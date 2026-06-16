Từ tháng 7, loạt điện thoại sau sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản/nạp rút tiền

Từ ngày 18/6/2026, Techcombank sẽ nâng cấp ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile lên phiên bản 4.1.0 nhằm tăng cường bảo mật và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng.

Theo thông báo từ ngân hàng, để sử dụng phiên bản mới, thiết bị di động cần chạy hệ điều hành Android 10.0 trở lên. Những điện thoại không đáp ứng yêu cầu này sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập vào ứng dụng Techcombank Mobile từ tháng 7/2026.





Động thái nâng cấp được thực hiện trong bối cảnh các ngân hàng liên tục tăng cường các tiêu chuẩn bảo mật đối với dịch vụ ngân hàng số, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng trên các thiết bị di động thế hệ mới.





Để kiểm tra thiết bị của mình có đáp ứng điều kiện hay không, người dùng Android có thể thực hiện các bước sau:





- ﻿Bước 1: Mở phần Cài đặt trên điện thoại.





- ﻿Bước 2: Chọn Thông tin điện thoại .





- Bước 3: Chọn Thông tin phần mềm và kiểm tra mục Phiên bản Android .﻿





Nếu điện thoại đang sử dụng phiên bản Android thấp hơn 10.0, người dùng nên chủ động kiểm tra khả năng nâng cấp hệ điều hành hoặc cân nhắc sử dụng thiết bị đáp ứng yêu cầu để tránh gián đoạn các giao dịch ngân hàng số trong thời gian tới.





Techcombank cũng lưu ý khách hàng cần trực tiếp thực hiện việc cập nhật hệ điều hành trên thiết bị của mình. Ngân hàng không liên hệ yêu cầu nâng cấp thông qua email, tin nhắn, cuộc gọi hay gửi đường link cài đặt.

