệt và cách sử dụng không hoàn toàn giống nồi gang.

Điều đáng tiếc không phải là mua một chiếc nồi đắt tiền, mà là bỏ ra vài triệu đồng để sở hữu món đồ chỉ sử dụng vài lần mỗi năm.

3. Bề mặt nhẵn bóng nhưng vẫn có thể dính thức ăn

Nhiều người lần đầu nhìn thấy lớp men sáng bóng bên trong nồi thường nghĩ rằng nó có khả năng chống dính giống chảo chống dính.

Thực tế không phải vậy.

Lớp men giúp bảo vệ phần gang bên trong, tạo bề mặt tương đối dễ vệ sinh nhưng không có nghĩa thực phẩm sẽ không bám dính.

Khi chiên cá, áp chảo thịt hoặc làm những món cần kiểm soát nhiệt độ chính xác, thức ăn vẫn có thể dính vào đáy nếu người nấu sử dụng nhiệt và lượng dầu không phù hợp.

Đặc biệt, nồi gang giữ nhiệt rất tốt nên khi đã nóng, nhiệt độ không giảm nhanh như những loại nồi mỏng.

Nếu không quen điều chỉnh lửa, người sử dụng dễ làm cháy thực phẩm. Những vết cháy bám ở đáy nồi lại cần được làm sạch cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến lớp men.

Vì thế, một chiếc nồi có vẻ ngoài cao cấp chưa chắc giúp việc nấu nướng dễ dàng hơn với người mới sử dụng.

4. Lớp men có thể sứt mẻ, khiến chiếc nồi đắt tiền mất giá trị sử dụng

Đây có lẽ là nhược điểm khiến nhiều người e ngại nhất khi mua nồi gang tráng men.

Khác với nồi gang truyền thống, loại nồi này được phủ một lớp men thủy tinh lên bề mặt gang. Lớp men có ưu điểm là hạn chế phản ứng giữa thực phẩm với kim loại, đồng thời giúp vệ sinh thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, lớp men cũng có nguy cơ nứt hoặc sứt mẻ nếu chịu va đập mạnh hay thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Chẳng hạn, việc đặt chiếc nồi đang rất nóng dưới vòi nước lạnh có thể gây sốc nhiệt. Sử dụng dụng cụ kim loại quá mạnh hoặc làm rơi nắp nồi cũng có thể khiến lớp men bị tổn thương.

Điều đáng nói là một khi lớp men bên trong bị bong tróc, chiếc nồi không còn đơn giản là mất thẩm mỹ.

Các mảnh men có thể tiếp tục bong vào thức ăn. Vì vậy, nếu bề mặt tiếp xúc với thực phẩm đã sứt mẻ, người dùng nên ngừng sử dụng để nấu ăn và liên hệ nhà sản xuất để được hướng dẫn.

Với chiếc nồi có giá vài triệu đồng, nguy cơ hư hỏng do một lần bất cẩn rõ ràng là điều không ai mong muốn.

Đó cũng là lý do nhiều người cảm thấy phải quá giữ gìn khi sử dụng nồi gang tráng men.

5. Vệ sinh không quá khó nhưng đòi hỏi sự cẩn thận

Nồi gang tráng men không nhất thiết khó rửa hơn mọi loại nồi khác. Tuy nhiên, người sử dụng cần lưu ý một số nguyên tắc bảo quản.

Trước hết, nên để nồi nguội bớt trước khi vệ sinh, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Khi thức ăn cháy hoặc bám chặt vào đáy, không nên dùng búi cọ kim loại quá sắc hoặc cố cạy bằng vật cứng. Thay vào đó, có thể ngâm nước ấm và sử dụng miếng rửa mềm cùng nước rửa bát.

Ngoài ra, nhiều loại nồi gang tráng men có phần mép tiếp xúc giữa thân và nắp không được phủ men hoàn toàn. Nếu nước đọng lâu tại khu vực này, các vết gỉ có thể xuất hiện.

