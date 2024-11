4 triển lãm đa giác quan tại Singapore: Khi nghệ thuật và công nghệ giao thoa

Những năm gần đây, triển lãm đa giác quan đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, mê hoặc hàng triệu khách tham quan bởi khả năng chạm đến mọi cung bậc cảm xúc của bất kỳ ai.

Không nằm ngoài xu hướng, Singapore đã trở thành điểm đến lý tưởng để khám phá các triển lãm tương tác đa giác quan độc đáo. Từ nay đến cuối năm, quốc đảo sẽ mang đến 4 triển lãm đặc sắc, giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ đỉnh cao (AR, VR...), mở ra hành trình khám phá đầy cuốn hút. Đây hứa hẹn là màn kết ấn tượng, đánh dấu một năm với đầy trải nghiệm đáng nhớ. Hãy sẵn sàng để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ trong không gian nghệ thuật vừa phá cách, vừa giàu cảm xúc này nhé!

Bạn là người say mê thế giới diệu kỳ trong các bộ phim của Studio Ghibli, và đã nhiều lần mơ ước được một lần bước vào không gian ấy – nơi những tòa lâu đài biết bay, những khu rừng huyền bí và các sinh vật kỳ ảo tồn tại như trong cổ tích? Nếu vẫn còn ôm ấp giấc mơ đó, thì giờ đây bạn đã có thể biến nó thành hiện thực.

Triển lãm The World of Studio Ghibli (Thế giới của Studio Ghibli) đã chính thức đổ bộ tại ArtScience Museum (Bảo Tàng Khoa Học Nghệ Thuật) từ ngày 4/10/2024. Đây là lần đầu tiên Studio Ghibli có một triển lãm chính thức tại Singapore, với 11 phòng trưng bày tương tác trải rộng trên hai tầng bắt đầu từ tầng hầm 2 và một phần tầng 3, hứa hẹn đưa khách tham quan vào hành trình sống động qua những bộ phim được yêu thích nhất của Ghibli.

Triển lãm không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hậu trường mà còn mang đến trải nghiệm đa giác quan với các cảnh phim được tái hiện chi tiết. Hành trình mở đầu với tiểu sử các nhà sáng lập hãng phim như Hayao Miyazaki và Toshio Suzuki. Tiếp đến, du khách sẽ bước vào không gian của Howl's Moving Castle (Lâu đài bay của pháp sư Howl), tiếp nối với các cảnh phim kinh điển từ Laputa: Castle in the Sky (Laputa: Lâu đài trên không) hay cơn mưa huyền thoại tại My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro).

Trong khi đó, khu vực tầng 3 là nơi giao thoa của nhiều tác phẩm khác nhau như The Boy and the Heron (Thiếu niên và chim diệc), Nausicaä of the Valley of the Wind (Nàng công chúa ở Thung lũng gió), Porco Rosso và Pom Poko, cùng với những mô hình và cảnh quay nổi bật, giúp người xem khám phá sâu hơn về thế giới Ghibli.

Không dừng lại ở đó, triển lãm còn mang đến các bức tiểu họa, thư tay độc đáo, giúp người xem hiểu thêm về quá trình sáng tạo của Ghibli. Những giai điệu kinh điển của Joe Hisaishi phát khắp không gian càng tăng thêm phần cảm xúc.

Để kết thúc trải nghiệm tại đây, du khách có thể mua sắm những món quà lưu niệm Ghibli độc quyền, từ gấu bông đến sách, văn phòng phẩm tại khu vực Shopping World.

Khác xa những không gian trưng bày với những khung hình tĩnh quen thuộc, triển lãm tương tác Monet Inside (Bên trong thế giới của Monet) sẽ đưa người xem vào một trải nghiệm đa giác quan đầy mê hoặc, mở ra một hành trình sống động về cuộc đời và thế giới nghệ thuật của danh họa Claude Monet, bậc thầy trường phái ấn tượng Pháp.

Với âm nhạc tinh tế dẫn dắt qua từng khoảnh khắc, triển lãm phá vỡ mọi giới hạn không gian khi biến các tác phẩm của Monet thành những trải nghiệm đa giác quan. Theo đó, các màn hình trình chiếu khổng lồ, cao đến 6m, biến cả tường, sàn và trần bảo tàng thành bức tranh sống động của Monet, nơi sắc màu bừng nở và chuyển động chân thật. Hơn 200 bức tranh kinh điển, bao gồm tuyệt tác Water Lilies (Hoa súng), Impression, Sunrise (Ấn tượng, mặt trời mọc) được tái hiện hoành tráng trên 5 màn hình lớn, nơi nghệ thuật gặp gỡ công nghệ đầy sáng tạo.

