Đỗ Hà thể hiện sự tinh tế của "dâu hào môn" khi diện váy bình dân, cùng chồng đến dự đám cưới Phương Nhi

Xúng xính váy áo tới dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng, cặp đôi Đỗ Hà - Viết Vương nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dàn khách mời lẫn cộng đồng mạng. Không phô trương hay quá cầu kỳ, cả hai ghi điểm bởi phong thái thanh lịch, đồng điệu và đặc biệt là gu thời trang tinh tế đúng chuẩn "hào môn nhưng không hào nhoáng".

Doanh nhân Viết Vương vẫn trung thành với hình ảnh quen thuộc: một bộ vest được cắt may chỉn chu, gam màu nhã nhặn, tôn lên vẻ lịch lãm và điềm đạm. Không cần quá nhiều chi tiết, sự tối giản trong cách lựa chọn trang phục giúp Viết Vương luôn giữ được phong độ ổn định mỗi lần xuất hiện, đúng với hình ảnh một doanh nhân trẻ chững chạc.

Trong khi đó, nàng dâu hào môn Đỗ Hà lại một lần nữa khiến công chúng dành nhiều lời khen cho gu thẩm mỹ ngày càng tinh tế của mình. Thay vì những thiết kế đầm ngắn khoe trọn đôi chân "trứ danh" từng làm nên thương hiệu, lần này Đỗ Hà lựa chọn một bộ đầm dài thướt tha màu trắng kem.

Đỗ Hà và chồng chuẩn bị trang phục để dự lễ cưới của Phương Nhi - Minh Hoàng.

Thiết kế trễ vai nhẹ nhàng, vừa đủ gợi cảm nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch cần có khi dự tiệc cưới. Phom dáng mềm mại giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, dịu dàng, rất phù hợp với không khí trang nghiêm mà ấm áp của buổi lễ.

Đáng chú ý hơn, thiết kế mà HH Đỗ Hà diện đến từ một local brand Việt, với mức giá khoảng 88$ (hơn 2 triệu đồng) - một mức giá khá "bình dân" nếu đặt cạnh danh xưng "nàng dâu hào môn" của Đỗ Hà. Chính lựa chọn này đã cho thấy sự tinh tế và khéo léo của Đỗ Hà trong thời trang: không cần chạy theo hàng hiệu đắt đỏ, chỉ cần phù hợp hoàn cảnh, tôn vóc dáng và thể hiện đúng tinh thần sự kiện là đã đủ ghi điểm.

Thiết kế có giá 88$ - khoảng hơn 2 triệu đồng.

Cùng với bộ đầm thanh lịch, Đỗ Hà chọn một chiếc túi vuông nhỏ nhắn dễ thương với gam màu hống phấn nhẹ nhàng. Thiết kế ngay lập tức ghi điểm vì kiểu dáng nhỏ xinh, đính thêm chiếc nơ lấp lánh ở miệng túi. Thiết kế đến từ thương hiệu Self-portrait, trị giá khoảng 12 triệu.

Sự xuất hiện của Đỗ Hà trong chiếc váy giản dị nhưng đầy tính thẩm mỹ cũng phần nào phản ánh hình ảnh mà cô đang xây dựng: một nàng hậu trưởng thành, kín đáo hơn nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút riêng. Dâu hào môn vẫn có thể lựa chọn những thiết kế gần gũi, bình dân, miễn là phù hợp với hoàn cảnh. Và rõ ràng, trong lần dự đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng, Đỗ Hà rát tinh tế với những lựa chọn của mình.