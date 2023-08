Từ vụ án mạng khiến 4 mẹ con tử vong tại Khánh Hòa: Hiểu về nguy cơ chết ngạt bởi khí CO

Mới đây, cảnh sát tỉnh Khánh Hòa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một người hàng xóm của gia đình anh Hồ Xuân Hải. Người này báo cáo rằng đã phát hiện 4 người trong gia đình anh Hải nằm bất động trong nhà, có dấu hiệu của ngộ độc khí CO.

Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện một bình khí CO và một ống nhựa được kết nối với bình khí CO trong phòng ngủ. Các nạn nhân gồm anh Hải, vợ anh là bà N.H.N.D và 3 đứa con của họ. Qua điều tra ban đầu, công an xác định anh Hải là nghi phạm chính của vụ án mạng kinh hoàng này.

Hiện trường xảy ra vụ án

Theo Bác sĩ CK1 Tai Mũi Họng Hoàng Minh Phú (Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Hàng Xanh), ngộ độc khí CO là một tình trạng nguy hiểm có thể gây tử vong do hít phải quá nhiều khí CO, một loại khí không màu, không mùi, không vị. Khí CO có thể được tạo ra khi đốt cháy các loại nhiên liệu như than, dầu, gas, xăng, gỗ hoặc thuốc lá. Khí CO có thể xâm nhập vào máu và gắn với hồng cầu, làm giảm lượng oxy được vận chuyển đến các cơ quan và mô của cơ thể.

Ngộ độc khí CO có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, tùy thuộc vào nồng độ khí CO trong không khí, thời gian tiếp xúc và tình trạng sức khỏe của người bị nhiễm. Một số triệu chứng thường gặp bao gồm: đau đầu, buồn nôn, hoa mắt, mệt mỏi, khó thở, rối loạn ý thức, mất trí nhớ hoặc hôn mê. Nếu không được cứu chữa kịp thời, ngộ độc khí CO có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ngộ độc khí CO có thể ảnh hưởng đến tim, não và các cơ quan khác, gây ra các biến chứng như nhồi máu cơ tim, tai biến não, suy hô hấp hoặc tổn thương thần kinh. Ngộ độc khí CO cũng có thể gây ra các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu hoặc tăng động.

Để chẩn đoán ngộ độc khí CO, bác sĩ có thể dựa vào lịch sử tiếp xúc với nguồn khí CO, các triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm máu để đo lượng khí CO trong máu. Điều trị ngộ độc khí CO bao gồm việc ngừng tiếp xúc với nguồn khí CO và cung cấp oxy cho bệnh nhân. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể được điều trị bằng phương pháp oxy cao áp (hyperbaric oxygen therapy), trong đó bệnh nhân được đưa vào một buồng áp lực cao để hít oxy tinh khiết.

Để phòng ngừa ngộ độc khí CO, có một số biện pháp có thể được áp dụng như sau:

- Lắp đặt và kiểm tra thường xuyên các thiết bị dò khí CO trong nhà và xe hơi.

- Đảm bảo thông gió tốt khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm hoặc nấu ăn bằng nhiên liệu.

- Không để xe hơi hoặc máy phát điện chạy trong nhà hoặc gara kín.

- Không hút thuốc lá trong nhà hoặc xe hơi.

- Nếu có dấu hiệu của ngộ độc khí CO, hãy rời khỏi nơi có nguồn khí CO và gọi cấp cứu.