Với năm chương của triển lãm, người xem sẽ được dõi theo hành trình nghệ thuật của Monet, từ những bước đầu khi còn là họa sĩ biếm họa cho đến khi trở thành "cha đẻ" của trường phái ấn tượng. Mỗi chương là một cột mốc trong sự nghiệp, với những câu chuyện đặc sắc được kể lại qua góc nhìn của Paul Durand-Ruel, người bạn tri kỷ và là nhà buôn tranh của Monet.

Triển lãm không chỉ giúp người xem thưởng thức tài năng nghệ thuật của Monet, mà còn mang lại cơ hội khám phá sâu sắc hơn về cuộc đời và tinh thần cách mạng mà ông đã mang đến cho nền nghệ thuật thế giới. Biết đâu, đây chính là nơi khởi nguồn cho những cảm hứng mới mẻ, thổi luồng gió sáng tạo vào công việc và cuộc sống của bạn.

Vũ trụ luôn là một bức tranh huyền bí, khơi dậy trí tưởng tượng của nhân loại từ ngàn đời. Sự bao la và thăm thẳm của không gian, với vô vàn ngôi sao lấp lánh, các hành tinh xa xôi, và những thiên hà rộng lớn, không chỉ kích thích niềm đam mê khám phá mà còn gợi lên những câu hỏi sâu sắc về bản chất của sự tồn tại.

Nhằm mở ra hành trình thỏa mãn những ai tìm tòi khám phá về vũ trụ, triển lãm Space Explorers: The Infinite (Nhà du hành vũ trụ: Vô tận) tại Science Centre Singapore (Trung tâm Khoa học Singapore) đã ra đời. Triển lãm sẽ mang đến cho người tham quan cơ hội du hành vào không gian – nơi họ sẽ được "đặt chân" lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), lơ lửng giữa vũ trụ và chiêm ngưỡng Trái Đất từ độ cao 400km.

Ngoài ra, khách tham quan sẽ được hòa mình vào cuộc sống thường nhật của các phi hành gia, tận mắt chứng kiến công việc và những hoạt động thú vị của họ trong không gian. Bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện chân thực về thử thách và niềm tự hào khi chinh phục vũ trụ, tất cả hòa quyện cùng bản nhạc đầy cảm hứng của Fréderick Bégin phát qua tai nghe VR, mang đến trải nghiệm khó quên.

Nhắc đến bong bóng, ta như được trở về những ký ức tuổi thơ yên bình, nơi có những giấc mơ trong trẻo, từng phút giây vui đùa hồn nhiên và cả những trận cười giòn tan. Không quá khi nói rằng, triển lãm Bubble Planet (Hành tinh bong bóng) chính là cánh cửa đưa bạn trở về thế giới ấy – một không gian diệu kỳ với những quả bong bóng rực rỡ sắc màu, trôi lơ lửng, gợi nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ, ngọt ngào của tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua.

Ngay khi bước vào, bạn sẽ bị cuốn hút bởi Phòng LED rực rỡ với hiệu ứng ánh sáng mô phỏng đại dương, hay khu vực Bubble Ocean đầy những quả bóng khổng lồ, mang đến cảm giác như đang trôi nổi giữa biển bong bóng.

Một trong những điểm thu hút lớn của Bubble Planet là các khu vực tương tác dành cho chụp ảnh, như Selfie Room với thiết kế góc chụp độc đáo, và Bubble Bath, nơi bạn có thể "tắm" trong hồ bóng khổng lồ. Triển lãm còn có những trải nghiệm công nghệ hiện đại, từ VR Experience đưa bạn vào hành tinh bong bóng kỳ ảo, đến màn trình diễn Soap Bubbles đầy sáng tạo do robot điều khiển. Trước khi rời triển lãm, bạn đừng quên ghé qua Interactive Shop để mua sắm quà lưu niệm và chụp lại những bức hình kỷ niệm độc đáo, kết thúc chuyến phiêu lưu đầy màu sắc tại Bubble Planet.

Chuỗi triển lãm đa giác quan tại Singapore mở ra không gian sáng tạo và khám phá cho mỗi người. Khép lại một năm cũng đồng nghĩa với một hành trình mới mở ra, hi vọng rằng nguồn cảm hứng từ chuỗi triển lãm sẽ trở thành nguồn năng lượng dồi dào để bạn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khám phá trong tương lai.