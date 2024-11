Tự truyện của Hoa hậu Kỳ Duyên: Từ chính tả, diễn đạt, trình bày đều có vấn đề

Sau khi kết thúc hành trình ở Miss Universe tại Mexico và dừng chân ở top 30, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã về nước và bắt nhịp lại với các hoạt động trên cương vị Miss Universe Vietnam. Mới đây nhất, Kỳ Duyên xuất hiện tại buổi ký tặng tự truyện nằm trong dự án Forgive yourself and never give up (Bao dung với bản thân và không bao giờ bỏ cuộc). Kỳ Duyên từng chia sẻ đây chính là cuốn mini photobook tổng hợp những hình ảnh, câu chuyện cá nhân của cô trong 10 năm dấn thân vào showbiz. Kỳ Duyên từng tiết lộ sẽ mang cuốn tự truyện này dịch sang tiếng Anh để mang tặng ban giám khảo cũng như các đối thủ tại Miss Universe 2024.

Sau khi quyển tự truyện được xuất bản và bày bán công khai ở nhà sách, Hoa hậu Kỳ Duyên bị gọi tên vào những bàn tán trái chiều. Theo đó, chưa xem xét về mặt nội dung và thông điệp bên trong, thế nhưng netizen nhận qua quyển sách này có rất nhiều lỗi trình bày, chính tả khó chấp nhận được.

Trước tên, là về bìa sách, câu "Đã học được cách tha thứ cho chính mình" bị ngắt ra thành "Đã học được cách tha", sau lại xuống dòng thêm chữ "thứ cho chính mình" khiến nhiều người vô cùng khó hiểu. Cách cắt câu như thế kia không chỉ ảnh hưởng đến nghĩa của câu mà còn khiến tổng thể trình bày trông rất rối ren, thiếu chỉn chu. Việc ngắt thành câu trên dài câu dưới ngắn chỉ mang lại hiệu quả thị giác về trình bày, chứ không đúng theo cách đọc hiểu của người Việt.

Dòng chữ tiếng Anh "Disciplined, Struggled and Forgives... and Never give up", không hiểu tại sao lại lặp 2 lần chữ "and" khiến câu khá lủng củng. Đáng nói hơn, bức ảnh Kỳ Duyên ở bìa còn bị soi lộ khuyết điểm của nàng hậu ở phần rốn.

Bìa cuốn tự truyện của Kỳ Duyên bị phát hiện lỗi dịch thuật, trình bày không hợp lý

Cuốn sách của Kỳ Duyên khá mỏng, ít nội dung

Tiếp đến, ở trang giới thiệu những thành tích của Kỳ Duyên trên các nền tảng mạng xã hội thì lại trình bày không thống nhất. Cụ thể, chỉ trong 1 trang nhưng lại dùng 3 cách viết về số lượng: 1,7 triệu, 1,2 million, 213K... Không chỉ thế, sự không nhất quán trong cách trình bày của quyển tự truyện này còn thể hiện ở chỗ khi dùng "cực kỳ" lúc lại "cực kì", khi là "chú sâu", sau 1 vài câu lại là "con sâu".

Trong câu "Tôi thấy thương cô bé mỏng manh yếu ớt trong quá khứ" còn bị soi lỗi trình bày, đáng ra từ "mong manh" và "yếu ớt" nên có một dấu phẩy ở giữa. Ngoài ra, một lỗi khó chấp nhận nhất chính là một phần của tự truyện có đoạn dài gần 100 chữ nhưng có đến 5 chữ "và", hàng loạt dấu phẩy nhưng chỉ có quy nhất 1 dấu chấm.

Kỳ Duyên bị netizen góp ý việc viết câu "Trong suốt 2 năm theo học tại trường, tôi đã không chịu đựng được những cái nhìn gièm pha dù là vô tình hay cố ý" và đề cập cụ thể đến tên trường, ngành học. Một số người cho rằng cách diễn đạt của cô khiến nhiều người dễ hiểu sai lệch

Cách viết đơn vị người theo dõi trong trang 29 của tự truyện không thống nhất

1 đoạn 9 dòng nhưng chỉ xuất hiện duy nhất 1 dấu chấm kết câu

Netizen soi ra được lỗi diễn đạt dài dòng, thiếu ngắt câu cũng xuất hiện trong nhiều trang khác

Việc viết hoa "ông bụt", "bà tiên" không hợp lý

Trong 1 trang nhưng lại sử dụng khi là kỷ luật, khi kỉ luật, khi gọi là con sâu lúc lại chú sâu

Một lỗi trình bày khác mà thánh soi đã phát hiện trong quyển tự truyện này

Ngay lập tức, cư dân mạng bàn tán trái chiều, đưa ra những luồng ý kiến khác nhau để nhận xét tự truyện của Kỳ Duyên. Một bộ phận cho rằng nên thông cảm cho Kỳ Duyên bởi thời điểm làm quyển tự truyện này cô đang phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm, công việc để đi thi quốc tế, vì thế sẽ khó có thể kiểm soát chỉn chu mọi thứ. Khi đó, việc của nàng hậu chỉ là chia sẻ câu chuyện, hình ảnh và thông điệp mà mình mong muốn, còn khâu biên tập, chính tả, thiết kế cũng do một ekip khác phụ trách. Chính vì thế, việc xảy ra hàng loạt lỗi sai như trên không phải hoàn toàn do lỗi của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên bị réo tên vào những tranh cãi sau khi ra mắt tự truyện

Trong sự kiện ký tặng sách, Kỳ Duyên cũng tiết lộ thời điểm làm tự truyện này là lúc cô đang chuẩn bị đến Mexico, thời gian khá hạn chế. Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: "Ở tập 2 của Miss Universe Vietnam, tôi đã từng tiết lộ thông tin mình chưa đọc hết 1 quyển sách nào cả. Nhưng hôm nay, tôi phát hành một cuốn tự truyện với nội dung tôi học được cách tha thứ cho chính mình. Tôi cảm ơn Miss Universe Vietnam 2024 đã là 1 tiền đề quan trọng để hôm nay tôi có thể có mặt ở đây để truyền thông điệp tuyệt vời này.

