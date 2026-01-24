Tuborg kích hoạt năm mới bùng nổ với “cơn lốc” quà tặng hàng hiệu từ Billionaire Boys Club

Rapper B Ray – đại sứ thương hiệu Tuborg – đã góp mặt trong đường đua săn lùng hàng hiệu ngay từ khi chương trình khởi động.

Tuborg biến trải nghiệm săn hàng hiếm thành một phần của cuộc vui

Tuborg là thương hiệu bia quốc tế đến từ Đan Mạch, ra đời từ năm 1880, có mặt tại hơn 80 quốc gia và luôn đồng hành cùng giới trẻ trong những cuộc vui âm nhạc khắp thế giới. Với thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị sảng khoái, Tuborg đại diện cho tinh thần "chơi phải tới", sống mở, trẻ trung và luôn bùng cháy trong mọi cuộc chơi.

Tháng 12/2025 vừa qua, Tuborg chính thức ra mắt chương trình khuyến mãi đặc biệt chưa từng có khi đưa 400 phần quà tặng thời trang độc quyền – phiên bản giới hạn kết hợp với Billionaire Boys Club, đến Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác toàn khu vực châu Á giữa hai thương hiệu.

Theo đó, chỉ cần đặt mua 02 thùng bia Tuborg Green hoặc Tuborg Ice bất kỳ trên sàn thương mại điện tử Shopee, người dùng có thể dễ dàng "rinh" về tay 01 mũ lưỡi trai hoặc 01 áo thun phiên bản giới hạn ngẫu nhiên trị giá 2 triệu đồng.

Giới trẻ phấn khích khi cơ hội sở hữu hàng hiếm nằm ngay trong tầm tay.

Với thiết kế thời trang mang phong cách đường phố phóng khoáng, sáng tạo và không rập khuôn cùng thể lệ chương trình hấp dẫn, dễ chơi – dễ trúng, bộ sưu tập nhanh chóng "chiếm sóng" mọi nền tảng và tạo nên làn sóng săn lùng "quà hiệu" sôi nổi trong cộng đồng giới trẻ Việt, đặc biệt là các tín đồ thời trang.

Tuborg tung loạt "ưu đãi chồng ưu đãi" lên đến 30% cùng voucher giao hàng miễn phí.

Giờ đây, mỗi lần giật nắp Tuborg đều là khoảnh khắc giật mở những trải nghiệm bất ngờ và đầy phấn khích với những món quà ngẫu nhiên, thôi thúc giới trẻ "chơi phải tới" để sở hữu trọn bộ quà tặng. Vì vậy, việc săn lùng bộ sưu tập đã trở thành "ngôn ngữ" mới để giới trẻ thể hiện cá tính, nhân đôi năng lượng tích cực cho năm mới.

Cơ hội cuối cùng để trở thành một trong 400 "thợ săn" may mắn nhất

Không chỉ là "cú chốt hạ" khép lại một năm đầy bùng nổ, chương trình khuyến mãi một lần nữa chứng minh tinh thần cởi mở, "chơi phải tới" của Tuborg – động lực để thương hiệu tiếp tục đồng hành và không ngừng mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị hơn cho giới trẻ trong năm 2026.

Các phần "quà hiệu" cuối cùng đang chờ đợi các "thợ săn" truy lùng.

Hãy tham gia săn lùng hàng hiệu cùng Tuborg ngay hôm nay để trở thành một trong những "bàn tay vàng" tiếp theo sở hữu các thiết kế độc quyền, có "1-0-2" từ Billionaire Boys Club!