Tuấn Trần: Tôi biết ơn anh Trấn Thành nhưng cũng thấy chạnh lòng

Sau thành công của Bố Già (2021), Tuấn Trần trải qua 2 năm khá kín tiếng trước khi trở lại với vai Út Lục Lâm trong Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Khác với phiên bản truyền hình năm 1997, nhân vật này được ekip viết lại khác rất nhiều, trở thành tuyến chính của tác phẩm. Út Lục Lâm của Tuấn Trần vẫn là một gã lang thang phiêu bạt và kiếm sống bằng nghề móc túi ở miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, nhân vật trong bản điện ảnh còn là người đồng hành với An (Hạo Khang) trong suốt hành trình đi tìm cha hay vì chỉ dạy cho cậu bé những kỹ năng cơ bản để sinh tồn khi không còn ai bên cạnh.

Màn thể hiện của Tuấn Trần nhận nhiều lời khen từ khán giả nhưng cũng thu về không ít tranh cãi. Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi nhân dịp phim ra rạp, nam diễn viên sinh năm 1992 không thể giấu sự tự hào về vai diễn lớn tiếp theo của bản thân. Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy cả những sự lo lắng, áp lực thấp thoáng đâu đó trên gương mặt Tuấn Trần khi tham gia một dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Tuấn Trần

So sánh với chú Trung Dân, tôi cảm thấy như một trời, một vực

Vai Út Lục Lâm trong bản truyền hình vốn là một vai phụ, không xuất hiện nhiều. Sang bản điện ảnh, nhân vật được sửa đổi khá nhiều và đóng vai trò quan trọng. Tuấn Trần có biết trước điều này khi nhận lời đóng phim hay đó cũng là một bất ngờ với bản thân anh?

Khi mà nhận lời mời của anh Dũng để tham gia bộ phim này, đầu tiên, tôi tự hỏi mọi người có đang giỡn với mình không? Vì Đất Phương Nam là một phiên bản quá đẹp rồi. Nhưng khi các anh bảo là thật, tôi về đọc kịch bản và tự nhủ: "Sao cái vai này hay dữ vậy ta, cũng khác bản truyền hình dữ vậy ta". Đó cũng là một lý do mà tôi đồng ý ngay khi đọc kịch bản. Tôi gọi điện cho chị quản lý của mình và nói là: "Em phải đóng phim này".

Tuấn Trần đảm nhận vai Út Lục Lâm từng được nghệ sĩ Trung Dân thể hiện rất thành công trong bản truyền hình. Ngay khi thông tin được hé lộ, đã xuất hiện rất nhiều sự so sánh. Anh đón nhận những thông tin đó như thế nào? Tôi đối diện một cách rất là thẳng thắn. Tại vì trong mắt tôi cái phiên bản truyền hình nó đã quá hay rồi. Hình ảnh của nhân vật đó đã quá đẹp trong mắt khán giả rồi. Cho nên mình cũng cảm thấy phải làm sao để có thể làm tốt hơn.

Lúc đó, tôi rất áp lực và cũng tôn trọng cảm xúc của mọi người dành cho mình. Tôi hoàn toàn hiểu rằng ngoại hình của mình không phù hợp với nhân vật. Cái lối diễn của chú Trung Dân trong phim truyền hình thì quá mặn mòi, còn tôi là người quá nhạt nhẽo. Tôi cũng cảm thấy đó là một cái điểm yếu của mình. Bản thân cũng chạnh lòng và áp lực, rồi ngồi nghĩ đi nghĩ lại: “Tại sao anh Dũng lại mời mình?”.



Tôi là kiểu người khi đối diện áp lực sẽ chỉ ngồi nghĩ về nó tầm một ngày. Sau ngày hôm đó, tôi tự nói với bản thân là: “Nếu chỉ tập trung vào điều đó thì sẽ không làm được việc gì. Vậy thôi cứ thoải mái đi”. Tôi là người thích làm việc dưới áp lực cao. Vào ngày đầu tiên, rất là may mắn, tôi được gặp chú Trung Dân. Chú nói cho tôi nghe hết về văn hóa thời điểm đó và cũng truyền rất nhiều kinh nghiệm.