Trước khi tôi đến với Mexico để tham gia Miss Universe, tôi đã phải tập trung những thông tin của mình trong suốt 10 năm vừa qua, là câu chuyện của bản thân tôi để mang đến cuộc thi vào vòng phỏng vấn kín. Cũng trong giai đoạn đó, ekip, Dược sĩ Tiến đã chấp bút cho tôi để tạo nên cuốn mini photobook này, nó chỉ đơn giản là cuốn sách có những hình ảnh của tôi trong 10 năm làm nghề. Đồng thời, đó là những chia sẻ của tôi về cách vượt qua những khó khăn, sóng gió, tiêu cực bằng cách như thế nào để lan tỏa cho mọi người theo cách tích cực nhất. Tôi mong muốn câu chuyện của mình có thể san sẻ đến các bạn đang gặp vấn đề tâm lý ở ngoài kia, 1 hoặc 2 bạn cũng được".

Clip: Kỳ Duyên chia sẻ về tự truyện tại buổi ký tặng (Nguồn: Đi soi sao đi)

Về phát ngôn chưa đọc hết 1 quyển sách nào, Kỳ Duyên từng lên tiếng giải thích: "Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi từng chưa đọc hết một cuốn sách nào, vì tôi là con người thực tế thích tìm hiểu và tiếp thu kiến thức qua hình ảnh, âm thanh. Nói về sức khoẻ, tôi không cần đọc sách mà tôi vẫn biết để có một vóc dáng đẹp thì việc tập luyện và ăn uống như thế nào. Tuy nhiên, kể cả khi tôi có một lối sống lành mạnh, ai cũng sẽ nghĩ tâm thức của tôi luôn ổn định. Nhưng không, tôi có nhiều căng thẳng và đôi khi nó làm cho tôi hoảng loạn. Đến một ngày, tôi gặp được cuốn sách Ikigai, đi tìm lí do thức dậy mỗi sáng, nó thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi. Những kiến thức tôi đang có đúng nhưng chưa đủ để có một cuộc sống trọn vẹn.

Ikigai là 1 lối sống xuất phát từ Nhật Bản. Iki có nghĩa là cuộc sống, gai có nghĩa là giá trị. Mỗi người đều có 1 ikigai khác nhau, nó là cả 1 hành trình đi tìm hạnh phúc thực sự của cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi đã ý thức được sức khoẻ tinh thần rất quan trọng. Tôi thấu hiểu bản thân mình hơn, tôi thừa nhận mình cũng có những yếu đuối, nhưng cũng đã đủ bản lĩnh để vượt qua. Và giờ đây tôi hiểu rõ được tôi là ai và tôi đến đây để làm gì. Vượt qua mọi thử thách của cuộc thi khốc liệt này bằng niềm vui sống. Tôi tìm được Ikigai của mình! Có thể bạn giỏi khi không cần đọc sách nhưng khi đọc sách chắc chắn bạn sẽ thấu đáo hơn. Và tôi hi vọng bạn cũng tìm được ikigai của chính mình. Xin cảm ơn!'. Thật sự cũng không biết vì sao khi nói được 2 câu đầu tiên của bài thuyết trình thì mọi ý trong đầu Duyên chạy đi đâu hết. Lúc bình tĩnh lại trả lời phỏng vấn với biên tập tại set quay thì Duyên có chia sẻ lại nhưng đoạn này không được lên sóng".

Kỳ Duyên từng dính ồn ào phát ngôn về việc đọc sách khi thi Miss Universe Vietnam

Hồi 20/11, Kỳ Duyên đã về nước sau hành trình chinh chiến. Tại sân bay người đẹp sinh năm 1996 cũng đã có chia sẻ ngắn về hành trình vừa qua ở Mexico. Kỳ Duyên cảm ơn sự ủng hộ và kỳ vọng của rất nhiều khán giả dành cho mình, song đi kèm theo đó cũng có những áp lực làm sao gặt hái kết quả tốt nhất để đền đáp niềm tin của khán giả nước nhà. Miss Universe Vietnam cho biết cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh mạnh và ai cũng quyết tâm cho thành tích cao nhất, thế nên việc có mặt trong Top 30 cũng là dấu ấn đối với Kỳ Duyên.

Liên quan đến những tranh luận trong thời gian "mang chuông đi đánh xứ người", Kỳ Duyên nói: "Trong suốt quá trình thi Duyên cũng có những áp lực bởi tôi biết được rất nhiều người ủng hộ và cổ vũ cho mình. Năm nay số lượng thí sinh lên đến gần 130 nước, sự 'chiến' của các thí sinh đều rất cao, ai cũng cố gắng hết mình để giành được thành tích tốt nhất ở cuộc thi năm nay. Duyên cảm thấy những gì đã làm đến ngày hôm nay mình đã cố gắng cống hiến, đó là niềm hạnh phúc của Duyên và đã thỏa mãn giấc mơ của mình ở Miss Universe.

Với những người đại diện thi sắc đẹp sẽ có người thích và người không thích, có lời khen và lời chê. Nhưng cá nhân Duyên luôn tỉnh táo để chọn lọc những cái mà mọi người góp ý cho mình theo cách tích cực nhất, còn những ai không thích mình và luôn dành cho mình cảm xúc tiêu cực thì Duyên sẽ không để tâm quá nhiều".