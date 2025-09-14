Từng bị nghi ngờ, "nữ hoàng cá tra" giờ đã có thể vỗ ngực tự hào khi cá tra xuất hiện trong menu sushi Nhật

Theo thông tin từ Thanh Niên, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản xác nhận cá tra Việt Nam chính thức có tên trong thực đơn chuỗi nhà hàng Kura Sushi ở Nhật Bản.

Kura Sushi là một chuỗi nhà hàng băng chuyền sushi Nhật Bản nổi tiếng, có trụ sở chính tại Nhật Bản và các chi nhánh quốc tế. Theo thông tin trên website, Kura Sushi, Inc. có hơn 550 địa điểm trên khắp Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ.﻿

Ông Tạ Đức Minh cho biết, phần lớn các ý kiến từ người tiêu dùng Nhật Bản đều đánh giá cao, bày tỏ hài lòng với chất lượng món sushi cá tra thưởng thức ở Kura Sushi.

Việt Nam đang xuất khẩu cá tra dạng phi lê và cá tra tẩm gia vị giả lươn vào Nhật Bản và đây cũng là lần đầu tiên, cá tra được chế biến sushi.

Việc đưa cá tra vào món sushi từng được bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) nhắc đến trong ĐHĐCĐ﻿ của công ty năm 2022.

Cụ thể, ﻿bà Khanh cho biết VHC đang tiên phong nghiên cứu để đưa cá tra lên bàn Sushi. Tại Nhà máy Vĩnh Phước, công ty có một phân xưởng chế biến sushi phục vụ thị trường Nhật.

"Nếu một ngày cá tra được bày lên bàn Sushi, thì tôi có thể vỗ ngực xưng tên đã đạt đến đỉnh cao của ngành", bà Khanh nói. Lời nói này của bà Khanh vào thời điểm đó đã khiến nhiều người hoài nghi về tính khả thi.

Được thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Hoàn từ một nhà chế biến cá tra nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp, Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Hoàn đã nhanh chóng phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu về nuôi trồng và chế biến các sản phẩm cá tra đông lạnh.﻿

Trong tháng 7/2025, Vĩnh Hoàn ước tính doanh thu 1.271 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu thị trường Mỹ đóng góp lớn nhất đạt 504 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; doanh thu tại Việt Nam đạt 296 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.840 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 751 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu dao động 10.900 - 12.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.000 - 1.300 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/9, cổ phiếu VHC đang có giá 60.100 đồng/cp, vốn hóa gần 13.500 tỷ đồng.