Tôi cũng cố làm cho ngoại hình mình khác đi. Tôi cố gắng giảm cân để gầy lại, làm đen da cho giống thời đó. Áp lực chắc chắn sẽ có nhưng mọi thứ cũng khiến mình rất hứng thú. Tôi nghĩ thay vì cứ ngồi đó và buồn thì mình hãy chứng minh cho mọi người thấy là Tuấn Trần cũng thật sự nghiêm túc với vai này.



Nhân vật Út Lục Lâm được nghệ sĩ Trung Dân thể hiện là một người láu cá, hành nghề trộm cướp và rất hóm hỉnh. Tuấn Trần thấy phần thể hiện của bản thân trong bản điện ảnh có gì giống và khác với bản truyền hình?

Tôi nghĩ là khán giả xem phim sẽ nhận ra điều khác biệt. Về quan điểm cá nhân, tôi nghĩ mình chưa thể hiện được cái chất Nam Bộ hay như chú Trung Dân. Giọng nói và độ hài hước cũng không bằng. Trong bản điện ảnh, nhân vật may mắn được diễn nhiều phân đoạn tâm lý cùng bé An. Cho nên, điểm khác biệt là hành trình của Út Lục Lâm lần này nhiều hơn phiên bản truyền hình. Còn để so sánh với chú Trung Dân, tôi cảm thấy như một trời, một vực.



Tuấn Trần có gặp nhiều khó khăn khi đóng cùng một diễn viên nhí chưa có nhiều kinh nghiệm như Hạo Khang (vai bé An)?



Rất may mắn, hai anh em có cơ hội gặp nhau trước đó. Tôi mới kêu Hạo Khang qua nhà chơi điện tử, đánh bida… Được cái là cậu bé này chỉ ham ăn thôi. Ban đầu, tôi tưởng Hạo Khang ít nói nhưng sau mới biết cậu bé cũng rất xàm.



Điều đặc biệt nhất ở diễn viên nhí này là ánh mắt rất giàu tình cảm. Khi đóng chung, chỉ cần nhìn vào anh mắt đó, tôi đã tin đây như là em trai của mình. Thực sự, tôi muốn cảm ơn đạo diễn và ekip đã chọn bạn ấy. Nếu người đóng chung có “chemistry” tốt thì rất thú vị. Vì vậy, tôi không cảm thấy khó khăn gì.



Anh hài lòng bao nhiêu phần trăm về vai diễn này?



Câu hỏi này khó quá! Tôi nghĩ là bản thân đã cố gắng hết sức. Nếu phải chọn, tôi chỉ hài lòng khoảng 50% thôi. Nếu như có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ có thể biến ngoại hình phù hợp hơn với nhân vật, hốc hác và đen hơn.



Khi được gọi là hotboy hay nam thần, tôi còn thấy nổi da gà

Trong video giới thiệu nhân vật, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nhận xét Tuấn Trần không phải diễn viên có thế mạnh đóng vai hài. Vậy đâu là điều giúp anh thuyết phục được ekip để được giao vai diễn này?



Về mặt diễn hài, tôi thấy là đạo diễn nói như vậy là đang khen mình rồi. Đáng lẽ, anh Dũng phải nói là Tuấn Trần rất nhạt mới đúng. Tôi cũng không biết ekip nghĩ gì khi mời mình. Nhưng theo góc độ cá nhân, tôi nghĩ anh ấy tin rằng mình có một điểm nào đó tương đồng với nhân vật.



Tôi cũng thấy rất may mắn vì anh Dũng là người rất biết lắng nghe và tôn trọng diễn viên. Ra ngoài phim trường, tôi cũng nói với anh ấy góc nhìn của mình về nhân vật. Hai anh em trao đổi, cãi vã và tạo thành một phiên bản Út Lục Lâm mà cả hai cùng thấy thoải mái.



