Tuborg công bố chuỗi sự kiện âm nhạc hoành tráng ra mắt thị trường Đông Nam Bộ

Thương hiệu bia cao cấp Tuborg đến từ Đan Mạch đại diện cho sự trẻ trung, cá tính với thiết kế nắp giật độc đáo, đồng thời cũng là cái tên gắn liền với nhiều sự kiện âm nhạc quy mô "khủng". Âm nhạc nằm trong DNA của Tuborg, là chất keo kết nối thương hiệu với người trẻ. Tuborg mong muốn thông qua âm nhạc lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ người trẻ sống cởi mở, luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm mới.

Vì vậy, bên cạnh việc đồng hành cùng các chương trình âm nhạc trong nước, năm 2024 đánh dấu sự đột phá của Tuborg khi lần đầu tiên cho ra mắt một sân chơi âm nhạc của riêng mình với tên gọi Tuborg Open Your Music - "Why Not! Chơi Phải Tới!" Chuỗi sự kiện âm nhạc bùng nổ sẽ được tổ chức tại 7 tỉnh thành phía Nam, xuyên suốt khu vực Đông và Tây Nam Bộ, bao gồm: Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang và Long An từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2024.

Tuborg lần đầu tổ chức chuỗi sự kiện Tuborg Open Your Music - "Why Not! Chơi Phải Tới!"

Hơn cả một chuỗi sự kiện âm nhạc, mục tiêu của Tuborg là tạo nên một sân chơi nơi người trẻ được dịp thỏa sức thể hiện cá tính, lấy âm nhạc làm nguồn cảm hứng, qua đó gửi gắm thông điệp "Open To More - Sống mở, Không bỏ lỡ" - khuyến khích phá bỏ giới hạn bản thân để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Tuborg Open Your Music - "Why Not! Chơi Phải Tới!" sẽ "say hi" với khán giả tại trạm dừng đầu tiên ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 6 tháng 7 tới đây. Sự phấn khích càng được đẩy lên cao trào bởi sự góp mặt của B Ray - đại sứ thương hiệu chính thức của Tuborg tại Việt Nam trong năm nay.

Đại sứ thương hiệu B Ray sẽ xuất hiện tại sự kiện "Why Not! Chơi Phải Tới!" diễn ra tại Đồng Nai

Màn "chào sân" của nhãn hàng Tuborg sẽ còn ấn tượng hơn nữa với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng khác như Hoàng Yến Chibi, Cường Seven, MC Goku, Thành Đạt. Ngoài ra, 2 ‘phù thủy mixer’ quen thuộc với giới trẻ là DJ Vinjaz và King Lady hứa hẹn sẽ cùng nhau đốt cháy sân khấu với những set nhạc đỉnh cao dành cho các bạn trẻ yêu thích nhạc điện tử (EDM).

Không chỉ được thưởng thức âm nhạc từ những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, Tuborg còn mang đến rất nhiều trạm trò chơi thú vị để các bạn trẻ thỏa sức trải nghiệm tinh thần "chơi phải tới". Nếu đã ngán nhún nhảy, khán giả có thể bước lên bàn DJ khổng lồ để chinh phục thử thách "Run The Decks" đòi hỏi đôi chân phải bắt kịp tốc độ thay đổi của từng beat nhạc.

Không gian âm nhạc sôi động cùng nhiều hoạt động thú vị đang chờ các bạn trẻ tại chuỗi sự kiện âm nhạc "Why Not! Chơi Phải Tới!"

Muốn chinh phục nỗi sợ độ cao của bản thân, khán giả có thể tham gia thử thách "Trampoline", nơi bạn không chỉ bật cao trên bạt nhún, mà còn phải thả dáng sáng tạo ngay trên không trung khi đã lọt vào "tầm ngắm" ống kính. Và sau khi đã cháy hết mình cùng âm nhạc và những trò chơi vận động, bạn có thể hạ nhiệt bằng thử thách "Ice Beat" thách thức 3 cấp độ chịu lạnh trong thùng nước đá.

Không thể thiếu trong mọi hoạt động tại chuỗi sự kiện âm nhạc "Why Not! Chơi Phải Tới!" chính là bia Tuborg mát lạnh, giúp tiếp thêm năng lượng kéo dài mọi cuộc vui. Tại đây, người tham dự vừa thưởng thức vị bia mát lạnh sảng khoái, vừa nhâm nhi các món ăn được Tuborg chuẩn bị sẵn, để thoải mái tận hưởng, hòa mình vào không gian âm nhạc bùng nổ, đẳng cấp.

Chương trình khuyến mãi trúng huy hiệu kim cương cùng hàng triệu giải thưởng hấp dẫn khác từ Tuborg.

Hương vị đắng nhẹ và ngọt ở hậu vị cùng nắp "giật" khác biệt đã giúp Tuborg chinh phục gu thưởng thức bia của giới trẻ. Mùa hè này, Tuborg mang đến chương trình khuyến mãi "Nghiêng hè vui - Khui trúng lớn" với 3 cơ hội trúng kim cương trị giá đến 500 triệu đồng mỗi giải ẩn dưới từng chiếc nắp Tuborg được giật mở. Không chỉ có giải đặc biệt trúng kim cương mà còn hàng triệu giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng đang chờ đợi khách hàng may mắn. Lựa chọn ngay bia Tuborg cho những dịp tụ tập cùng bạn bè và tham gia "săn" kim cương để cuộc vui càng thêm bùng nổ.

