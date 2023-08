Kẻ bắt cóc bé trai ở Long Biên là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Tối 16/8, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc) - kẻ bắt cóc bé trai ở Long Biên là cán bộ công an Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bắt cóc vào chiều 15/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Trung khai không có công ăn việc làm, lại nợ nần nên nảy sinh ý định đi bắt cóc tống tiền. Cảnh sát chưa xác minh được về tiền án, tiền sự của Trung.

Lý giải tại về thông tin này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, lúc đầu nghi phạm không khai, do thời gian gấp nên cơ quan chức năng chưa xác minh được. Nghi phạm giấu nhân thân của mình. Sau đó, cơ quan công an đấu tranh, làm rõ nhân thân của Trung.

Hình ảnh bé trai bị bắt cóc

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, khoảng 9h ngày 14/8, Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc) sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng lắp BKS giả là 29A-24699 mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên.

Sau đó, khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P cho lên xe ô tô.

Trung dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên TP Hà Nội, liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội kể hành trình truy bắt kẻ mang súng, bắt cóc bé trai 7 tuổi.