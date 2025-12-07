Từng dính drama "nảy lửa", Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển nay cùng vô địch PPA Tour Asia, màn tương tác gây bão MXH

Nếu theo dõi pickleball Việt Nam từ lâu, chắc hẳn ai cũng biết chuyện hai tay vợt hàng đầu Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển từng vướng phải một "lùm xùm" tranh cãi "nảy lửa" trên MXH khi đối đầu nhau ở một trận đấu cách đây không lâu. Drama khi ấy căng đến mức cộng đồng mạng chia làm hai phe, bàn tán rôm rả suốt nhiều ngày. Trương Vinh Hiển sau đó đã phải lên bài xin lỗi về thái độ với đàn anh, được Lý Hoàng Nam chấp nhận và hoá giải mâu thuẫn.

Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, tại PPA Tour Asia - Hangzhou Open 2025, cả hai lại cùng lúc bước lên bục cao nhất ở hai nội dung khác nhau: Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam Pro, đánh dấu cột mốc lịch sử cho pickleball Việt Nam. Trương Vinh Hiển cùng đồng đội Đỗ Minh Quân xuất sắc giành ngôi vô địch đôi nam Pro ở giải đấu danh giá này, thể hiện đẳng cấp "out trình" của pickleball Việt Nam trong khu vực.

Và rồi điều khiến dân mạng chú ý hơn nữa chính là màn tương tác dễ thương của hai nhà vô địch Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển trên mạng xã hội ngay sau đó.

Dưới bài đăng của Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển chủ động chúc mừng đàn anh bằng câu ngắn gọn mà cực thiện chí. Lý Hoàng Nam lập tức phản hồi bằng lời cảm ơn kèm lời chúc mừng lại và cổ vũ, động viên đàn em tiếp tục tiến lên: "Cảm ơn em, chúc mừng em đã giành được chức vô địch đôi nam PPA đầu tiên. Tiếp tục cố gắng nỗ lực nhé".

Một tương tác rất nhỏ - nhưng đủ để xóa đi những ồn ào trước đó, khép lại drama từng khiến cả cộng đồng xôn xao.

Dân mạng "tan chảy": Đây mới là thể thao thực sự!

Khoảnh khắc Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển cùng đứng trên sân khấu Hangzhou Open 2025 - mỗi người một chiếc cúp vàng - rồi lại chúc mừng nhau ngoài đời, khiến fan phải thốt lên: "Drama khép lại bằng cái kết đẹp thế này mới gọi là đỉnh!", "Thể thao văn minh là đây! Nói một lời là hết hiểu lầm", "Tự hào pickleball Việt Nam quá!"...

Bởi vượt trên mọi tranh cãi, tinh thần thể thao vẫn là điều được giữ vững: tôn trọng đối thủ, ghi nhận thành tích và cùng nhau đưa pickleball Việt Nam tiến lên.

Cả Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều đang nằm trong nhóm VĐV có tầm ảnh hưởng lớn nhất của pickleball Việt Nam hiện tại. Việc hai người từng dính drama nhưng sẵn sàng gạt bỏ tất cả để chúc mừng nhau sau khi cùng vô địch giải đấu châu Á quan trọng nhất năm - khiến netizen cũng rần rần vui lây. Một màn "hoà giải mềm" ngay tại đỉnh cao vinh quang khiến ai xem cũng phải mỉm cười.