Sở hữu gương mặt điển trai và hiện đại, vậy ngoại hình có giúp ích hay khiến anh gặp bất lợi gì trong quá trình làm phim Đất Rừng Phương Nam?

Tôi nói thật là không thấy mình đẹp. Khi được gọi là hotboy hay nam thần, tôi còn thấy nổi da gà. Tôi nghĩ mặt mũi thế này mà người ta cũng khen sao? Tôi chỉ thấy gương mặt mình dễ nhìn thôi. Nên tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực bởi chuyện có nhan sắc này kia. Nhiều khi, cái xấu của tôi lại là may mắn, mới hợp với vai Út Lục Lâm. Tôi chỉ cần nhuộm da đen là trông xấu hẳn.

Thử thách lớn nhất với Tuấn Trần trong dự án này là gì?

Có nhiều thử thách lắm nha! Đầu tiên là làm sao thoát khỏi cái bóng quá đẹp của phiên bản truyền hình. Thứ hai, tôi đóng rất nhiều cảnh đại cảnh trong phim này với rất nhiều con người, đạo cụ. Khi quay một phân đoạn hành động có đến vài trăm diễn viên quần chúng, chỉ cần sai một nhịp, cả ekip sẽ phải sắp xếp lại từ đầu. Một áp lực khác nữa chính là thời gian.



Nhưng nếu nói thử thách lớn nhất chính là sự tập trung. Chỉ cần lơ là, mọi thứ sẽ phải làm lại từ đầu hết. Điều tiếp theo là làm sao phải khiến khán giả tin được nhân vật Út Lục Lâm. Đó chính là những thử thách lớn nhất với tôi.



Vậy Tuấn Trần đã vượt qua những thử thách đó như thế nào?



Tôi nghĩ giống như mình đang đi chơi. Khi đi chơi, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái nhất. Khi quá lo lắng, chịu áp lực từ ý kiến của mọi người, tại sao mình lại không tận hưởng. Tuấn Trần là kiểu người nếu gặp một cái hố trên đường thì rất thích nhảy xuống đó xem có gì. Có thể, dưới đó sẽ có những cái tiêu cực, không vui. Nhưng biết đâu dưới đó cũng có thể là kho báu thì sao.



Vì vậy, tôi đi đóng phim với tâm thế như đi chơi vậy. Rất may mắn, đóng phim này được đi nhiều tỉnh khác nhau, như một tour du lịch miền Tây vậy. Tôi được thưởng thức rất nhiều món ăn ở nơi đây. Khi bắt đầu đóng phim, tôi chỉ nặng 68 kg và đóng xong thì tăng lên hơn 72 kg. Tôi thấy là cứ thoải mái thì những ý tưởng tốt sẽ nảy sinh trong đầu nhiều nhất.



Tuấn Trần hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong dàn diễn viên trẻ hiện nay khi liên tục góp mặt ở những bom tấn của điện ảnh Việt. Bí quyết của anh là gì để liên tục được mời vào những dự án lớn như vậy?



Tôi nghĩ bản thân may mắn được mọi người thương. Thứ hai chắc là mọi người nghĩ Tuấn Trần làm việc rất nghiêm túc. Nhưng tôi cũng không dám nhận bản thân là gương mặt nổi bật nhất đâu. Bản thân thấy vẫn còn nhiều điểm thiếu sót lắm.



Sau thành công vang dội của Bố Già, tưởng chừng Tuấn Trần sẽ mượn đó là bàn đạp để hoạt động năng nổ hơn nhiều lần. Tuy nhiên, thực tế khán giả lại thấy anh có vẻ khá im hơi lặng tiếng trong suốt khoảng hơn 2 năm qua. Tuấn Trần suy nghĩ thế nào về nhận xét này?

Sau Bố Già, tôi tự hỏi bản thân nên đóng phim gì bây giờ. Lúc đó, tôi không muốn vội vàng ra một sản phẩm nào hết, chọn lựa kịch bản rất kỹ. Tôi cũng dành thời gian chuẩn bị cho khâu tiền kỳ của 3 dự án là Mai, Móng Vuốt và Đất Rừng Phương Nam.



