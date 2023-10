Tung album 20 bài không có MV, Obito được khán giả lẫn giới rapper khen ngợi, JustaTee nhận xét thế nào?

Ngày 10/10 vừa qua, Obito chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album Đánh Đổi, gồm 20 tracks theo concept rõ ràng: thước phim tái hiện hành trình trưởng thành của Obito. Lần đầu tiên, Obito “bóc trần" cuộc sống từ thời còn thiếu niên đến khi tìm đến âm nhạc, và sống cùng đam mê bằng những ca từ chân thực đến trần trụi. Sự gai góc, câu chuyện được lột tả chân thực qua 20 tracks với 4 giai đoạn: Xuất Phát Điểm - Sài Gòn Ơi - Đánh Đổi - Tự Sự.

Obito trưởng thành qua album Đánh Đổi

Không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng, album Đánh Đổi còn nhận được sự công nhận từ giới rapper hay những người có chuyên môn làm nhạc. Ở sản phẩm này, Obito chọn lối rap lyrical, kết hợp melody trong một vài tracks hát và vận dụng cả những đoạn hội thoại thực tế. Tất cả đã tạo nên cách truyền tải mới lạ, độc đáo và giúp người nghe theo dõi câu chuyện một cách xuyên suốt.

Không chỉ khiến khán giả ngỡ ngàng, Obito còn nhận được sự công nhận từ giới rapper hay những người có chuyên môn làm nhạc

Album của Obito còn có sự tham gia của MCK, Lăng LD và người yêu vstra. Trên MXH, Obito nhận được nhiều lời chúc mừng từ các rapper, music producer nổi tiếng như HIEUTHUHAI, wokeup, 24k.Right,... Trước đó, Andree và Big Daddy đều dành nhiều lời khen khi được nghe trước album Đánh Đổi. Nếu BigDaddy nhận xét rằng Đánh Đổi là một Obito chưa bao giờ anh thấy, khác xa với suy nghĩ một rapper thường viết những bài nhạc mang màu sắc tình yêu hay flex thì Andree khẳng định bộ kỹ năng của Obito tốt, có thể sẵn sàng chinh phục nhiều màu sắc âm nhạc.

Đánh Đổi đã thu về hơn 1,1 triệu lượt xem, on top #10 xu hướng

Album mang về tổng 650 nghìn lượt nghe, 2,5 triệu lượt stream YouTube sau 24 giờ, chạm đỉnh #1 Album iTunes Việt Nam và có 3 tracks ( Đánh Đổi, Đầu Đường Xó Chợ và Xuất Phát Điểm) trending YouTube. Trong đó, Đánh Đổi đã thu về hơn 1,1 triệu lượt xem, on top #10 xu hướng chỉ với video audio trên YouTube. Interlude Ước Mơ Của Mẹ được giới trẻ liên tục chia sẻ trên MXH và nhận về nhiều sự đồng cảm. Bên cạnh đó, hai ca khúc Hà Nội (ft.vstra) và Tell the kids I love them cũng nhận được sự yêu thích, nhanh chóng trở thành sound xu hướng TikTok.

JustaTee nhận xét Obito: “Rất hiếm bạn trẻ chọn lối lyrical, vì các bạn sợ sẽ không còn ai nghe, nhưng nói thật anh vẫn ngồi đây nghe các bạn bộc bạch lòng mình".

Lý giải về sức hút của album Đánh Đổi, JustaTee thừa nhận: “Rất hiếm bạn trẻ chọn lối lyrical, vì các bạn sợ sẽ không còn ai nghe, nhưng nói thật anh vẫn ngồi đây nghe các bạn bộc bạch lòng mình". Bằng việc dũng cảm trải lòng cùng âm nhạc, rap fan đã chứng kiến một Obito rất khác. Sau album này, Obito nhận được sự công nhận từ anh em chơi rap, kỳ vọng từ người hâm mộ trông đợi vào những màn thể hiện trong tương lai.