Với nồi có lớp men sáng màu, việc nấu cà ri, kho thịt hoặc chế biến thực phẩm có màu đậm cũng dễ để lại vết ố.

Những vết màu này không nhất thiết ảnh hưởng đến khả năng sử dụng, nhưng lại khiến nhiều người khó chịu vì chiếc nồi không còn đẹp như lúc mới mua.

Trong khi đó, những chiếc nồi inox thông thường có thể được vệ sinh và bảo quản đơn giản hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

6. Được quảng cáo đa năng nhưng không phải món nào cũng phù hợp

Nồi gang tráng men có thể sử dụng cho nhiều phương pháp chế biến, từ nấu, hầm, om đến áp chảo và nướng trong lò nếu sản phẩm được thiết kế cho mục đích đó.

Tuy nhiên, khả năng thực hiện được nhiều món không đồng nghĩa với việc nó là lựa chọn tối ưu cho mọi món ăn.

Ưu điểm lớn nhất của nồi gang tráng men nằm ở khả năng giữ nhiệt ổn định, phù hợp với những món cần thời gian nấu dài.

Chẳng hạn, khi hầm thịt bò hoặc nấu các món om, chiếc nồi giúp duy trì nhiệt đều, hạn chế biến động nhiệt độ khi nấu ở lửa nhỏ.

Ngược lại, với các món rau xào nhanh, cần đảo liên tục và điều chỉnh nhiệt linh hoạt, một chiếc chảo nhẹ thường thuận tiện hơn.

Tương tự, nếu chỉ muốn chiên một quả trứng vào buổi sáng, ít ai muốn lấy chiếc nồi nặng vài kilôgam ra sử dụng rồi lại mất công vệ sinh.

Nói cách khác, nồi gang tráng men có nhiều công dụng nhưng thế mạnh của nó vẫn tập trung ở một số phương pháp nấu nhất định.

Nồi gang tráng men không tệ, chỉ là không phải căn bếp nào cũng cần

Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra chiếc nồi gang tráng men không hề vô dụng. Nó vẫn có những ưu điểm đáng giá như thiết kế đẹp, giữ nhiệt tốt, phù hợp với các món hầm và có thể sử dụng lâu dài nếu được bảo quản đúng cách.

Nhưng một món đồ tốt chưa chắc là món đồ phù hợp.

Với người yêu thích nấu nướng, thường xuyên làm món Âu, món hầm hoặc thích dành thời gian trong bếp, khoản đầu tư cho nồi gang tráng men có thể hoàn toàn xứng đáng.

Ngược lại, với gia đình bận rộn, ưu tiên những bữa cơm nhanh gọn, ít phải chăm sóc dụng cụ, chiếc nồi này đôi khi lại trở thành gánh nặng.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là khi mua nồi, tôi đã bị thu hút bởi những hình ảnh đẹp trên mạng xã hội. Một căn bếp ngập ánh sáng, chiếc nồi màu sắc trang nhã, món ăn nóng hổi và cảm giác cuộc sống thật chỉn chu.

Nhưng những hình ảnh ấy không cho thấy cảnh phải bê chiếc nồi nặng trĩu đi rửa, kỳ cọ vết cháy hay lo lắng mỗi lần vô tình va chạm vào lớp men.

Bài học sau cùng không chỉ nằm ở chuyện mua nồi gang tráng men, mà còn ở cách chúng ta lựa chọn đồ gia dụng. Đừng mua một món đồ chỉ vì nó đẹp trong căn bếp của người khác. Hãy nghĩ xem nó có thực sự tiện lợi trong căn bếp của mình hay không.

Bởi một món đồ bếp đáng tiền không nhất thiết phải đắt đỏ hay nổi tiếng. Đó phải là món đồ khiến bạn muốn sử dụng thường xuyên, thay vì chỉ đẹp trong vài bức ảnh rồi nằm im ở góc tủ.