Đối với tôi, khi đóng một bộ phim, phải dành ra khoảng 5 đến 6 tháng mới đủ. Mỗi người sẽ có cách làm việc khác nhau. Tôi thường vừa đọc kịch bản và tập sống trong cuộc đời của nhân vật một thời gian. Tôi cũng học các kỹ năng của người đó. Có những nhân vật phải biết đánh đàn, biết võ hay nhào lộn. Đó là những cái tôi thấy không sơ sài được. Đó cũng là lý do mà 2 năm qua tôi không đóng phim điện ảnh nào.



Im hơi lặng tiếng trong một quãng thời gian khá dài như vậy, nhất là khi vừa có vai diễn đột phá, Tuấn Trần có cảm thấy lo lắng hay không?



Cũng có! Nhưng may mắn là Tuấn Trần được làm việc với một ekip rất hiểu mình. Bạn bè hay mọi người xung quanh cũng rất ủng hộ. Mỗi người sẽ có một cách làm việc khác nhau. Khi tham gia một dự án nào đó, tôi không muốn làm kiểu chơi chơi. Tôi muốn là khi nhắc tên Tuấn Trần, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một diễn viên làm việc nghiêm túc.



Vậy sau thành công của Bố Già, Tuấn Trần có cảm thấy áp lực phải tìm những dự án ngang tầm cỡ hoặc vượt qua cái bóng của mình trước đó?



Lúc đó, tôi thấy may mắn vì được mọi người đón nhận với nhân vật Quắn. Nhưng đó cũng là áp lực với bản thân rằng mình sẽ đóng vai gì tiếp theo bây giờ. Tôi nhận được một số lời mời đóng phim, những vai có tính cách tương đồng với Quắn. Tôi thấy là nếu giờ nhận lời thì không có gì mới. Cho nên, lúc đó tôi nghĩ cứ chờ đợi thêm đi.



Một thời gian sau, tôi tự nhủ với bản thân rằng liệu có phải mình đang trốn tránh hay không? Tôi sợ và cảm thấy thiếu an toàn hay sao, phải đợi đến khi nào? Lúc đó, cũng may mắn là có những kịch bản hay tới với tôi. Thực ra, câu hỏi cuối cùng là liệu tôi nghĩ mình là Tuấn Trần hay Quắn? Các nhà sản xuất, khán giả muốn tôi mang lại những giá trị gì? Thay vì cứ nghĩ nhiều, cứ "chiến" đi. Có thể sẽ thất bại nhưng cũng là những trải nghiệm tốt để cho những vai diễn sau này.

Tôi nghĩ anh Trấn Thành có dành sự ưu ái cho mình

Một sự thật là, khi nói về Bố Già, người ta vẫn nhắc đến cái tên Trấn Thành nhiều hơn là Tuấn Trần. Anh có bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi là vai chính và màn thể hiện của mình cũng là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của phim?



Tôi không nghĩ đó là thiệt thòi. Anh Thành là người nổi tiếng và rất giỏi. Là diễn viên trẻ, được đóng trong những dự án lớn như vậy là may mắn hơn nhiều người rồi. Tôi chỉ cảm thấy phải cố gắng hơn nữa để được như các anh chị.



Tôi cũng ấp ủ kịch bản do tự mình lên ý tưởng. Tuy nhiên, đây chưa phải lúc để làm những dự án riêng này. Có thể, sau 3 bộ phim sắp tới, tôi sẽ bỏ thêm nhiều thời gian cho nó. Đây sẽ là một nhân vật rất lạ với chính tôi. Thực ra, tôi rất thích đóng vai phản diện và hành động.



Từ hai bản webdrama, phim điện ảnh Bố Già cho đến bây giờ là Đất Rừng Phương Nam và sắp tới là Mai, Tuấn Trần và Trấn Thành có vẻ là một cặp bài trùng của màn ảnh Việt hiện nay. Anh có cảm thấy rằng người đàn anh thân thiết này có một sự ưu ái nhất định dành cho mình?



Tôi nghĩ anh Trấn Thành có sự ưu ái cho mình. Nhưng trong Đất Rừng Phương Nam, khi nhận lời, tôi không biết anh ấy giữ vai trò nhà sản xuất và đầu tư. Tôi nghĩ anh Trấn Thành là người làm ra làm, anh em ra anh em. Khi làm một kịch bản nào đó, anh ấy phải thấy Tuấn Trần có tương đồng với nhân vật hay không.



Tôi cũng rất rõ ràng rằng ngoài đời là anh em, khi làm việc thì vẫn như với các đạo diễn khác. Tôi vẫn phải có những ý kiến, tranh luận để xây dựng nhân vật của cá nhân mình. Tôi nghĩ không có ai bỏ ra vài chục tỷ để làm một bộ phim để nâng đỡ hoặc cho người nhà đóng. Trong những dự án từng tham gia, may mắn của tôi là được các anh, các cô chú trong nghề công nhận. Anh Thành có lẽ cũng nhận thấy được sự cố gắng, nghiêm túc của tôi.



Vậy để được như ngày hôm nay, anh có bao giờ cảm thấy bản thân mang ơn, mang nợ Trấn Thành hay không? Thường xuyên đóng phim chung, anh có ngại bị nghi ngờ rằng đang dựa trên mối quan hệ với Trấn Thành để được tham gia các dự án lớn?

Tôi biết ơn anh Thành! Ngoài việc được chọn vào những sản phẩm, tôi học hỏi được rất nhiều điều về nghề nghiệp, góc nhìn từ anh ấy. Khi nghe những ý kiến về việc dựa dẫm, lúc đầu tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi nghĩ chắc năng lực của mình chưa đủ nên tạo cho người ta cảm giác là bạn này nhờ vả mới có vai. Nhưng thay vì cứ cảm thấy như vậy, tôi nghĩ bản thân tự phải chứng minh cho khán giả thấy.



Trong Đất Rừng Phương Nam, Tuấn được mời đóng và cũng tham gia đầu tư. Nên vấn đề ở đây không còn là nhờ vả hay không nữa. Sau dự án này và Móng Vuốt sắp tới, tôi nghĩ là khán giả sẽ thấy tôi rất nghiêm túc. Mong mọi người đón nhận Tuấn trên cương vị độc lập.



Từng có giai đoạn Tuấn Trần và Trấn Thành bị nghi ngờ rạn nứt, nghỉ chơi với nhau. Hai người có biết về những thông tin này hay không? Nếu có, cả hai đã phản ứng ra sao trước những thông tin đó?

Khi nghe tin nghỉ chơi, hai anh em chỉ cười. Lúc đó, Trấn Thành có nhắn cho Tuấn. Tôi cũng tự hỏi rằng: "Có sao ta?". Tôi cũng vừa chia sẻ rằng năm qua tham gia 3 bộ phim. Bản thân tôi là người ít ra ngoài chơi, sau khi đi làm chỉ thích về nhà thôi. Anh Trấn Thành cũng bận làm Nhà Bà Nữ. Thời gian đó tập trung vào dự án nên anh em ít gặp nhau. Hôm sau, tôi có lên thăm anh Thành khi đang làm phim Mai. Hai anh em mới cười nói với nhau là: "Vậy là cạch mặt dữ chưa?".



Thời gian qua, rộ lên thông tin rằng Tuấn Trần và Phương Anh Đào có tình cảm trên mức bạn bè. Anh có thể chia sẻ với người hâm mộ của mình về mối quan hệ giữa hai người?

Tuấn Trần với (Phương Anh) Đào là đồng nghiệp đóng chung phim Mai nên rất quý nhau. Lúc đó là giải Cánh Diều Vàng, trùng thời điểm phim đóng máy. Sau lễ trao giải, cả hai gặp nhau vậy thôi. Chỉ là đồng nghiệp quý nhau thôi!



Xin cám ơn Tuấn Trần về cuộc trò chuyện này và chúc cho anh ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa!