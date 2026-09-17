Hình ảnh xuống cấp của mẫu túi Goyard Hobo Bohème đang trở thành đề tài thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Đằng sau sự cố của một chiếc túi 60 triệu đồng là bài toán về bản chất chất liệu, di sản và thói quen sử dụng của người tiêu dùng hiện đại.

Thực trạng bong tróc trên chiếc túi Goyard Hobo Bohème

Một bài đăng đang thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của các tín đồ hàng hiệu. Nhân vật chính trong video là mẫu túi Goyard Hobo Bohème (Grey) - một trong những phối màu đặc biệt có mức giá chính hãng khoảng 60 triệu đồng và thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng tại các cửa hàng chính hãng.

Được ưa chuộng nhờ phom dáng mềm mại, quai đeo bản rộng êm ái cùng khóa kéo miệng an toàn và ví nhỏ tháo rời tiện lợi, những năm gần Bohème Hobo được xem là một trong những must-try item của nhiều phụ nữ trẻ là sinh viên hay nhân viên văn phòng.

Theo chia sẻ từ chủ nhân chiếc túi, tình trạng bong tróc lớp sơn phủ bề mặt đã xuất hiện từ sớm và ngày càng lan rộng dù cô mới sử dụng hơn một năm: "Mua mới hơn một năm đã bắt đầu tróc sơn, tiếc nên không nỡ bỏ. Mà cứ ráng dùng tiếp thì nó lại càng tróc kinh khủng hơn."

Khi họa tiết Goyardine biểu tượng của thiết kế bị bong tróc, chiếc túi hiệu bỗng "mất giá" biến thành món hàng bình dân.

Hình ảnh ghi lại từ video cho thấy, bề mặt vải canvas lụa phủ màu đã bong tróc từng mảng lớn, tập trung nhiều ở phần thân trên gần mép khóa kéo. Các chi tiết hoa văn Goyardine đặc trưng hình chấm chữ Y bị nhòe nét, để lộ ra những vệt sơn lấm chấm màu trắng nhạt loang lổ. Chiếc túi sang trọng ban đầu trở nên cũ kỹ và mất thẩm mỹ rõ rệt.

Cận cảnh chiếc túi Goyard Hobo Bohème bị bong tróc sơn sau hơn một năm sử dụng.

Phía dưới bài đăng, hàng loạt người dùng cũng để lại bình luận đồng cảm và phản ánh tình trạng tương tự: "Dùng 2 năm, thề không bao giờ mua đồ hãng này nữa, cứu được ai hay người đó"; "Mua ở Paris tháng 10/2024, dùng đồ hiệu Nhật 20 năm trời cũng chưa tróc thảm hại đến mức này". Từ trải nghiệm thực tế, nhiều khách hàng đúc kết rằng các phiên bản phủ màu sẫm như xám hay đen có xu hướng dễ tróc sơn hơn đáng kể so với sắc trắng.

Về chính sách hỗ trợ, người đăng video cho biết phía cửa hàng từ chối tiếp nhận xử lý do sản phẩm đã dùng quá 1 năm. Trong khi đó, một người dùng tại Hồng Kông (Trung Quốc) chia sẻ họ vẫn được hỗ trợ đổi túi mới dù đã vượt mốc thời gian này.

Nhiều người dùng đăng tải hình ảnh túi Goyard bị tróc sơn tương tự, cho thấy tình trạng thường xảy ra khá nghiêm trọng ở các dòng túi tông màu sẫm.

Từ sự cố Artois PM đến "cú twist" thức tỉnh về bản chất món đồ xa xỉ

Đây không phải lần đầu tiên chất lượng vải canvas của nhà mốt 170 năm tuổi bị đặt dấu hỏi. Vào giữa năm 2025, cộng đồng mê thời trang từng xôn xao trước sự cố của một chiếc túi Goyard Artois PM màu xanh của một vị khách đến từ New York. Chỉ sau 1,5 năm sử dụng, phần sơn viền quai đeo của mẫu túi Goyard PM đình đám bất ngờ bị dính rít và chảy màu dưới thời tiết nóng ẩm, lem luốc lên trang phục người mặc.

Chiếc Goyard PM bị chảy sơn dưới thời tiết nóng ẩm từng gây tranh cãi vào giữa năm 2025.

Chủ nhân chiếc túi ban đầu liên tục đăng tải các tuyên bố tẩy chay thương hiệu. Tuy nhiên sau đó, vụ việc lại có bước ngoặt bất ngờ khi cô tìm hiểu kỹ hơn về bản chất món đồ mình sở hữu. Thắc mắc "liệu túi tote Goyard làm ra có phải để làm túi bọc bảo vệ cho Hermès Birkin?" đã mở ra bài học tiêu dùng đắt giá.

Thực chất, các dòng túi canvas kinh điển như Saint Louis hay Artois ban đầu được thiết kế siêu nhẹ, không lớp lót để phục vụ nhu cầu đi biển, nghỉ dưỡng hoặc được giới siêu giàu dùng làm dustbag cho những chiếc Hermès. Việc người dùng thành thị định nghĩa lại túi tote Goyard là thành chiếc túi "gánh cả thế giới" - đựng laptop, tài liệu nặng và chen chúc giờ tan tầm - đã vượt quá tải trọng lẫn công năng ban đầu của chúng.

Chiếc tote bag tiện dụng và thời trang của Goyard vẫn thường được đại đa số người dùng sử dụng như một chiếc túi hàng ngày hay túi du lịch.

Bi kịch của một món đồ thời trang nằm ở sự lệch pha giữa kỳ vọng độ bền của người dùng và mục đích chế tác. Mức giá hàng nghìn USD của Goyard đại diện cho di sản chế tác rương lâu đời, kỹ thuật dệt canvas siêu nhẹ từ bông, lanh, gai dầu và các chi tiết in thủ công, không hoàn toàn đồng nghĩa với độ bền bất chấp thời tiết hay mức độ quăng quật tự tin của người sử dụng.

Những lưu ý sống còn để bảo vệ túi Goyardine canvas

Để kéo dài tuổi thọ cho chất liệu dệt phủ sơn mỏng manh này, người sở hữu nên nắm rõ các nguyên tắc bảo quản cơ bản sau:

- Không dùng làm túi tải trọng nặng: Việc nhồi nhét laptop hay vật dụng quá nặng sẽ làm giãn phom dáng canvas, tạo áp lực kéo làm nứt nẻ lớp sơn viền quai đeo.

- Tuyệt đối tránh xa dung môi cồn: Cồn trong nước rửa tay khô hay nước hoa là "kẻ thù số một" có thể làm hòa tan ngay lập tức màng sơn phủ bề mặt và làm lem nhòe họa tiết.

- Giảm thiểu ma sát thô ráp: Tránh để bề mặt túi cọ xát liên tục với các chất liệu cứng như vải jeans nhằm bảo vệ lớp hoa văn ở các góc vạt.

- Bảo quản môi trường khô thoáng: Độn giấy hút ẩm giữ phom và cất túi trong túi vải chuyên dụng. Tuyệt đối không để túi trong cốp xe hoặc nơi tích nhiệt cao để ngăn hiện tượng chảy keo viền trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Danh sách các lưu ý sử dụng và hướng dẫn bảo quản trên website Goyard.

Ảnh: Threads, Instagram