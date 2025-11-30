Từ vụ “Tài liệu 88 trang”: Hé lộ loạt rủi ro pháp lý ít ai ngờ

Chiều 29/11, liên quan đến "Tài liệu 88 trang" xôn xao trên mạng xã hội gây hoang mang nghi vấn xảy ra tại xã hữu lũng tỉnh Lạng Sơn. Lãnh đạo UBND xã Hữu Lũng cho biết, lực lượng công an đã có mặt tại trụ sở làm việc cũ của Đội Quản lý thị trường số 4 (đóng tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để làm việc.

Vị lãnh đạo UBND xã cho hay, khi nào có kết quả cụ thể, địa phương sẽ thông tin chính thức.

Hiện nay chưa có kết luận từ phía cơ quan chức năng nên chưa có cơ sở pháp lý vững chắc để xác định sự việc là thật hay giả, những thông tin hình ảnh có bị can thiệp bởi ai, có bị dàn dựng hoặc có thêm tình tiết hay không.

Cơ quan công an cảnh báo

Cùng sự việc, Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nội dung độc hại trên mạng xã hội tới người dân.

Công an xã Tiên Hưng nhấn mạnh đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ tài liệu trên. Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho rằng: Sự việc này khiến rất nhiều người tò mò, đồn đoán và những thông tin lan truyền có thể tam sao thất bại, tạo ra sự hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội.

Bởi vậy cơ quan chức năng sớm làm rõ và có những thông tin chính thức về sự việc để định hướng đúng đắn dư luận xã hội, tránh những nghi ngờ, đồn đoán hoặc những hành vi xuyên tạc bịa đặt gây hoang mang dư luận từ vụ việc này hoặc những thông tin lợi dụng sự việc để xâm phạm đến đời tư cá nhân, danh dự nhân phẩm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân.

Đăng tải thông tin, mô tả "tỉ mỉ" trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật

Theo luật sư, với những người đăng tải những thông tin ghê rợn, mô tả tỉ mỉ trên mạng xã hội cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu trường hợp là hành vi đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội thì người đưa thông tin bịa đặt sai sự thật đó cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 288 về tội đưa thông tin trái phép lên mạng internet theo quy định của bộ luật hình sự.

"Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống lên mạng xã hội, nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin mô tả cảnh chém giết ghê rợn, rùng rợn nên không gian mạng.

Bởi vậy người đưa thông tin bị cấm nên không làm mạnh tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi vi phạm đưa thông tin bị cấm nên không gian mạng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Trường hợp phát hiện ra những thông tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì tổ chức cá nhân được quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra, thực hiện hoạt động tố cáo, tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hoạt động tự điều tra, tự quy kết, kết luận, kết tội thay cơ quan nhà nước .

Những nghi ngờ đồn đoán hoặc những thông tin bịa đặt có chủ đích trong những vụ việc như thế này sẽ rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân.