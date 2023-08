Từ vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Dạy trẻ kỹ năng sống để an toàn

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an TP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Nội dung thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân... Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.