Tự xử lý 1 khó chịu phổ biến ở vùng kín, người phụ nữ phải cắt bỏ cơ quan sinh dục vì ung thư

Đó là chia sẻ của bác sĩ sản phụ khoa Yang Weizhen (Đài Loan, Trung Quốc) trong chương trình “Doctors Are So Hot”. Bà cũng nói thêm rằng, trong quá trình điều trị lâm sàng hàng chục năm của mình, không hiếm các trường hợp chị em phụ nữ tự xử lý khi gặp khó chịu, bất thường ở vùng kín do xấu hổ khi khám phụ khoa. Từ đó dẫn tới bệnh tình diễn tiến nặng, bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Một trường hợp gần đây nhất còn phải cắt bỏ toàn bộ cơ quan sinh dục vì ung thư.

Ung thư âm hộ rất dễ bị nhầm lần, bỏ qua triệu chứng ban đầu dẫn tới phát hiện muộn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, người phụ nữ này họ Lưu, gần 60 tuổi, sống cùng chồng ở một thị trấn nhỏ ngoại thành Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Khi thấy vùng kín của mình ngứa ngáy, sưng đỏ và có các nốt nhỏ thì cho rằng đó là mụn trứng cá. Lúc đầu, bà không quá để tâm, khi cảm giác mẩn ngứa ngày càng rõ ràng thì bắt đầu tự đun các loại lá, dùng nước muối để rửa mỗi ngày.

Một thời gian sau đó, tình trạng này không thuyên giảm mà dịch tiết âm đạo ngày càng nhiều, âm hộ có dấu hiệu lở loét, mụn cóc mọc nhiều. Cho rằng mụn trứng cá của mình quá nghiêm trọng, bà Lưu bắt đầu sử dụng nhiều loại thuốc trị trứng cá, kem dưỡng ẩm, thuốc mỡ, thuốc trị nấm… suốt nửa năm. Trong số những hiệu thuốc bà lui tới, không ít dược sĩ cố gắng hỏi chi tiết tình hình và khuyên bà nên đi viện thăm khám nhưng bà nhất quyết xua tay, nói rằng vấn đề không quan trọng và sau đó chuyển sang mua ở tiệm thuốc khác.

Cho tới đợt Tết dương lịch vừa rồi, gia đình người con trai tranh thủ nghỉ lễ nên đưa cháu về thăm bà nội. Con dâu của bà Lưu thường xuyên ngửi thấy mùi hôi tanh khó chịu mỗi khi ngồi gần mẹ chồng nhưng không dám nói. Thấy bà mua rất nhiều loại thuốc da liễu nên nhân lúc vui vẻ, chỉ có 2 mẹ con mới dán gặng hỏi. Sau khi nghe mẹ chồng kể rõ sự tình, cô một mực muốn đưa bà đi thăm khám càng sớm càng tốt.

Lúc đầu, bà Lưu cũng tỏ ra xấu hổ vì đã nhiều tuổi, lại chưa từng đi khám phụ khoa. Nhưng thấy con dâu lo lắng, thêm nữa vùng kín lại rất khó chịu, gần đây mệt mỏi, ăn uống kém nên mới đồng ý tới bệnh viện để kiểm tra tổng quát một lượt. Trong lòng bà cũng chỉ nghĩ mình bị viêm nhiễm do mụn nhọt, nhưng thật không ngờ kết quả chỉ ra bà mắc bệnh ung thư âm hộ.

Bác sĩ nhắc nhở các dấu hiệu ung thư âm hộ dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Yang Weizhen cho biết, ung thư âm hộ là bệnh lý ung thư khá hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0.6% tổng số ca ung thư ở phụ nữ. Bà nói: “Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa âm hộ và âm đạo. Âm hộ (Vulva) hay còn gọi là cửa mình, nằm bên trong thành môi nhỏ, phía dưới lỗ niệu đạo và phía trên hậu môn, là cửa dẫn vào âm đạo. Âm đạo (vagina) là ống cơ nối tử cung với âm hộ. Âm hộ sẽ bao quanh lỗ âm đạo, nhưng không phải âm đạo.

Ung thư âm hộ là loại ung thư xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào của bộ phận sinh dục ngoài của nữ giới. Nhưng thường ảnh hưởng đến vị trí mô lớn (môi ngoài), môi bé (môi trong) và đáy chậu (vùng da giữa âm đạo và hậu môn) bằng cách hình thành cục u hoặc vết loét trên âm hộ thường gây ngứa. Điều đáng lo là rất nhiều chị em phụ nữ xem nhẹ dấu hiệu này vì cho rằng nó rất phổ biến. Cũng không ít người tự xử lý giống như bà Lưu, dẫn tới làm bệnh diễn tiến nhanh hơn, đồng thời bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất”.

Ngứa ngáy, mẩn đỏ vùng kín là một trong những dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm nhưng dễ bị chị em xem nhẹ (Ảnh minh họa)

Ví dụ như trường hợp của bà Lưu, thời điểm phát hiện bệnh thì ung thư đã tiến triển tới giai đoạn 3 và đã di căn. Cuối cùng, bệnh nhân phải lựa chọn cắt bỏ triệt căn kết hợp vét hạch bẹn - đùi. Sau đó, vẫn phải điều trị xạ trị bổ sung và uống thuốc theo đơn từ bác sĩ.

Bác sĩ Yang Weizhen nhấn mạnh: “Tương tự như ung thư cổ tử cung, thời gian ủ bệnh của ung thư âm hộ thường rất lâu, có thể sau 10 - 15 năm mới phát bệnh, thời điểm phát bệnh thường là giai đoạn cuối, khả năng cứu chữa rất thấp. Bệnh thường ảnh hưởng đến phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh, tuy nhiên ung thư âm hộ cũng có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ nhưng trường hợp này rất hiếm gặp”.

Bà cũng nhắc nhở các triệu chứng ung thư âm hộ để nữ giới ở mọi lứa tuổi cần lưu ý như sau:

- Ngứa, rát, đau hoặc chảy máu hoặc dịch mủ âm hộ bất thường, liên tục trong một khoảng thời gian dài.

- Màu da của âm hộ bị thay đổi, có thể đỏ. nâu sẫm hoặc trắng hơn và các mảng da âm hộ dày hơn trạng thái bình thường.

- Một khu vực trên âm hộ trông khác với bình thường - nó có thể sáng hơn hoặc sẫm màu hơn vùng da bình thường xung quanh, hoặc trông có màu đỏ hoặc hồng.

- Âm hộ xuất hiện các nốt phát ban, mụn cóc, vết loét, khối u sưng, đau.

- Đau nhức vùng xương chậu, nhất là khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục.

- Vùng bẹn gần âm hộ xuất hiện các hạch cứng, sưng đau.

- Nếu có mụn ruồi trên âm hộ, hình dạng hoặc màu sắc của chúng sẽ bị thay đổi.

Cần lưu ý thêm rằng, những người bị nhiễm virus HPV, mắc HIV, đã từng cắt bỏ tử cung với khối u lành tính, tình trạng da như xơ cứng địa y âm hộ và lichen planus âm hộ, đã được chẩn đoán mắc bệnh tân sinh biểu mô âm hộ (VIN) sẽ có nguy cơ mắc ung thư âm hộ cao hơn. Người có miễn dịch yếu, hút thuốc, uống nhiều rượu bia, độ tuổi trên 60, vệ sinh kém cũng làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này.

Nguồn và ảnh: HK01, Women’s Health, Sohu